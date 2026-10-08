Geralt wrócił na szlak najpierw w muzyce. Tak brzmią „Pieśni Przeszłości” z nowego dodatku do „Wiedźmina 3”

Muzyka z „Wiedźmina 3” wraca w nowej odsłonie

„Wiedźmin 3: Dziki Gon” od lat jest wskazywany jako jeden z największych sukcesów polskiej branży gier. Ogromną rolę w budowaniu jego świata odegrała muzyka – surowa, niepokojąca i mocno zakorzeniona w ludowych inspiracjach. Charakterystyczne wokale, smyczki oraz dawne instrumenty sprawiły, że ścieżkę dźwiękową rozpoznają nawet osoby, które nigdy nie towarzyszyły Geraltowi w jego wędrówkach.

Teraz ten muzyczny świat otwiera kolejny rozdział. Do serwisów streamingowych trafiła EP-ka „Wiedźmin 3: Dziki Gon – Pieśni Przeszłości”. Znalazło się na niej pięć utworów pochodzących z nadchodzącego rozszerzenia gry. Kompozycje po raz pierwszy zaprezentowano publiczności podczas targów gamescom 2026. To zaledwie przedsmak pełnej ścieżki dźwiękowej, której premiera została zaplanowana na 2027 rok. Już tych kilka nagrań pokazuje jednak, że twórcy nie zamierzają rezygnować z muzycznego charakteru serii.

Kto stworzył „Pieśni Przeszłości”?

Za muzykę do nowej przygody Geralta odpowiadają Magda Urbańska, Marcin Przybyłowicz oraz Daniel Elms. Każdy z kompozytorów wniósł do projektu własny język muzyczny. Marcin Przybyłowicz jest doskonale znany fanom uniwersum. Współtworzył ścieżkę dźwiękową do podstawowej wersji „Wiedźmina 3” oraz dodatków „Serca z Kamienia” i „Krew i Wino”. Pracował również przy muzyce do „Cyberpunka 2077”.

Dla Magdy Urbańskiej spotkanie z wiedźmińskim światem oznaczało połączenie klasycznego wykształcenia z zupełnie inną wrażliwością charakterystyczną dla muzyki ludowej. Kompozytorka podkreślała, że szczególnie ważne było dla niej zachowanie muzycznego DNA serii oraz odwołanie się do słowiańskich korzeni. Daniel Elms jest brytyjskim kompozytorem poruszającym się między muzyką orkiestrową, elektroniką i eksperymentalnymi formami dźwiękowymi. Na EP-ce odpowiada za utwór „Into Darkness”.

Pięć utworów zapowiada nową przygodę Geralta

EP-kę otwiera skomponowany przez Magdę Urbańską utwór „Return to the Path”. Już jego tytuł można odczytać jako symboliczną zapowiedź ponownego wejścia Geralta na wiedźmiński szlak. Kompozytorka odpowiada również za „Awoken” oraz zamykający wydawnictwo „Belleteyn Night”. Na płycie znalazły się także „Into Darkness” Daniela Elmsa oraz „What’s Done” Marcina Przybyłowicza. Całość łączy orkiestrowe brzmienie z ludowymi inspiracjami, partiami wokalnymi i instrumentami przywołującymi skojarzenia z kulturami zamieszkującymi świat gry.

Lista utworów na EP-ce „Pieśni Przeszłości”

„Return to the Path” – Magda Urbańska

„Awoken” – Magda Urbańska

„Into Darkness” – Daniel Elms

„What’s Done” – Marcin Przybyłowicz

„Belleteyn Night” – Magda Urbańska

O czym będzie trzeci dodatek do „Wiedźmina 3”?

„Pieśni Przeszłości” będą trzecim pełnoprawnym dodatkiem do „Wiedźmina 3: Dziki Gon”. Nad rozszerzeniem pracują wspólnie CD PROJEKT RED i studio Fool’s Theory, tworzone między innymi przez weteranów odpowiedzialnych przed laty za przygody Geralta. Tym razem wiedźmin wyruszy do nieznanego wcześniej regionu Letten. Kraina na pierwszy rzut oka przypomina sielankowe miejsce pełne dostatku, obfitych zbiorów i hucznie obchodzonych świąt. Pod spokojną powierzchnią skrywa jednak mroczny sekret.

Gracze otrzymają nowe zadania, przeciwników, umiejętności i broń. Geralt spotka również dawnych znajomych, a jednym z ważnych elementów opowieści mają być trudne wybory wpływające na dalszy rozwój wydarzeń. Nowy dodatek powstaje jako pomost między historią Geralta a „Wiedźminem 4”, w którym główną bohaterką zostanie Ciri.

Kiedy premiera „Wiedźmina 3: Pieśni Przeszłości”?

Dodatek „Wiedźmin 3: Dziki Gon – Pieśni Przeszłości” ma zadebiutować w 2027 roku. Produkcja zostanie wydana na komputery oraz konsole PlayStation 5, Xbox Series X|S i Nintendo Switch 2. Dokładna data premiery nie została jeszcze ujawniona. Pierwszych pięciu utworów można już jednak słuchać w popularnych serwisach streamingowych. To muzyczna zapowiedź powrotu do świata, z którym wielu graczy nie rozstało się od ponad dekady.

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