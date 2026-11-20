Marta Żmuda Trzebiatowska w ważnej kampanii. Mówi "stop" przemocy

Marta Żmuda Trzebiatowska zaangażowała się w niezwykle ważną inicjatywę. Aktorka została ambasadorką działań Lidl Polska w ramach ogólnopolskiej kampanii "Dzieciństwo bez Przemocy". Jej celem było zmotywowanie do szerszego dialogu społecznego i przypomnienie o kluczowym przesłaniu, które kryje się za symbolicznym gestem – konieczności reagowania na przemoc wobec dzieci.

To już trzecia edycja akcji, za którą stoi Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę oraz Krajowa Koalicja na rzecz Ochrony Dzieci. Tegoroczna odsłona kampanii ruszyła 5 października 2026 r. podczas inauguracji w Sejmie RP. Jak co roku, inicjatywa zyskała wsparcie najważniejszych osób w państwie.

Wielka akcja i wsparcie polityków

Patronat honorowy nad kampanią objęli między innymi Minister Edukacji Barbara Nowacka, Marszałek Senatu RP Małgorzata Kidawa-Błońska, Sekretarz Stanu w KPRM Katarzyna Kotula, Minister Spraw Zagranicznych Radosław Sikorski oraz Prezydent m. st. Warszawy Rafał Trzaskowski.

W ramach akcji zrealizowano serię bezpłatnych webinarów i lekcji dla dzieci, rodziców i nauczycieli, które miały pomóc w identyfikacji krzywdzenia i przeciwdziałaniu mu. Sieć Lidl Polska, która po raz trzeci dołączyła do akcji jako partner, prowadziła działania edukacyjne skierowane do pracowników i milionów klientów. We wszystkich ponad 1000 sklepach przez cały czas trwania kampanii wybrzmiewało hasło „Dzieciństwo mocy bez przemocy”, a informacje pojawiały się także w gazetkach promocyjnych.

Autor: Lidl Polska/ Materiały prasowe

Symboliczny gest w całej Polsce. Czerwone światło dla przemocy

Finał kampanii przypadł na 19 listopada, czyli Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Przemocy Wobec Dzieci. Tego dnia w całej Polsce tysiące budynków rozbłysło na czerwono w symbolicznym geście sprzeciwu wobec krzywdzenia najmłodszych. W tym roku do grona firm i instytucji, które w ten sposób wyraziły swoje poparcie, dołączył również Lidl Polska.

W geście poparcia dla działań Fundacji na czerwono podświetlono sklep sieci zlokalizowany w Warszawie przy ul. Kasprowicza 117. Wyjątkowa iluminacja będzie widoczna na fasadzie budynku przez trzy dni, aż do 21 listopada.

"Razem możemy zmieniać losy dzieci"

Przedstawiciele fundacji nie kryją wdzięczności za okazane wsparcie.

Dziękujemy firmie Lidl Polska za ponowne wsparcie naszej kampanii. Dzięki Wam mogliśmy dotrzeć z naszym przekazem szerzej i pokazać, jak ważne jest budowanie dobrego dzieciństwa pełnego wsparcia, obecności i bliskości – mówi dr Monika Sajkowska, liderka kampanii Dzieciństwo bez Przemocy. – Spoty w sklepach oraz grafiki z kampanii stały się doskonałym impulsem do refleksji i rozmów o tym, jak ważnym etapem w życiu jest dzieciństwo i jak niszcząca jest przemoc. Razem możemy zmieniać losy dzieci, aby ich dorastanie było bezpieczne i wypełnione miłością – dodaje.

Zaangażowanie w kampanię podkreśla również dyrekcja popularnej sieci sklepów.

Ochrona najmłodszych jest dla nas priorytetem, dlatego już po raz trzeci Lidl Polska wziął udział w kampanii Dzieciństwo bez Przemocy. Chcemy jak najmocniej podkreślić wagę tej inicjatywy, dlatego w tegorocznej edycji, obok standardowych działań edukacyjnych podjęliśmy dodatkowy krok. W dniu finału kampanii w wyjątkowy sposób wyraziliśmy nasze poparcie, podświetlając na czerwono nasz sklep – podkreśla Aleksandra Robaszkiewicz, dyrektorka ds. Relacji Korporacyjnych w Lidl Polska.

Więcej informacji o kampanii, w tym jej manifest, można znaleźć na stronie dziecinstwobezprzemocy.pl.

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