Tuż przed Bożym Narodzeniem grupa znanych artystów spotka się na jednej scenie w wyjątkowym celu. Łukasz Drapała, Filip Lato i Bart Szopiński to tylko niektóre z nazwisk, które pojawią się na 2. Charytatywnym Koncercie Przyjaciół Fundacji Mali Wielcy. Całe wydarzenie ma na celu wsparcie dzieci z domów dziecka.

Gwiazdy łączą siły przed świętami. Wszystko dla dzieci

Koncert odbędzie się już po raz drugi, po udanym debiucie w ubiegłym roku. Organizatorzy chcą udowodnić, że muzyka ma niezwykłą moc, która nie tylko łączy ludzi, ale może też realnie zmieniać świat najmłodszych na lepsze.

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Charytatywny Koncert Przyjaciół Fundacji Mali Wielcy 2026. Kto wystąpi na scenie?

Na scenie Ursynowskiego Centrum Kultury „Alternatywy” zobaczymy artystów, którzy z zaangażowaniem wspierają misję fundacji. Oprócz wspomnianych muzyków, dla publiczności zagrają i zaśpiewają także Katarzyna Kłosowska, Oliwia Johnson oraz Magda Groszek.

Wieczór poprowadzi duet znanych prezenterów – Dagmara Kowalska i Zbigniew Kozłowski. Ich zadaniem będzie zadbanie o dobrą energię i niezapomnianą atmosferę podczas całego wydarzenia.

"Chcemy, aby każde dziecko poczuło, że jest ważne"

Za tym muzycznym spotkaniem kryje się konkretny, charytatywny cel. Podczas koncertu będą zbierane środki na przygotowanie świątecznych paczek dla dzieci z domów dziecka. To właśnie dzięki zaangażowaniu gwiazd i publiczności święta najmłodszych mają szansę stać się pełne radości i poczucia, że ktoś o nich pamięta. Organizatorzy podkreślają, że chodzi o coś więcej niż tylko muzykę.

Wierzymy, że dobro ma ogromną moc, szczególnie wtedy, gdy ludzie łączą siły, by zrobić coś dla innych. Ten koncert to coś więcej niż wydarzenie muzyczne. To spotkanie przyjaciół, wspólna energia i realna pomoc dzieciom, które szczególnie potrzebują naszej uwagi i obecności – przekonują. – Chcemy, aby każde z nich poczuło, że jest ważne, pamiętane i wyjątkowe – dodają organizatorzy w oficjalnym komunikacie.

Autor: Fundacja Mali Wielcy/ Materiały prasowe

Nie zabraknie świątecznych niespodzianek

Wydarzenie odbędzie się w grudniu, dlatego publiczność może liczyć na prawdziwie świąteczny klimat. Twórcy koncertu obiecują, że nie zabraknie wizyty Świętego Mikołaja oraz innych muzycznych niespodzianek. Wszystko po to, by atmosfera przypominała o tym, co w okresie Bożego Narodzenia jest najważniejsze – bliskość, dobro i dzielenie się z innymi.

Gdzie i kiedy odbędzie się koncert?

2. Charytatywny Koncert Przyjaciół Fundacji Mali Wielcy odbędzie się już 11 grudnia 2026 roku o godzinie 19:00. Wydarzenie będzie miało miejsce w Ursynowskim Centrum Kultury "Alternatywy". Patronem wydarzenia jest Radio ESKA 2.

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