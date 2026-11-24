Trzy pokolenia nagrały pierwszy hymn UNICEF Polska

Lanberry, Justyna Steczkowska i Wiktor Waligóra nagrali wspólną piosenkę zatytułowaną „Razy dwa”. Utwór powstał specjalnie dla UNICEF Polska i jest pierwszym oficjalnym hymnem organizacji w naszym kraju.

Artyści spotkali się w ramach projektu non profit realizowanego wspólnie z Warner Music Poland. Piosenka ma zwrócić uwagę na potrzeby dzieci, ale nie robi tego za pomocą dramatycznych obrazów i ciężkich haseł. Jej głównym przesłaniem jest przekonanie, że nawet niewielki gest może zapoczątkować większą zmianę.

„Razy dwa” ukazało się 20 listopada, w Międzynarodowym Dniu Praw Dziecka. Premiera została także powiązana z obchodami 80-lecia UNICEF – organizacji pomagającej najmłodszym dotkniętym między innymi wojnami, katastrofami, ubóstwem i ograniczonym dostępem do edukacji oraz opieki zdrowotnej.

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Za piosenką stoi Lanberry

Autorką muzyki do utworu jest Lanberry. Wokalistka wspólnie z Wiktorem Waligórą pracowała również nad tekstem. Za produkcję nagrania odpowiada Arek Kopera, znany ze współpracy z wieloma przedstawicielami polskiej sceny popowej.

Lanberry zależało na stworzeniu piosenki mówiącej o pomaganiu w pozytywny i przystępny sposób. Zamiast wielkich deklaracji postawiła na prostą myśl: to, co dajemy innym, może do nas wrócić ze zdwojoną siłą.

Do wspólnego nagrania zaprosiła Wiktora Waligórę, jednego z najciekawszych młodych głosów polskiej sceny. Gościnnie w utworze pojawiła się natomiast Justyna Steczkowska. Jej charakterystyczna barwa nadała kompozycji bardziej podniosły charakter, ale nie odebrała jej lekkości.

Połączenie tych trzech artystów nie było oczywiste. Lanberry kojarzona jest z radiowym popem i pracą kompozytorską, Steczkowska od lat porusza się pomiędzy popem, elektroniką i muzyką inspirowaną folklorem, a Waligóra reprezentuje najmłodsze pokolenie polskich wokalistów. W „Razy dwa” różnice między nimi stały się największą siłą nagrania.

„Razy dwa” nawiązuje do wielkich charytatywnych hymnów

Twórcy projektu przyznają, że duchowym punktem odniesienia dla piosenki był utwór „We Are the World”. Słynne nagranie z 1985 roku połączyło największe gwiazdy amerykańskiej muzyki, aby zebrać środki na walkę z głodem w Afryce.

Polska piosenka nie próbuje jednak kopiować tamtej kompozycji. Zamiast wielkiego chóru kilkudziesięciu artystów słyszymy trzy wyraźnie różniące się głosy. Nagranie ma współczesne popowe brzmienie, a jego refren został pomyślany w taki sposób, aby łatwo zapadał w pamięć.

Utwór rozpoczyna deklaracja, że tym razem nie będzie to piosenka o końcu świata. Twórcy świadomie odchodzą od wyliczania kolejnych katastrof. Kierują uwagę na solidarność, troskę o innych oraz przekonanie, że każdy może wykonać pierwszy krok.

Motywem przewodnim projektu zostało hasło mówiące, że dobro wraca „razy dwa”. To proste zdanie ma zachęcać do działania bez sugerowania, że jedna osoba musi samodzielnie rozwiązać wszystkie problemy świata.

W teledysku pojawiły się archiwalne materiały UNICEF

Piosence towarzyszy teledysk, w którym nagrania artystów przeplatają się z materiałami pochodzącymi z archiwów UNICEF. Można zobaczyć sceny wzajemnego wsparcia, solidarności i dziecięcej radości.

Obraz podkreśla uniwersalność przesłania piosenki. Niezależnie od kraju, języka i warunków życia dzieci mają podobne potrzeby – chcą czuć się bezpiecznie, uczyć się, bawić i dorastać w zdrowiu.

Teledysk nie ogranicza się do pokazania wokalistów stojących przed mikrofonami. Przypomina, komu poświęcony jest cały projekt i dlaczego znani artyści zdecydowali się w nim uczestniczyć.

Akcja #wracax2 przenosi piosenkę do mediów społecznościowych

Wraz z premierą utworu rozpoczęła się akcja oznaczona hashtagiem #wracax2. Jej najważniejszym elementem jest lustrzane odbicie, które nawiązuje do tytułu piosenki.

Uczestnik wyzwania nagrywa krótkie wideo z fragmentem utworu. Najpierw staje tyłem do lustra, a następnie odwraca się przez ramię, aby w kadrze pojawiła się również jego twarz odbita w tafli. Później nominuje następną osobę.

Film należy opublikować, oznaczając profil UNICEF Polska i dodając hashtag akcji. Mechanizm ma pokazać, jak jeden gest uruchamia kolejny i sprawia, że informacja o projekcie dociera coraz dalej.

Organizatorzy podkreślają jednak, że internetowe wyzwanie jest jedynie początkiem. Głównym celem pozostaje zachęcenie odbiorców do regularnego wspierania działań UNICEF na rzecz dzieci.