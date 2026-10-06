Miłość ma więcej niż jedno oblicze. Wiktor Waligóra zaprosił do swojej opowieści znanych gości

„Krótkie historie o miłości” ukazały się 2 października 2026 roku. Album jest zbiorem opowieści o bliskości, tęsknocie, stracie i relacjach, które nie zawsze przebiegają tak, jak wyobrażają to sobie ich bohaterowie.

Wiktor Waligóra nie chce być mentorem miłości

Tytuł płyty może sugerować zestaw romantycznych piosenek. Wiktor Waligóra podchodzi jednak do tematu znacznie szerzej. W nowych utworach nie przyjmuje roli człowieka, który zna receptę na udany związek. Jest raczej narratorem i uważnym obserwatorem.

Każda piosenka przypomina osobny list. Niektóre opowiadają o pierwszej fascynacji, inne o trudnej rozmowie, niepewności albo uczuciu, którego nie udało się uratować. Osobisty charakter historii nie przeszkadza im pozostać uniwersalnymi. Słuchacz może odnaleźć w nich własne doświadczenia, nawet jeśli przeżył je w zupełnie innych okolicznościach. Album pokazuje również, że miłość nie ogranicza się do relacji romantycznych. Może dotyczyć rodziny, przyjaźni, pamięci o bliskiej osobie i przedmiotów, które pozostają po niej w domu.

Wiktor Waligóra i Wiktor Dyduła nagrali piosenkę o stracie

Najbardziej przejmującym przykładem jest utwór „Ciągle znajduję twoje ubrania”, nagrany z Wiktorem Dydułą. Piosenka opowiada o stracie bliskiej osoby i śladach, których nie da się łatwo usunąć z codzienności. Tytułowe ubrania mają znaczenie dosłowne, ale stają się również symbolem pamięci. Zwykłe przedmioty nagle przypominają o czyjejś nieobecności mocniej niż zdjęcia czy wielkie słowa.

Nagranie dwóch Wiktorów poszerza znaczenie całej płyty. Miłość nie jest tu wyłącznie zakochaniem, lecz także więzią rodzinną i uczuciem, które trwa mimo odejścia drugiej osoby. Towarzyszący piosence teledysk dodatkowo wzmacnia tę opowieść.

Na albumie pojawili się pierwsi goście w karierze Waligóry

„Krótkie historie o miłości” są pierwszym albumem Wiktora Waligóry, na którym można usłyszeć zaproszonych wykonawców. Oprócz Wiktora Dyduły w projekcie pojawili się między innymi zespół Lor oraz Miuosh. Współpraca z grupą Lor zaowocowała „Terapią dla par”. Piosenka opowiada o problemach z komunikacją i emocjach, które narastają, kiedy partnerzy nie potrafią ze sobą szczerze rozmawiać. Każdy z gości wnosi do materiału inną wrażliwość. Nie odbiera to jednak Waligórze roli gospodarza. Wszystkie historie łączy jego sposób patrzenia na ludzi – bez łatwego osądzania i przekonania, że każdą relację można wyjaśnić kilkoma zdaniami.

„Cztery pory roku” stały się radiowym sukcesem

Album był zapowiadany przez kilka różnorodnych singli. „Cztery pory roku” przez wiele tygodni pojawiały się na antenach największych polskich stacji radiowych i dotarły do drugiego miejsca zestawienia najczęściej granych piosenek w kraju. Później słuchacze poznali romantyczne „Chciałbym być kotem”, energiczne „To jest to!”, „Nie umiem kochać” oraz nagraną z zespołem Lor „Terapię dla par”. Już te utwory pokazywały, że Waligóra nie zamierza opowiadać o miłości wyłącznie w jednym tonie.

Na płycie czułość spotyka się z bezradnością, a początek uczucia sąsiaduje z historiami o rozczarowaniu i odejściu. Dzięki temu album przypomina zbiór opowiadań, których bohaterowie znaleźli się w różnych momentach życia.

Okładkę płyty można zmieniać

Nietypową częścią projektu jest fizyczne wydanie albumu. Pudełko płyty CD ma specjalne wycięcie, a wewnątrz umieszczono wymienne kartki pocztówkowe. Słuchacz może wybrać jedną z nich i samodzielnie zmienić wygląd okładki. Pomysł pasuje do koncepcji albumu. Nie istnieje przecież jeden obraz miłości, który odpowiadałby wszystkim ludziom i wszystkim historiom. Każdy może wybrać ten, który jest mu w danym momencie najbliższy.

W dniu premiery Wiktor Waligóra rozpoczął również „Krótką trasę o miłości”. Winylowa wersja albumu początkowo jest dostępna podczas koncertów, a do regularnej sprzedaży ma trafić pod koniec października. „Krótkie historie o miłości” pokazują artystę, który szybko dojrzewa, ale nie próbuje przekonywać słuchaczy, że wszystko już rozumie. Waligóra pozostawia miejsce na pytania, niedopowiedzenia i emocje, z którymi każdy musi poradzić sobie sam.

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