Paulina Smaszcz znów zaskakuje formą. Tak wygląda w sportowym stroju!

Aleksandra Kalita
Aleksandra Kalita
2026-07-16 13:28

Paulina Smaszcz w 2024 roku zdecydowała się na sporą metamorfozę, o której wciąż jest głośno. Wystarczyło przedłużyć włosy, by zyskać zupełnie nowy, odmłodzony wygląd. "Kobieta petarda" nie tylko motywuje inne panie, ale też sama prezentuje doskonałą formę na siłowni.

Paulina Smaszcz zaskoczyła zmianą wizerunku. Fani są pod wrażeniem

Paulina Smaszcz funkcjonuje w polskim show-biznesie od lat, jednak prawdziwa burza wokół jej osoby wybuchła w związku z relacją Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego. Chociaż od rozwodu z prezenterem minęło sporo czasu, "kobieta petarda" często i głośno komentowała życie nowej pary. Te ostre słowa skończyły się dla niej sprawami sądowymi.

Dziś celebrytka kładzie nacisk na swój rozwój zawodowy i nową miłość. Smaszcz wyciągnęła wnioski z dawnych błędów i stara się trzymać swoje życie prywatne z dala od mediów. O nowym partnerze wypowiada się oszczędnie, publikując w sieci jedynie pojedyncze kadry, na których starannie ukrywa twarz tajemniczego mężczyzny.

Za to z dumą prezentuje swoją fizyczną przemianę. Kilka tygodni temu socjolożka pochwaliła się efektami wizyty u fryzjera. Choć postawiła tylko na przedłużenie pasm, rezultat okazał się spektakularny. Paulina Smaszcz dumnie nosi teraz długie blond włosy, a nowy look sprawił, że wizualnie odjęła sobie co najmniej kilkanaście lat.

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Paulina Smaszcz dba o sylwetkę. Zaprezentowała wyćwiczony brzuch

Sympatycy "kobiety petardy" są zgodni, że nowa fryzura wizualnie odjęła jej nawet dwie dekady. Patrząc na jej ostatnie aktywności w sieci, trudno uwierzyć, że w lutym świętowała 53. urodziny!

Paulina nie zapomina także o aktywności fizycznej. W najnowszych relacjach na Instagramie zachęcała do udziału w swojej Akademii Kobiet Petard, nadając prosto z siłowni. Smaszcz jest aktywna nie tylko jako organizatorka własnych wydarzeń, ale chętnie pojawia się też na innych eventach. Wkrótce weźmie udział w obozie BODY ART, który organizuje Alisa Floryńska.

Paulina poprowadzi szczere, kobiece rozmowy, pełne inspiracji, autentyczności i wsparcia. To będzie wyjątkowa przestrzeń do wymiany doświadczeń, refleksji i rozmów, które zostają z nami na długo - przekazała na Instagramie trenerka personalna.

Sama celebrytka udowadnia, że jest zwarta i gotowa nie tylko na prelekcje, ale i na wysiłek fizyczny. Na opublikowanym nagraniu Smaszcz ma na sobie sportowy komplet w czerwonym kolorze: krótki top i pasujące spodenki. Wzrok przyciąga jej wyrzeźbiona sylwetka i płaski brzuch. Taka forma robi ogromne wrażenie!

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Paulina Smaszcz w czerwonej sukience. Na miniaturach obok celebrytka na siłowni. O jej formie przeczytasz w Eska.
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