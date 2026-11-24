Pierwsze kroki stawiała w programie "Szansa na Sukces", jednak prawdziwy przełom w jej karierze przyniósł dopiero internet. Od kilkunastu lat Margaret utrzymuje pozycję jednej z najważniejszych postaci polskiego popu i nieustannie potrafi zaskoczyć publiczność. W najnowszym numerze magazynu "ESKA Story" wokalistka szczerze opowiedziała o relacji z własnym ciałem. Przyznała również, że w przeszłości podejmowała decyzje, które nie do końca były zgodne z jej wewnętrznym przekonaniem.

Margaret - metamorfozy na przestrzeni lat. Od blondu po odważne eksperymenty

Na samym początku obecności w show-biznesie wokalistka kojarzona była przede wszystkim z jasnymi włosami, a blond stał się jej wizytówką. Z biegiem lat Margaret zaczęła jednak śmiało eksperymentować z wizerunkiem oraz brzmieniem, wprowadzając do swojego repertuaru ballady oraz wspólne utwory z raperami. Zmiany w wyglądzie i modzie przychodziły jej naturalnie, zapewne dlatego, że ukończyła szkołę policealną o tym profilu. Niedawno artystka po raz kolejny zaskoczyła fanów. Najpierw urozmaiciła swoją czerwoną fryzurę grzywką, by krótko po tym wystąpić w półfinale programu "Taniec z Gwiazdami" ponownie jako blondynka.

Artystka o kulisach preselekcji. "Bardzo się rozchorowałam, prawdopodobnie to było psychosomatyczne"

Chociaż w życiu prywatnym i zawodowym nie brakowało jej odwagi do zmian, wokalistka otwarcie przyznaje, że część dawnych wyborów wcale jej nie służyła. W rozmowie dla "ESKA Story" Margaret wróciła wspomnieniami do krajowych preselekcji do Eurowizji z 2016 roku, podczas których prezentowała przebój "Cool me down".

Artystka w rzeczywistości nie miała tak do końca ochoty brać udziału w tym wyścigu, a całe wydarzenie negatywnie wpłynęło na jej stan zdrowia. Mimo to zdecydowała się na start w konkursie ze względu na szansę osiągnięcia sukcesu.

To się wydarzyło w ramach tych preselekcji do Eurowizji w 2016 roku. Pamiętam, że tuż przed tą Eurowizją bardzo się rozchorowałam. Prawdopodobnie to było psychosomatyczne, bo nigdy nie chciałam tam być, ale rozumiałam, że to była dla mnie ogromna szansa. Miałam zapalenie krtani. W połączeniu z ogromną presją i sugerowaniem, że mam wielkie szanse coś tam zdobyć, ta choroba i poczucie, że muszę coś udowodnić, nie zadziałało najlepiej – wyznała Margaret w "ESKA Story".

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Margaret szczerze o kobiecości i podejściu do własnego ciała

Rozmawiając z Maksem Kluziewiczem dla "ESKA Story", gwiazda podkreśliła, że obecnie zupełnie inaczej podchodzi do wielu aspektów swojej działalności. Dziś Margaret zmieniła sposób postrzegania własnego wyglądu oraz ciała, rezygnując z traktowania go jak narzędzia do osiągania celów na rzecz swobody i beztroski.

Często je [ciało - przyp. red.] bagatelizuję, podnoszę mu poprzeczkę, oceniam i nie doceniam - to najczęściej! Przez lata używałam swojego ciała - jak narzędzia - jak czegoś, co ma dowozić, być bezkolizyjne, ciche, szybkie, zwrotne. Używałam go, jakby było tylko opakowaniem. [...] Moje ciało było środkiem transportu, kluczem do kariery, dowodem, kartą wstępu. Wszystko musi, nic nie może. Aż wróciłam do bazy. I usłyszałam - poluzuj gacie! Moje ciało chce beztroskiego tańca z dala od średniowiecznej moralności. Moje ciało chce przyjemności bez tłumaczeń – mówi artystka.

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