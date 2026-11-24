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Stacy Keach nie żyje. Gwiazdor Hollywood miał 85 lat
Amerykański aktor Stacy Keach odszedł 10 listopada, zapisując się w historii jako jeden z najbardziej wszechstronnych artystów swojego pokolenia. Widzowie na całym świecie pokochali go przede wszystkim za tytułową kreację w kultowej produkcji "Mike Hammer". Przyszedł na świat i dorastał w Stanach Zjednoczonych, a swój warsztat szlifował na prestiżowych uczelniach, w tym na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley, w Yale School of Drama oraz w londyńskiej Academy of Music and Dramatic Art.
Drugą ojczyzną amerykańskiego artysty stała się Polska. Wszystko za sprawą czwartego małżeństwa, które zawarł w 1986 roku z aktorką polskiego pochodzenia Małgorzatą Tomassi. Para poznała się podczas pracy nad serialem "Mike Hammer", a owocem ich związku jest dwójka dzieci, syn Shannon oraz córka Karolina.
Przed laty gwiazdor zza oceanu sprawił swojej ukochanej prezent, kupując willę w podwarszawskiej Magdalence. W 2015 roku Stacy Keach formalnie otrzymał polskie obywatelstwo i to właśnie w swoim tutejszym domu spędził schyłek życia. Artysta zmarł w wieku 85 lat we wtorek, 10 listopada, przegrywając długą walkę z chorobą serca.
Incydent na pogrzebie Stacy'ego Keacha. Małgorzata Tomassi musiała iść pieszo
Ostatnie pożegnanie artysty zorganizowano we wtorek, 24 listopada. Ceremonia pogrzebowa rozpoczęła się w południe w warszawskim kościele sióstr wizytek przy Krakowskim Przedmieściu. Wokół trumny ułożono najpierw wiązanki czerwonych kwiatów, obok których z biegiem czasu pojawiły się również wieńce.
Gdy nabożeństwo dobiegło końca, biały karawan wiozący trumnę ruszył w stronę Powązek Wojskowych, a tuż za nim podążała biała limuzyna z najbliższą rodziną Stacy'ego Keacha. Przy wjeździe na nekropolię żałobników spotkała jednak bardzo niemiła niespodzianka. Samochód z bliskimi nie uzyskał zgody na wjazd na teren cmentarza, ponieważ szlaban opadł natychmiast po tym, jak bramę minął karawan.
Kierowca limuzyny uciął krótką pogawędkę z pracownicą portierni, po czym był zmuszony wycofać auto. Chwilę później z pojazdu wyszła wyraźnie niezadowolona z całej sytuacji wdowa Małgorzata Tomassi. Kobieta wraz z pozostałymi członkami rodziny ustawiła się bezpośrednio za karawanem i całą dalszą drogę do grobu aktora bliscy pokonali pieszo.