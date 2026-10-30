Marcin Maciejczak: "większy fun z pisania mam wtedy, kiedy jestem skrzywdzony". Artysta szczerze o trudach rozstania

Ogólnopolską sławę Marcin Maciejczak zdobył na przełomie 2019 i 2020 roku, kiedy to z powodzeniem wystąpił w programie "The Voice Kids". Od tego momentu młody wokalista regularnie dopisuje do swojego konta kolejne osiągnięcia zawodowe, jednocześnie pilnie strzegąc spraw osobistych przed mediami. Ostatnio postanowił jednak odstąpić od tej zasady.

Młody piosenkarz ujawnił, że w czasach licealnych przeżył zawód miłosny, ale towarzyszące mu poczucie krzywdy potrafi przekształcić w działania artystyczne.

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Marcin Maciejczak wspomina rozstanie w liceum. Odwrócili się od niego znajomi

Niedawno 20-letni piosenkarz przyjął zaproszenie do podcastu "Wersja osobista". Podczas rozmowy z gospodarzem tego formatu utalentowany muzyk wyznał, że zdarzyło mu się zakochać, jednak uczucie to pociągnęło za sobą bardzo wysoką cenę. Kiedy jego związek dobiegł końca, dotychczasowi znajomi wręcz całkowicie się od niego odwrócili.

- Tak, miłość na pewno zagościła w moim życiu, ale nie wgłębiając się za bardzo w nią, to ona zabrała mi wszystkich dookoła w jednym momencie. Kiedy się rozstałem i, wiesz, kiedy byłem w dużej grupie znajomych, razem imprezowaliśmy, bo to jest liceum - i nagle zostałem sam jak palec. To było traumatyczne - powiedział Marcin Maciejczak.

Artysta lubi tworzyć, gdy ma złamane serce?

Młody artysta, który może liczyć na wsparcie oddanych słuchaczy, potrafi jednak wykorzystać swoje bolesne przeżycia w pracy twórczej. W tym samym podcaście Maciejczak wytłumaczył, że pisanie piosenek w poczuciu skrzywdzenia daje mu więcej satysfakcji, choć sam swój album poświęcony miłości nagrywał w bardzo dobrym okresie życia.

- Jest to bardzo brutalne, ale uważam, że większy fun z pisania, tworzenia i wymyślania mam wtedy, kiedy jestem skrzywdzony. Mam duży kontrast, ponieważ tworzyłem płytę o miłości w takim dobrym momencie mojego życia - zdradził.

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Marcin Maciejczak po wygranej w "The Voice Kids" rozwija karierę muzyczną

Na początku 2020 roku Marcin Maciejczak triumfował w finale "The Voice Kids", a zaśpiewany przez niego w tym programie utwór "Jak gdyby nic" pokrył się najpierw złotem, a potem platyną. Mając zaledwie piętnaście lat, wokalista wypuścił na rynek debiutancki krążek, a w swoim dorobku ma także wspólne piosenki z Justyną Steczkowską oraz Natalią Nykiel. Ponadto młody wykonawca brał udział w preselekcjach do Eurowizji 2024 oraz w bieżącej odsłonie show "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Ostatnio muzyk promował swój nowy minialbum zatytułowany "Piosenki o miłości: nieopowiedziane historie", stanowiący dopełnienie wydanej w zeszłym roku płyty "8 piosenek o miłości".

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