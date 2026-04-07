Nadchodzi polska edycja "Love is Blind"! Jest zwiastun. Kiedy premiera?

Format "Love is Blind" zdobył ogromną popularność na całym świecie, a teraz przyszedł czas, by sprawdzić, czy polscy single potrafią zakochać się w ciemno. Ten telewizyjny eksperyment odpowiada na ważne pytanie: czy w czasach, gdy randkowanie zdominowały aplikacje oceniające głównie wygląd, można zbudować trwałą relację opartą wyłącznie na cechach charakteru i osobowości? Opublikowany zwiastun gwarantuje, że nie zabraknie wielkich emocji.

Na czym polega "Love is Blind"?

Zasady tego innowacyjnego formatu całkowicie zmieniają podejście do randkowania. Kobiety i mężczyźni szukający miłości spotykają się w specjalnych "kabinach", które uniemożliwiają im zobaczenie się nawzajem. Rozmowa to ich jedyne narzędzie do nawiązania więzi - liczy się poczucie humoru, emocje i to, jak dobrze potrafią się porozumieć słowami. Kwestie takie jak wygląd zewnętrzny czy status społeczny nie mają tu żadnego znaczenia.

Gdy para uzna, że zrodziło się między nimi silne uczucie, decydują się na zaręczyny. Dopiero w tym momencie mogą wreszcie spojrzeć sobie w oczy. Po opuszczeniu "kabin" zaczyna się prawdziwy test - wspólne życie, konfrontacja z rodziną i znajomymi oraz codzienne problemy. Zwieńczeniem tej niezwykłej drogi jest spotkanie przed ołtarzem, gdzie uczestnicy muszą zdecydować, czy wezmą ślub i udowodnią, że miłość faktycznie jest ślepa.

Kto poprowadzi "Love is Blind: Polska"?

Gospodarzami polskiej edycji tego nietypowego programu zostało znane małżeństwo z rodzimego show-biznesu. W rolę prowadzących wcielą się Zofia Zborowska-Wrona i Andrzej Wrona. Będą oni towarzyszyć uczestnikom i wspierać ich w poszukiwaniu miłości, zaczynając od pierwszych spotkań w ciemno, aż po ewentualny ślubny kobierzec.

"Love is Blind: Polska" - harmonogram emisji i liczba odcinków

Widzowie z niecierpliwością czekają na debiut programu w naszym kraju. Pierwsze odcinki polskiej wersji "Love is Blind" pojawią się na Netflixie 6 maja. Cały sezon podzielono na kilka transz, na które składa się 11 standardowych epizodów oraz jeden odcinek specjalny, tzw. "Reunion", w którym dowiemy się, jak potoczyły się relacje par po zakończeniu eksperymentu.

Poniżej znajduje się szczegółowy plan emisji:

6 maja – Część I (5 odcinków)

13 maja – Część II (4 odcinki)

20 maja – Część III (1 odcinek)

Odcinek specjalny (Reunion) – Część IV (data premiery zostanie podana w późniejszym terminie)

"Love is Blind" to format, który podbił serca widzów na całym świecie. Zadebiutował w Stanach Zjednoczonych w 2020 roku, zyskując ogromną rzeszę fanów. Od tego czasu lokalne edycje zrealizowano między innymi w Brazylii, Japonii, Szwecji oraz Niemczech. Teraz do tego grona dołącza Polska, a widzowie wkrótce przekonają się, czy nasi rodacy znajdą w programie miłość na całe życie.