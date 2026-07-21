Nie żyje Paweł Spychała z NFM Filharmonii Wrocławskiej. Zmarł nagle, pozostawiając żonę i dwóch małych synów

Tragiczna wiadomość o odejściu Pawła Spychały została przekazana za pośrednictwem facebookowego profilu Narodowego Forum Muzyki - Filharmonii Wrocławskiej. Koledzy ze sceny nie kryją swojego wstrząsu nagłą śmiercią tego wybitnego trębacza, który był oddanym mężem i ojcem dwójki dzieci.

Wszyscy chcielibyśmy, aby to był tylko zły sen. Nasz kolega i przyjaciel, Paweł, odszedł nagle, zostawiając żonę Sylwię oraz dwóch synów: 2-letniego Franka i 4-letniego Kazika.Rodzina została bez środków do życia, w domu, w którym dopiero zaczęli budować swoje szczęście. Jako koleżanki i koledzy Pawła nie potrafimy przejść obok tego obojętnie.

Nagłe odejście artysty wywołało konsternację wśród jego bliskich i znajomych. Z relacji osób z jego najbliższego otoczenia wynika, że absolutnie nic nie zwiastowało nadchodzącej tragedii. Paweł Spychała zmarł niespodziewanie 17 lipca 2026 roku.

Paweł Spychała z NFM Filharmonii Wrocławskiej osierocił synów tuż po przeprowadzce

Wyjątkowo tragicznie jawią się kulisy ostatnich tygodni życia muzyka. Mniej więcej trzy tygodnie przed swoją przedwczesną śmiercią Paweł Spychała wraz z małżonką Sylwią i dwoma synami: dwuletnim Frankiem oraz czteroletnim Kazikiem wprowadzili się do swojego nowo wybudowanego domu. Niestety, nagły zgon artysty brutalnie zniweczył te piękne, rodzinne plany.

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Zbiórka pieniędzy dla rodziny zmarłego trębacza. Koledzy z Wrocławia ruszyli z pomocą

Członkowie orkiestry NFM Filharmonii Wrocławskiej natychmiast zareagowali na nieszczęście, organizując internetową zbiórkę funduszy dla wdowy i dzieci zmarłego trębacza. Inicjatorzy akcji zaznaczają, że Paweł Spychała był wyłącznym żywicielem swojej rodziny. Akcja spotkała się z ogromnym odzewem – w bardzo krótkim czasie na koncie zbiórki znalazło się ponad 93 tysiące złotych.

Ta zbiórka to nasz wspólny, drobny gest w stronę tych, których Paweł kochał najbardziej. Zwracamy się z gorącą prośbą do wszystkich ludzi o wielkich sercach, a szczególnie do społeczności melomanów i uczniów Pawła, o wsparcie dla Sylwii, Kazika i Franka. Każda wpłata to realna pomoc w zabezpieczeniu ich podstawowych potrzeb i próba zapewnienia poczucia bezpieczeństwa, którego tak bardzo teraz potrzebują

– napisali w opisie zbiórki koledzy zmarłego muzyka.

Kiedy i gdzie odbędzie się pogrzeb Pawła Spychały?

Ostatnie pożegnanie zmarłego trębacza zaplanowano na środę, 22 lipca 2026 roku. Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się o godzinie 13:00 w Sanktuarium Matki Bożej Kazimierzowskiej w Rajczy. W ceremonii wezmą udział najbliżsi, a także liczni przyjaciele, podopieczni muzyka i reprezentanci świata artystycznego.

Wiemy, że nie każdy z Was będzie mógł uczestniczyć w pogrzebie. Dlatego, jeśli chcecie w symboliczny sposób uczcić pamięć Pawła, prosimy byście zamiast kwiatów czy wiązanek rozważyli przekazanie tej kwoty na zbiórkę dla jego najbliższych. To wsparcie będzie dla Sylwii, Kazika i Franka najważniejszym dowodem Waszej pamięci

– zaapelowali przyjaciele i współpracownicy Pawła Spychały.

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