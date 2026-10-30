"Hotel Paradise 13" i wielki test wiedzy. Uczestnik poległ na pytaniu o dni tygodnia

Sprawdzian wiedzy ogólnej w "Hotelu Paradise 13". Widzowie zobaczą kolejne wpadki uczestników

Sprawdzian z wiedzy ogólnej w każdej odsłonie programu gwarantuje przed telewizorami mnóstwo emocji i śmiechu. Prowadząca przepytuje poszczególne pary, od których wymaga się podania poprawnych faktów. Spora grupa mieszkańców ma jednak z tym wyraźny problem, a banalne z pozoru zagadnienia stają się dla uczestników barierą nie do przejścia. Oczywiście nie wszyscy wypadają słabo i zaliczają potknięcia, lecz te najbardziej kuriozalne wypowiedzi zostają w pamięci fanów na bardzo długo. Zwiastun poniedziałkowego odcinka "Hotelu Paradise 13" potwierdza, że nadszedł czas na to słynne wyzwanie. Krótki materiał wideo sugeruje, że również w tej edycji nie obędzie się bez zdumiewających zachowań oraz błędnych teorii.

Filip z "Hotelu Paradise 13" i Edyta Zając. Problem z pytaniem o dni tygodnia

Wśród zagadnień przygotowanych dla mieszkańców pojawi się między innymi kwestia związana z kalendarzem. Prowadząca Edyta Zając rzuci wyzwanie, pytając: „Jeżeli jutro jest sobota, to jaki dzień był wczoraj?”. W odpowiedzi Filip rzuci krótko: „Piątek”. Na tym jednak nie koniec, ponieważ uczestnik zacznie wmawiać swojej telewizyjnej partnerce brak zrozumienia treści zagadki. Ten incydent to zaledwie ułamek trudności, z jakimi podczas odpytywania zderzą się gracze. Cały przebieg tej konkurencji oraz pozostałe potknięcia bohaterów zostaną wyemitowane w najbliższy poniedziałek. Wówczas okaże się, czy obecna edycja testu zapisze się na stałe w historii formatu.

Kiedy finał "Hotelu Paradise 13"? Koniec sezonu już w listopadzie

Ostateczne rozstrzygnięcie 13. sezonu "Hotelu Paradise" nastąpi już wkrótce, co oznacza, że walka weszła w kluczowe stadium. Na tym etapie wynik każdego kolejnego zadania bezpośrednio wpływa na przyszłość par w reality show, a fanom formatu zostało już niewiele spotkań z tegoroczną grupą mieszkańców.