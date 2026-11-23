Ania Dąbrowska kończy akustyczną trasę

Ania Dąbrowska przygotowuje się do kolejnego spotkania z publicznością w ramach trasy akustycznej „Subtelnie”. Koncert odbędzie się 28 listopada 2026 roku o godzinie 19.00 w Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu.

Wydarzenie zaplanowane wcześniej na 26 listopada w Kieleckim Centrum Kultury zostało odwołane. Organizatorzy nie podali publicznie szczegółowej przyczyny tej decyzji. Osoby, które kupiły bilety na kielecki występ, powinny sprawdzić wiadomości otrzymane od sprzedawcy.

Koncert w Zabrzu pozostaje więc jedynym zapowiedzianym występem Ani Dąbrowskiej w ostatnich dniach listopada. Wokalistka zaprezentuje swoje najbardziej znane piosenki w spokojniejszych, akustycznych aranżacjach.

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Największe przeboje w kameralnym wydaniu

„Subtelnie” nie jest zwykłym koncertem z największymi hitami. Piosenki Ani Dąbrowskiej zostały pozbawione części radiowych ozdobników i rozbudowanej produkcji. Na pierwszym planie znalazły się głos artystki, melodie oraz teksty, które często opowiadają o samotności, niespełnieniu i skomplikowanych relacjach.

W takim wydaniu publiczność może usłyszeć między innymi utwory „Trudno mi się przyznać”, „Tego chciałam”, „Nigdy więcej nie tańcz ze mną”, „Porady na zdrady”, „Charlie, Charlie” czy „Z tobą nie umiem wygrać”.

To repertuar, który dobrze zniósł próbę czasu. Wiele piosenek Dąbrowskiej powstało kilkanaście lub nawet ponad 20 lat temu, a mimo to nadal pojawia się w rozgłośniach radiowych i na koncertowych setlistach. Akustyczne aranżacje pokazują, że ich siłą od początku były przede wszystkim wyraziste melodie i emocjonalne teksty.

„Idol” nie dał jej zwycięstwa, ale otworzył ważne drzwi

Ogólnopolska publiczność poznała Anię Dąbrowską w pierwszej edycji programu „Idol”. Młoda wokalistka zajęła ósme miejsce i nie dotarła do finałowej trójki. Program okazał się jednak początkiem znacznie większej kariery niż te, które zbudowało wielu jego zwycięzców.

Przed solowym debiutem Dąbrowska współpracowała między innymi z Krzysztofem Krawczykiem. Jej pierwszy album „Samotność po zmierzchu” ukazał się w 2004 roku. Płyta zawierała piosenki „Tego chciałam”, „Glory” i „Charlie, Charlie”, a artystka niemal natychmiast została uznana za jedno z najciekawszych nowych nazwisk polskiego popu.

Debiut przyniósł jej Fryderyki w kategoriach Nowa Twarz Fonografii, Wokalistka Roku oraz Album Roku Pop. Sukces nie był jednorazowy. Ania Dąbrowska zdobyła łącznie dziewięć statuetek, a jej kolejne albumy pokrywały się platyną.

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Stworzyła własny styl i pozostała mu wierna

W czasie, gdy polski pop coraz mocniej skręcał w stronę elektroniki i tanecznych produkcji, Ania Dąbrowska konsekwentnie czerpała z muzyki lat 60. i 70. W jej utworach można usłyszeć stare instrumenty klawiszowe, smyczki, gitary i brzmienia kojarzące się z dawnymi nagraniami soulowymi.

Tę estetykę szczególnie wyraźnie pokazała na albumie „Kilka historii na ten sam temat”. Płyta przyniosła przeboje „Trudno mi się przyznać” oraz „Czekam…”. Później artystka rozwijała swoje brzmienie, ale nie rezygnowała z melancholii i charakterystycznego stylu retro.

Dąbrowska rzadko budowała zainteresowanie wokół prywatnego życia lub medialnych sporów. Zamiast tego konsekwentnie pracowała jako wokalistka, kompozytorka, autorka tekstów i producentka. Trasa „Subtelnie” dobrze podsumowuje tę drogę – bez nadmiaru efektów, za to z piosenkami, które bronią się po wyłączeniu całego koncertowego rozmachu.

Ania Dąbrowska pracuje nad nową muzyką

Ostatni premierowy album studyjny Ani Dąbrowskiej, „Dla naiwnych marzycieli”, ukazał się w 2016 roku. Później artystka wydała kolekcję największych przebojów, nagrywała pojedyncze utwory i koncertowała, ale fani wciąż czekają na pełnoprawną następczynię płyty.

Zapowiedzi trasy wskazywały, że wokalistka pracuje nad nowym materiałem. Na razie szczegóły projektu pozostają tajemnicą. Akustyczne koncerty mogą więc okazać się symbolicznym zamknięciem dotychczasowego etapu przed prezentacją kolejnych piosenek.