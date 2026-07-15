Wielka Miłość w Małym Mieście – nowość w Polsacie. Kim są bohaterowie

Nowy format Polsatu. O czym będzie „Wielka Miłość w Małym Mieście”?

Gorące uczucia nie zawsze są domeną wielkich metropolii. Często odnalezienie bratniej duszy jest najtrudniejsze w miejscach, gdzie życie toczy się wolniej, a mieszkańcy skupiają się bardziej na prozie życia niż na poszukiwaniu nowych znajomości. To właśnie ten motyw przewodni przyświeca nowej produkcji stacji Polsat zatytułowanej „Wielka Miłość w Małym Mieście”.

Program będzie połączeniem formatu randkowego z dokumentem obyczajowym. Głównymi bohaterami są mężczyźni żyjący z dala od miejskiego zgiełku, którzy mają ustabilizowaną sytuację życiową. Są to osoby spełnione zawodowo, realizujące swoje zainteresowania i świadome swoich planów na przyszłość. Pomimo to, każdemu z nich bardzo zależy na znalezieniu partnerki do stworzenia trwałej i wartościowej relacji.

Zakończenie etapu castingów oznacza, że bohaterowie spotkają się w specjalnie wybranym gospodarstwie agroturystycznym. To tam, podczas wspólnych zajęć, randek i długich dyskusji, wybrane kandydatki będą mogły zaprezentować się z jak najlepszej strony, a uczestnicy ocenią, czy zaiskrzyło między nimi uczucie.

Kim są uczestnicy „Wielkiej Miłości w Małym Mieście”?

Stacja Polsat ujawniła tożsamość pierwszych czterech panów poszukujących drugiej połówki. Zróżnicowane biografie, odmienne temperamenty i różnorodne życiowe priorytety nie przeszkadzają im w jednym – wszyscy są głęboko zdeterminowani, aby zaangażować się w prawdziwy związek.

Rafał, 30 lat — miłośnik sportu z Trzebini, szukający bliskości

Wychowany w okolicach Żywca Rafał jest bardzo przywiązany do swojej małej ojczyzny. Pracuje jako instruktor sportowy dla osób starszych, pomagając im utrzymać odpowiednią kondycję fizyczną i zdrowie. Sam również nie stroni od aktywności – jego pasją jest piłka nożna oraz regularne treningi. Po okresie samotności czuje się gotowy na założenie rodziny. Od partnerki oczekuje przede wszystkim szczerości, lojalności oraz wsparcia w trudnych chwilach. Idealna dla niego kobieta powinna być naturalna, pełna entuzjazmu i gotowa dzielić z nim zarówno codzienne obowiązki, jak i wyjątkowe chwile.

Maciej, 38 lat — pasjonat leśnictwa, planujący przyszłość

Maciej z Głubczyna to człowiek silnie związany z rodzinnymi stronami, dla którego praca w lesie jest źródłem wewnętrznego spokoju i harmonii. W czasie wolnym angażuje się w dbanie o domowy ogród, regularne treningi oraz lokalne inicjatywy. Ma nietypowe zamiłowanie do majsterkowania i zbierania pamiątek z okresu PRL-u, co zaowocowało urządzeniem jednego z pokoi w tym specyficznym stylu. Nie interesują go przelotne znajomości – poszukuje partnerki do stworzenia stabilnego i opartego na zaufaniu związku, w którym kluczowa będzie otwarta komunikacja i wzajemne wsparcie.

Piotr, 26 lat — elektryk i strażak, z wizją na przyszłość

Pochodzący z Tymowej w województwie dolnośląskim Piotr na co dzień mierzy się z wymagającą pracą elektryka w kopalni miedzi. Po pracy jego serce bije dla ochotniczej straży pożarnej, gdzie aktywnie niesie pomoc potrzebującym. Jego wielkim marzeniem jest wybudowanie własnego domu, w którym będzie mógł stworzyć ciepłe i bezpieczne gniazdko dla swojej rodziny.

Mając za sobą zakończony związek, dokładnie wie, jakie cechy powinna posiadać jego przyszła wybranka. Poszukuje osoby zorientowanej na rodzinę, otwartej i gotowej do wspólnego kształtowania przyszłości. W zamian gwarantuje zaangażowanie, opiekę oraz niezachwiane poczucie bezpieczeństwa.

Jarek, 38 lat — energiczny singiel z Pomorza Zachodniego

Mieszkający w okolicach Koszalina (w Rosnowie) Jarek to osoba, która ceni sobie bezpośredni kontakt z ludźmi. Obecnie pracuje w branży ubezpieczeniowej, a wcześniej przez wiele lat działał w sektorze handlu. Jego pasją jest aktywny wypoczynek, szczególnie bieganie. W życiu kieruje się tradycyjnymi wartościami i głęboką wiarą, które są fundamentem jego życiowych wyborów.

Jarek poszukuje kobiety, z którą będzie mógł stworzyć spokojny i dojrzały związek, oparty na wzajemnym zrozumieniu, szczerości i głębokiej relacji emocjonalnej.

Czy mała miejscowość sprzyja wielkiej miłości?

Celem nowego programu stacji Polsat jest udowodnienie, że głębokie uczucie może narodzić się wszędzie, niezależnie od lokalizacji. „Wielka Miłość w Małym Mieście” to opowieść o ludziach poszukujących autentycznych relacji i partnera na całe życie, a nie tylko chwilowej fascynacji. Pierwszy odcinek reality show zostanie wyemitowany wiosną 2027 roku w telewizji Polsat.