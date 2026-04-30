Minął rok od śmierci Tomasza Jakubiaka. Żona wspomina go w poruszającym wpisie

Aleksandra Kalita
Aleksandra Kalita
2026-04-30 13:38

Tomasz Jakubiak przez wiele miesięcy walczył z ciężką chorobą na oczach całej Polski. Niestety, mimo wielkich chęci i licznych metod leczenia, kucharza nie udało się uratować. Zmarł w ostatni dzień kwietnia. W pierwszą rocznicę śmierci wdowa opublikowała w sieci przejmujące nagranie. "Tęsknię niewyobrażalnie" - przyznała Anastazja Jakubiak.

Tomasz Jakubiak, Anastazja Jakubiak
Tomasz Jakubiak, Anastazja Jakubiak Tomasz Jakubiak, Anastazja Jakubiak Tomasz Jakubiak, Anastazja Jakubiak Tomasz Jakubiak, Anastazja Jakubiak
Mija rok od śmierci uwielbianego jurora "MasterChefa"

Trzydziestego kwietnia zeszłego roku odszedł Tomasz Jakubiak. Słynny telewizyjny szef kuchni zmarł w wieku zaledwie 41 lat. Kilka miesięcy przed śmiercią poinformował opinię publiczną, że cierpi na niezwykle rzadki nowotwór złośliwy. Widzowie stacji TVN mogli śledzić jego nierówną walkę z chorobą niemalże na żywo. Kiedy tylko miał siłę, komunikował się z internautami za pośrednictwem profilu na Instagramie. O swoim stanie opowiadał także w materiałach przygotowywanych przez redakcję "Dzień Dobry TVN". Nie ukrywał, że ma momenty załamania. Cały kraj trzymał kciuki za jego powrót do zdrowia, a niespodziewane odejście pogrążyło w smutku rzesze fanów oraz najbliższych.

Podczas trwania terapii ukochanemu cały czas towarzyszyła Anastazja Jakubiak, jego żona. Obecnie kobieta skupia się na wychowywaniu ich syna, Tomasza Juniora, oraz pielęgnowaniu pamięci o zmarłym mężu. Wdowa zainicjowała działalność fundacji "W kosmosie", a także stworzyła publikację zatytułowaną "Spotkajmy się tam, w kosmosie". Co ważne, środki zebrane podczas internetowej zbiórki na leczenie Tomasza Jakubiaka zdecydowała się przekazać podmiotom pomagającym chorym onkologicznie.

Wdowa po Tomaszu Jakubiaku: "Tęsknię niewyobrażalnie"

Dokładnie w pierwszą rocznicę śmierci znanego kucharza, jego żona umieściła na swoim profilu na Instagramie krótki materiał wideo, w którym podsumowała trudne miesiące bez życiowego partnera.

"Minął rok. Tęsknię niewyobrażalnie, ale idę dalej. Z odwagą, śmiechem i z ogromną wdzięcznością za nas. Kocham. Zawsze" - napisała w opisie.

Opublikowany krótki film to zbiór wspomnień uwiecznionych na starych fotografiach i domowych nagraniach. Przedstawiają one szczęśliwe momenty z życia Tomasza i Anastazji: wspólne wycieczki, chwile spędzone we dwoje czy kulisy pracy na planie. Kobieta wyjawiła, że ból po stracie towarzyszy jej każdego dnia. Zrozumiała jednak, że musi żyć dalej i nie może poddać się żałobie. W obszernym opisie opowiedziała o tym, jak teraz wygląda jej świat i jakie kroki podjęła przez ten ciężki rok.

"Dzisiaj mija rok, a ja tęsknię każdego dnia niezmiennie. Zmieniam się. Zaczęłam od małych kroków. Wróciłam do pracy, spełniłam kilka naszych wspólnych marzeń, zaczęłam pracować z ludźmi, coraz częściej się śmieję, wydałam książkę, żeby nadać sens twojemu odejściu, pozwalam sobie czuć się na nowo kobietą, spędzam czas z przyjaciółmi i bawię się bez wyrzutów sumienia, bo wierzę, że jesteś obok w promieniach słońca, w ulotnym wspomnieniu i w naszym synku" - podsumowała Anastazja Jakubiak.

Tomasz Jakubiak, Anastazja Jakubiak
Galeria zdjęć 35
Sonda
Za co najbardziej zapamiętasz Tomasza Jakubiaka?