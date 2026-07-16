Co zabrać na wakacje do ciepłych krajów? Checklista na wyjazd

Dokumenty i sprawy do ogarnięcia przed wyjazdem

Zacznij od absolutnie najważniejszych rzeczy, czyli paszportu lub dowodu osobistego, kart płatniczych czy prawa jazdy, jeśli zamierzasz ich używać na miejscu. Dla pewności warto zapisać w telefonie potwierdzenie rezerwacji na samolot i hotel. Wybierając pakiet lot plus hotel od eSky, nie musisz już martwić się, że o tym zapomnisz, bo potwierdzenie obu tych rezerwacji przyjdzie Ci na maila i to w jednej wiadomości. Wszystkie te dokumenty znajdziesz w Twoim koncie eSky. Warto się zarejestrować, by mieć łatwy dostęp do swoich rezerwacji, a także np. mieć możliwość dokupienia usług dodatkowych (takich jak bagaż, jeśli uznasz że ten wybrany podczas rezerwacji jednak będzie za mały, albo atrakcji na miejscu). Konto dostępne jest także w apce eSky, dzięki czemu wszystko masz w zasięgu jednego kliknięcia.

Dodatkowo marka oferuje swoim klientom gwarancję najniższej ceny na pakiet lotu z hotelem. Jeśli znajdziesz identyczną ofertę taniej, to eSky zwróci Ci różnicę. Dodatkowo Twoje pieniądze są chronione dzięki Turystycznemu Funduszowi Gwarancyjnemu, więc rezerwując pakiet z eSky, masz pewność finansowego bezpieczeństwa podróży. Sprawdź, gdzie warto polecieć na wakacje z eSky: https://www.esky.pl/lot+hotel/2-wakacje.

Ubrania i akcesoria. Co spakować na wakacje w ciepłe kraje?

Przede wszystkim postaw na lekkie i zwiewne materiały. Świetnie sprawdzi się bawełna i niedoceniany len, bo dobrze znosi wysokie temperatury i częste pranie. Nie może też zabraknąć stroju kąpielowego, a nawet dwóch, bo jeden będzie mógł wyschnąć, kiedy drugi będzie w użyciu.

Koniecznie spakuj nakrycie głowy; wystarczy kapelusz lub czapka z daszkiem. Jeśli planujesz zwiedzać miejsca kultu religijnego, nie zapomnij o lekkiej koszuli z długim rękawem. Dodatkowo okulary przeciwsłoneczne z filtrem UV i torba plażowa, w którą zmieścisz ręcznik, książkę, jeśli lubisz czytać, i butelkę z wodą. Na wszelki wypadek warto mieć ze sobą bluzę, bo noce wciąż potrafią być chłodne nawet w cieplejszych krajach.

Co zabrać na wakacje w ciepłe kraje: kosmetyki i ochrona przed słońcem

Specjaliści zalecają, by używać filtru z kremem UV i wkładać kapelusz, gdy indeks nasłonecznienia przekracza 3. Powyżej 6 nie należy przebywać długo na słońcu bez odpowiedniego zabezpieczenia. Warto dorzucić do kosmetyczki balsam po opalaniu z panthenolem, żel na oparzenia i pomadkę z filtrem ochronnym.

Elektronika i drobne ułatwienia w podróży

Ładowarka, powerbank i przejściówka do lokalnych gniazdek elektrycznych to trio, które nie zawiodło jeszcze żadnego podróżnika, a o którym bardzo łatwo zapomnieć. Lecąc z eSky, warto zainstalować aplikację, dzięki której będziesz mieć pod ręką wszystkie informacje o rezerwacjach w jednym miejscu.

Checklista na wyjazd w pigułce

Aby podsumować, co spakować na wakacje, spójrz na krótką chceklistę poniżej:

dokumenty, karty płatnicze i potwierdzenia rezerwacji,

ubezpieczenia podróżne – dla przykładu, w eSky obejmuje ono szeroki zakres ochrony, a w razie potrzeby możesz skontaktować się z konsultantem telefonicznie w każdej chwili,

lekkie ubrania, strój kąpielowy, nakrycie głowy, okulary przeciwsłoneczne i bluza na chłodniejsze wieczory,

krem z filtrem UV, balsam po opalaniu, mała apteczka,

ładowarka, powerbank, przejściówka,

jeśli podróżujesz z eSky, to zainstalowana na telefonie aplikacja.

Materiał sponsorowany