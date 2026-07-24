Michał Wiśniewski u boku modelek, eleganckie Bovska i Trojanowska. Tak wyglądała gala charytatywna Fundacji #MusiByćDobrze

Krajowe osobistości ze świata rozrywki nierzadko angażują się w różnorodne projekty o charakterze dobroczynnym. Zwieńczeniem takich działań są często eleganckie wydarzenia, a do tych najbardziej popularnych należy Wieczór Dobrych Mocy. Na najnowszej odsłonie tej gali nie zabrakło gwiazd z pierwszych stron gazet. Uwagę zwracał między innymi Michał Wiśniewski, o którym ostatnio pisze się sporo ze względu na powrót do jego byłej partnerki, Mandaryny.

Gwiazdy wsparły Fundację #MusiByćDobrze podczas Wieczoru Dobrych Mocy 2026

Czwarta już odsłona wydarzenia o nazwie Wieczór Dobrych Mocy 2026, ugoszczona przez Fundację #MusiByćDobrze, odbyła się w warszawskim Teatrze Kamienica. Organizacja ta zajmuje się m.in. edukowaniem, szerzeniem idei finansowania społecznego ważnych spraw oraz pomaganiem organizatorom zbiórek charytatywnych. Tym razem celem akcji było zgromadzenie funduszy na sfinansowanie terapeutycznego rejsu po jeziorach mazurskich dla podopiecznych placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Wśród zaproszonych gości znalazło się mnóstwo znanych nazwisk, w tym aktorzy tacy jak Bartosz Porczyk, Anna Korcz, Dominika Ostałowska, Monika Mazur czy Ryszard Rembiszewski. Swoją obecnością zaszczyciły wydarzenie również piosenkarki Bovska oraz Izabela Trojanowska, a także znana z programów telewizyjnych Kinga Zawodnik.

Michał Wiśniewski z modelkami, a Jacek Rozenek z żoną

Sporo uwagi przykuwał lider zespołu Ich Troje, którego życie prywatne w ostatnich tygodniach jest szeroko komentowane w mediach. Choć Michał Wiśniewski mocno angażuje się teraz w relację z byłą żoną, Mandaryną, wciąż znajduje czas na występy na scenie oraz wspieranie ważnych dla siebie celów. Muzyk chętnie pozował do zdjęć z Ewą Jakubiec i Mają Todd, które w ostatnich latach zdobyły prestiżowy tytuł Miss Polonia.

Przed obiektywami aparatów stanął również Jacek Rozenek, któremu towarzyszyła Maria Samuel. Małżonkowie, dla których spora różnica lat nie stanowi przeszkody i którzy są dla siebie dużym wsparciem, wzięli ślub w maju 2025 roku podczas kameralnej uroczystości. Fotografie zakochanych, a także Michała Wiśniewskiego w otoczeniu modelek i wielu innych gości obecnych na Wieczorze Dobrych Mocy 2026 można obejrzeć w naszej galerii.

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