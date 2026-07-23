Na grobie Stanisława Tyma umieszczono zaskakujący napis. Zobaczcie!

Śmierć Stanisława Tyma. Gwiazdor komedii "Miś" zmarł w wieku 87 lat

Odejście Stanisława Tyma wywołało poruszenie w całym kraju. Wybitny satyryk, którego widzowie uwielbiali za role w filmach "Miś" i "Rejs", zmarł 6 grudnia 2024 roku, mając dokładnie 87 lat. Ta smutna informacja błyskawicznie obiegła media, budząc smutek fanów oraz ludzi kultury. Artysta przez dekady uchodził za giganta polskiej sceny komediowej, a jego błyskotliwe teksty na stałe weszły do języka potocznego. Jak się okazuje, jedna ze słynnych filmowych kwestii, choć delikatnie zmodyfikowana, pojawiła się na cmentarzu.

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Pogrzeb Stanisława Tyma na Powązkach. Uroczystość bez udziału księdza

Pożegnanie słynnego artysty zorganizowano 17 grudnia na Cmentarzu Wojskowym na warszawskich Powązkach. Od poranka przed kaplicą gromadzili się żałobnicy, w tym rodzina, przyjaciele oraz fani aktora. Przed samą ceremonią na miejsce przyjechał samochód z wieńcami i kwiatami, co błyskawicznie nadało całemu wydarzeniu wyjątkowo podniosły, poważny charakter.

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Wydarzenie miało charakter czysto świecki, mocno odbiegając od tradycyjnych obrzędów. W kaplicy zrezygnowano z klasycznej trumny, a na jej miejscu pojawiła się biała, marmurowa urna. Zabrakło też księdza. Całą ceremonię poprowadził Wiktor Zborowski będący bliskim znajomym zmarłego satyryka. Pełne wzruszeń wystąpienie mocno poruszyło zebranych, prowokując na przemian szczere łzy oraz delikatne uśmiechy.

Dzień dobry, dobry wieczór, dobranoc. Taką formułka witał mnie Stasio, jak dzwoniliśmy do siebie w ostatnich latach, a dzwoniliśmy bardzo czesto - mówił.

Żałobnicy szybko dostrzegli jeszcze jeden intrygujący detal pożegnania. W kaplicy pojawiło się duże zdjęcie ukochanego psa Stanisława Tyma akcentujące miłość aktora do zwierząt. Tuż obok portretu czworonoga postawiono skarbonkę na zbiórkę datków dla potrzebujących psów.

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Mogiła Stanisława Tyma. Zaskakująca tabliczka na cmentarzu

Niedawno minęła rocznica narodzin uwielbianego satyryka. Gdyby aktor nadal żył, teraz skończyłby 89 lat. Jak wygląda jego grób? Gołym okiem widać, że ogromna sympatia publiki absolutnie nie osłabła i śmierć tego nie przerwała. Stanisław Tym nadal cieszy się szacunkiem, a fani znoszą na jego pomnik znicze, kwiaty, figurki i pluszowe maskotki odsyłające do kultowego "Misia".

Pomnik wzniesiony niespełna rok od pochówku legendy kina, charakteryzuje się surowością. Ciemny kamień oraz niezwykle skromna bryła tworzą tło dla pozostawianych przez fanów pamiątek. Na płycie wyryto wyłącznie dane zmarłego i daty urodzin oraz śmierci.

Jeden z odwiedzających osób zostawiła intrygującą tabliczkę:

Wszystkie Staszki to porządne chłopy.

Patrząc na to, ciężko powstrzymać szczery uśmiech. To przerobione zdanie z komedii "Miś". Postać odgrywana przez Tyma mówi, że ma na imię Ryszard, a rozmówca rzuca:

Wszystkie Ryśki to porządne chłopy.

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