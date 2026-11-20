Maryla Rodowicz w nowej odsłonie. Szykuje elektryczne koncerty

Fani Maryli Rodowicz doskonale wiedzą, że jej występy to prawdziwe wulkany energii. Tym razem jednak artystka idzie o krok dalej i zapowiada coś, czego jeszcze nie było. Już w grudniu gwiazda polskiej sceny muzycznej powróci na scenę, by zaprezentować swoje największe hity w zupełnie nowych, elektrycznych aranżacjach.

Szykuje się prawdziwa gratka dla miłośników jej twórczości. Wokalistka wystąpi 17 i 18 grudnia w warszawskim Klubie Stodoła. Bilety na te wyjątkowe wieczory trafiły już do sprzedaży.

Autor: ticketclub.pl/ Materiały prasowe

Takich wersji "Małgośki" jeszcze nie było

To nie będą zwykłe koncerty. Maryla Rodowicz przygotowała energetyczne widowisko, w którym znane i lubiane od dekad przeboje zyskają nowe, mocniejsze brzmienie. Artystka chce udowodnić, że jej utwory są ponadczasowe i wciąż potrafią zaskoczyć publiczność.

Podczas grudniowych występów usłyszymy kultowe piosenki, takie jak "Małgośka", "Remedium (Wsiąść do pociągu)", "Sing-Sing" czy "Niech żyje bal". Wszystkie zostaną zaprezentowane w bardziej dynamicznej, elektrycznej formie, która ma podkreślić ich rockowy potencjał.

Zobacz też: Jej nowa piosenka przypomina „Motyle i ćmy”. Sarsa świadomie wraca do początków

Sceniczna energia, która łączy pokolenia

Maryla Rodowicz od lat udowadnia, że jej muzyka łączy pokolenia. Jej koncerty przyciągają zarówno wiernych fanów, którzy towarzyszą jej od początku kariery, jak i młodszych słuchaczy, odkrywających jej twórczość na nowo.

Nadchodzące wydarzenia zapowiadają się jako pełne muzycznej mocy spotkania, podczas których artystka ponownie postawi na widowiskowość i bezpośredni kontakt z publicznością. Wygląda na to, że wokalistka znów pokaże, dlaczego od dekad pozostaje jedną z najważniejszych postaci na polskiej scenie.

Przekonaj się w quizie, czy znasz teksty największych przebojów Maryli Rodowicz! Pytanie 1 z 10 Uzupełnij tekst "Niech żyje bal": "Zanim więc... upadłość ogłoszą" Kraje Serca Narody Następne pytanie