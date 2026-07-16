Paulina Smaszcz znów zaskakuje formą. Tak wygląda w sportowym stroju!

Paulina Smaszcz zaskoczyła zmianą wizerunku. Fani są pod wrażeniem

Paulina Smaszcz funkcjonuje w polskim show-biznesie od lat, jednak prawdziwa burza wokół jej osoby wybuchła w związku z relacją Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego. Chociaż od rozwodu z prezenterem minęło sporo czasu, "kobieta petarda" często i głośno komentowała życie nowej pary. Te ostre słowa skończyły się dla niej sprawami sądowymi.

Dziś celebrytka kładzie nacisk na swój rozwój zawodowy i nową miłość. Smaszcz wyciągnęła wnioski z dawnych błędów i stara się trzymać swoje życie prywatne z dala od mediów. O nowym partnerze wypowiada się oszczędnie, publikując w sieci jedynie pojedyncze kadry, na których starannie ukrywa twarz tajemniczego mężczyzny.

Za to z dumą prezentuje swoją fizyczną przemianę. Kilka tygodni temu socjolożka pochwaliła się efektami wizyty u fryzjera. Choć postawiła tylko na przedłużenie pasm, rezultat okazał się spektakularny. Paulina Smaszcz dumnie nosi teraz długie blond włosy, a nowy look sprawił, że wizualnie odjęła sobie co najmniej kilkanaście lat.

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Paulina Smaszcz dba o sylwetkę. Zaprezentowała wyćwiczony brzuch

Sympatycy "kobiety petardy" są zgodni, że nowa fryzura wizualnie odjęła jej nawet dwie dekady. Patrząc na jej ostatnie aktywności w sieci, trudno uwierzyć, że w lutym świętowała 53. urodziny!

Paulina nie zapomina także o aktywności fizycznej. W najnowszych relacjach na Instagramie zachęcała do udziału w swojej Akademii Kobiet Petard, nadając prosto z siłowni. Smaszcz jest aktywna nie tylko jako organizatorka własnych wydarzeń, ale chętnie pojawia się też na innych eventach. Wkrótce weźmie udział w obozie BODY ART, który organizuje Alisa Floryńska.

Paulina poprowadzi szczere, kobiece rozmowy, pełne inspiracji, autentyczności i wsparcia. To będzie wyjątkowa przestrzeń do wymiany doświadczeń, refleksji i rozmów, które zostają z nami na długo - przekazała na Instagramie trenerka personalna.

Sama celebrytka udowadnia, że jest zwarta i gotowa nie tylko na prelekcje, ale i na wysiłek fizyczny. Na opublikowanym nagraniu Smaszcz ma na sobie sportowy komplet w czerwonym kolorze: krótki top i pasujące spodenki. Wzrok przyciąga jej wyrzeźbiona sylwetka i płaski brzuch. Taka forma robi ogromne wrażenie!

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