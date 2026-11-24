Daria ze Śląska wystąpi w Filharmonii Sudeckiej

Daria ze Śląska pojawi się w Wałbrzychu w środę 25 listopada 2026 roku. Koncert odbędzie się w Filharmonii Sudeckiej przy ulicy Juliusza Słowackiego 4. Otwarcie drzwi zaplanowano na godzinę 18.30, a występ rozpocznie się o 19.00.

Wydarzenie jest kolejnym przystankiem trasy „Halo. Co jest grane? Tour”, promującej trzeci album studyjny wokalistki. Mimo miejsca koncertu nie zapowiedziano udziału orkiestry symfonicznej. Darii będzie towarzyszył zespół, z którym od kilku lat pracuje na scenie i w studiu.

Po Wałbrzychu artystka wystąpi między innymi we Wrocławiu, Dąbrowie Górniczej, Poznaniu, Krakowie, Gdańsku, Toruniu i Białymstoku. Jesienna część trasy została zaplanowana jako najdłuższe klubowe tournée w jej dotychczasowej karierze.

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„Halo. Co jest grane?” to płyta bez instagramowych filtrów

Trzeci album Darii ze Śląska ukazał się 15 maja 2026 roku. Znalazło się na nim 12 utworów, w których artystka opowiada o własnej przeszłości, ludzkich słabościach i absurdach codziennego życia.

Płyta została wyraźnie podzielona na dwie części. Pierwsza jest spokojniejsza i bardziej osobista. Wokalistka wraca w niej do dorastania, dawnych emocji i wydarzeń, których nie potrafiła wcześniej nazwać. Druga część mocniej skupia się na otaczających ją ludziach oraz zachowaniach wywołujących frustrację i gniew.

Symbolem albumu stała się postać z okładki, którą Daria nazywa „Buką”. Artystka ukrywa się na zdjęciu pod materiałem, pokazując tylko fragment twarzy. Wizerunek ma wyrażać jednocześnie potrzebę schowania się przed światem i odwagę, aby pokazać się bez makijażu oraz internetowych filtrów.

Wśród nowych piosenek znalazły się między innymi „Trudno jest być sobą”, „Ciężki plecak”, „Plastelina”, „Miłość itd.”, „Pan ze stolicy”, „Wariatka!” i „Nie masz sił to płacz”.

Jedynym gościem na płycie został Fisz

„Halo. Co jest grane?” jest pierwszym albumem Darii ze Śląska, którego część powstawała podczas prób z jej koncertowym zespołem. W pracę zaangażowali się Żenia Shadziul, Tomasz Kasiukiewicz i Michał Jastrzębski.

Artystka ponownie współpracowała również z muzykami oraz producentami znanymi z wcześniejszych płyt. Do tego grona należą Olek Świerkot, Kuba Galiński, Pat Stawiński, Kuba Staruszkiewicz i Kamil Pater. Nowymi nazwiskami w jej muzycznym otoczeniu zostali Patrick the Pan oraz lessman.

Jedynym zaproszonym wokalistą został Fisz. Pojawił się w utworze „Len”, a za miks nagrania odpowiadał jego brat Emade. To spotkanie miało dla Darii szczególne znaczenie. Już na debiutanckiej płycie wspominała Fisza w swoich tekstach, a trzy lata później mogła nagrać z nim wspólną piosenkę.

Daria ze Śląska zdobyła trzy Fryderyki

Pierwszy album artystki, „Tu była”, ukazał się w 2023 roku. Daria ze Śląska szybko została jednym z najgłośniejszych debiutów na polskiej scenie alternatywnej. Płyta przyniosła jej dwa Fryderyki – za debiut roku oraz album roku w kategorii indie pop.

Rok później wydała „Na południu bez zmian”. Materiał zachował emocjonalny charakter debiutu, ale pojawiło się w nim więcej hiphopowych inspiracji. Album został nagrodzony Fryderykiem w kategorii pop alternatywny, a wokalistka otrzymała także nominację do Paszportu „Polityki”.

Daria występowała na dużych festiwalach, między innymi Open’erze, Męskim Graniu i Tauron Nowej Muzyce. Nie zmieniła jednak sposobu pisania. Nadal opowiada o pozornie zwyczajnych sytuacjach, wstydliwych emocjach i momentach, w których trudno zachować pozory, że wszystko jest w porządku.

Koncert w Wałbrzychu będzie okazją, aby sprawdzić, jak te kameralne historie radzą sobie w przestrzeni filharmonii – bez orkiestry, ale z zespołem, który współtworzył część nowych kompozycji.