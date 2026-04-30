Minął rok od śmierci Tomasza Jakubiaka. Żona wspomina go w poruszającym wpisie

Mija rok od śmierci uwielbianego jurora "MasterChefa"

Trzydziestego kwietnia zeszłego roku odszedł Tomasz Jakubiak. Słynny telewizyjny szef kuchni zmarł w wieku zaledwie 41 lat. Kilka miesięcy przed śmiercią poinformował opinię publiczną, że cierpi na niezwykle rzadki nowotwór złośliwy. Widzowie stacji TVN mogli śledzić jego nierówną walkę z chorobą niemalże na żywo. Kiedy tylko miał siłę, komunikował się z internautami za pośrednictwem profilu na Instagramie. O swoim stanie opowiadał także w materiałach przygotowywanych przez redakcję "Dzień Dobry TVN". Nie ukrywał, że ma momenty załamania. Cały kraj trzymał kciuki za jego powrót do zdrowia, a niespodziewane odejście pogrążyło w smutku rzesze fanów oraz najbliższych.

Podczas trwania terapii ukochanemu cały czas towarzyszyła Anastazja Jakubiak, jego żona. Obecnie kobieta skupia się na wychowywaniu ich syna, Tomasza Juniora, oraz pielęgnowaniu pamięci o zmarłym mężu. Wdowa zainicjowała działalność fundacji "W kosmosie", a także stworzyła publikację zatytułowaną "Spotkajmy się tam, w kosmosie". Co ważne, środki zebrane podczas internetowej zbiórki na leczenie Tomasza Jakubiaka zdecydowała się przekazać podmiotom pomagającym chorym onkologicznie.

Sonda Za co najbardziej zapamiętasz Tomasza Jakubiaka? Za kulinarne podboje Za szczery uśmiech i wspaniałą osobowość Za pozytywną aktywność w mediach Za liczne akcje, którym przewodził Za wszystko, to był po prostu dobry człowiek

Wdowa po Tomaszu Jakubiaku: "Tęsknię niewyobrażalnie"

Dokładnie w pierwszą rocznicę śmierci znanego kucharza, jego żona umieściła na swoim profilu na Instagramie krótki materiał wideo, w którym podsumowała trudne miesiące bez życiowego partnera.

"Minął rok. Tęsknię niewyobrażalnie, ale idę dalej. Z odwagą, śmiechem i z ogromną wdzięcznością za nas. Kocham. Zawsze" - napisała w opisie.

Opublikowany krótki film to zbiór wspomnień uwiecznionych na starych fotografiach i domowych nagraniach. Przedstawiają one szczęśliwe momenty z życia Tomasza i Anastazji: wspólne wycieczki, chwile spędzone we dwoje czy kulisy pracy na planie. Kobieta wyjawiła, że ból po stracie towarzyszy jej każdego dnia. Zrozumiała jednak, że musi żyć dalej i nie może poddać się żałobie. W obszernym opisie opowiedziała o tym, jak teraz wygląda jej świat i jakie kroki podjęła przez ten ciężki rok.

"Dzisiaj mija rok, a ja tęsknię każdego dnia niezmiennie. Zmieniam się. Zaczęłam od małych kroków. Wróciłam do pracy, spełniłam kilka naszych wspólnych marzeń, zaczęłam pracować z ludźmi, coraz częściej się śmieję, wydałam książkę, żeby nadać sens twojemu odejściu, pozwalam sobie czuć się na nowo kobietą, spędzam czas z przyjaciółmi i bawię się bez wyrzutów sumienia, bo wierzę, że jesteś obok w promieniach słońca, w ulotnym wspomnieniu i w naszym synku" - podsumowała Anastazja Jakubiak.

35