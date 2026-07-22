Nie żyje gwiazda "Ojca Mateusza" i "Świata według Kiepskich" Irena Dudzińska. Znamy datę i miejsce pogrzebu

Nie żyje Irena Dudzińska

Polski świat teatru i telewizji żegna Irenę Dudzińską, znakomitą aktorkę zmarłą w wieku 85 lat. Artystka występowała na wielu prestiżowych scenach teatralnych oraz gościła na ekranach telewizorów w znanych produkcjach. Jej śmierć wywołała smutek wśród fanów oraz w środowisku aktorskim.

O śmierci Ireny Dudzińskiej poinformowali jej bliscy.

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Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że 18 lipca 2026 w wieku 85 lat odeszła Irena Dudzińska, polska aktorka teatralna i telewizyjna związana artystycznie z Teatrem Jana Kochanowskiego w Opolu, Teatrem im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze, Teatrem Polskim w Poznaniu od 1875, Wrocławskim Teatrem Współczesnym i Teatrem Nowy Poznań.

W opublikowanym komunikacie zaznaczono, że praca na scenie była prawdziwym powołaniem aktorki. Dudzińska chętnie opowiadała o sztuce, przywołując swoje bogate doświadczenia i wspomnienia.

Teatr był Jej pasją i sposobem na życie - o sztuce mogła rozmawiać godzinami, przeplatając w rozmowie niekończące się anegdoty, żarty i historie.

Wzruszające słowa pożegnania przekazał również Paweł Wiktor Szkotak. Reżyser teatralny podzielił się swoimi wspomnieniami o zmarłej artystce.

(...) dowiedziałem się, że odeszłaś. Dziękuję Ci za nasze rozmowy, próby, za kreację jaką stworzyłaś w spektaklu "Józef i Maria" Petera Turriniego. Krytycy pisali o Tobie tak: "W mrocznej, zimnej i przytłaczającej przestrzeni konsumpcyjnego marketu Dudzińska rozpala na scenie metaforyczne, wewnętrzne światło. Kiedy jej Maria zaczyna tańczyć, znikają zmarszczki i ból starości - na scenie pojawia się dziewczęcy blask, energia i poetyckie ciepło, które ocala nie tylko ją, ale też potrafi skruszyć lód samotności wokół zgorzkniałego Józefa". Taka pozostajesz w mojej pamięci: pełna blasku i energii.

Kiedy odbędzie się pogrzeb Ireny Dudzińskiej?

Rodzina przekazała już informacje dotyczące ostatniego pożegnania aktorki. Pogrzeb Ireny Dudzińskiej zaplanowano na wtorek 28 lipca 2026 roku. Ceremonia rozpocznie się o godzinie 11.50 na poznańskim Cmentarzu Junikowo. Szczegóły pojawiły się w internetowym nekrologu oraz we wpisach żegnających artystkę.

W jakich produkcjach występowała Irena Dudzińska?

Irena Dudzińska to przede wszystkim wybitna aktorka teatralna, ale telewidzowie również doskonale ją znali. Zagrała w popularnych serialach, takich jak: "Świat według Kiepskich", "Pierwsza miłość", "Fala zbrodni", "Ojciec Mateusz" i "Życie jak poker". Jej artystyczna droga rozpoczęła się w Opolu w Teatrze Ziemi Opolskiej u schyłku lat 60. Następnie związana była z Teatrem im. Jana Kochanowskiego w Opolu, jeleniogórskim Teatrem im. Cypriana Kamila Norwida, wrocławskim Teatrem Współczesnym, Teatrem Polskim w Poznaniu i Teatrem Nowym w Poznaniu, z którym współpracowała w ostatnich latach. Rola w sztuce "Józef i Maria" przyniosła jej nagrodę aktorską na Festiwalu Dramaturgii Współczesnej "Rzeczywistość przedstawiona" w 2011 roku.

Śmierć Ireny Dudzińskiej to wielka strata dla świata artystycznego w Polsce. Unikała blasku fleszy, ale zapisała się w pamięci widzów ogromnym dorobkiem scenicznym i telewizyjnym, ciesząc publiczność swoim talentem przez dziesięciolecia.

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