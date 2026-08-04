Beata Ścibakówna zachwyca na plaży w Juracie. W bikini wygląda zjawiskowo

Beata Ścibakówna po powrocie z Norwegii

Beata Ścibakówna, mająca 58 lat, to ceniona aktorka, która z sukcesem dzieli czas między telewizję a teatr. Widzowie znają ją z takich produkcji jak "Czas surferów", "Na dobre i na złe", "Ekstradycja", "Diagnoza", "W rytmie serca" oraz "Złotopolscy". Jej debiut teatralny miał miejsce jeszcze podczas studiów, a publiczność i krytycy szybko docenili jej wszechstronność oraz emocjonalną głębię. Od trzech dekad występuje na deskach Teatru Narodowego.

Aktorka słynie z profesjonalizmu, elegancji i klasy. Prywatnie jest związana z wybitnym reżyserem i aktorem, 83-letnim Janem Englertem. Ich 26-letnia córka, Helena, również wybrała ścieżkę aktorską, podążając śladami znanych rodziców. Beata Ścibakówna jest także bardzo aktywna w mediach społecznościowych, gdzie dzieli się z fanami zarówno kulisami swojej pracy, jak i życiem prywatnym, co można zobaczyć na jej profilu na Instagramie.

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Beata Ścibakówna szaleje w bikini na plaży w Juracie

W ostatnim czasie aktorka chętnie publikuje w sieci relacje ze swoich podróży. Od połowy lipca przebywała w Norwegii, która całkowicie ją oczarowała, co wyznała w jednym z wpisów.

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Wciąż jestem pod wrażeniem mojej wyprawy do Norwegii. Fiordy, Lofoty, wodospady, drewniane miasteczka, sagi o Wikingach i Trollach, wymagające trekingi, restrykcyjne ograniczenia alkoholowe, wszędobylskie owce i natarczywe mewy, koło podbiegunowe, białe noce, znakomite ryby i te niepowtarzalne widoki…. Nie da się o wszystkim nawet wspomnieć i pokazać w 20 postowych zdjęciach! Spełniłam moje kolejne podróżnicze marzenie - napisała zachwycona Ścibakówna.

W czasie, gdy aktorka zachwycała się norweskimi widokami, Jan Englert spędzał czas w Juracie. Wypoczynek nad Morzem Bałtyckim to dla aktora coroczna tradycja, jednak tym razem początek urlopu spędził bez żony. Po powrocie z chłodniejszej północy Beata Ścibakówna szybko przepakowała walizki i dołączyła do męża nad polskim morzem.

„Wakacje bez Juraty się nie liczą” – zaznaczyła na Instagramie, publikując serię zdjęć z wyjazdu. Aktorka spędza czas aktywnie i w dobrym towarzystwie, ale znalazła też moment na błogi relaks na plaży. Na jednej z fotografii widać, jak z uśmiechem spaceruje brzegiem morza, a w kusym bikini prezentuje się niezwykle zjawiskowo, niczym morska bogini.

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