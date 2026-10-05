Mandaryna z synem, Helena Englert z ojcem. Rodziny gwiazd przejęły parkiet „Tańca z Gwiazdami”

Rodziny gwiazd weszły na parkiet

W piątym odcinku 19. edycji „Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami” zawodowi tancerze musieli zrobić miejsce dla wyjątkowych gości. Uczestnicy zaprosili do przygotowanych choreografii osoby, które wspierają ich poza kamerami. Na parkiecie pojawili się między innymi rodzice, dzieci, partnerzy, rodzeństwo, szwagier i babcia. Nie wszyscy mieli wcześniejsze doświadczenie taneczne. W tym odcinku technika nie zawsze była jednak najważniejsza. Liczyły się relacje, rodzinne wspomnienia i odwaga, by wspólnie wystąpić przed milionami widzów.

Wieczór otworzyła Cleo, wykonując piosenkę „Dom”. Później do rywalizacji przystąpiło dziewięć par, którym tym razem towarzyszyli najbliżsi.

Mandaryna zatańczyła z synem Xavierem

Najwyżej oceniony został występ Marty „Mandaryny” Wiśniewskiej, Krystiana Rzymkiewicza i Xaviera Wiśniewskiego. Syn artystki dołączył do pary w układzie funkowym przygotowanym do piosenki Ich Troje „Zawsze z tobą chciałbym być”. Rodzinny charakter występu nie kończył się na obecności Xaviera. Utwór na żywo zaśpiewali Michał Wiśniewski oraz jego córka Etiennette. Na parkiecie i scenie spotkali się więc członkowie rodziny, która od wielu lat znajduje się w centrum zainteresowania mediów. Występ zachwycił jurorów. Tomasz Wygoda, Julia Wieniawa, Rafał Maserak i Iwona Pavlović przyznali tercetowi po dziesięć punktów. Mandaryna zdobyła tym samym pierwszą maksymalną „40” w tej edycji programu.

Mandaryna z synem wytańczyła pierwszą czterdziestkę!

Jan Englert wystąpił u boku córki

Jednym z najbardziej wyczekiwanych momentów był występ Heleny Englert. Do aktorki i jej tanecznego partnera Romana Osadchiyego dołączył Jan Englert. 83-letni aktor zdecydował się wyjść ze swojej strefy komfortu i zatańczyć z córką. Układ rozpoczął się walcem do instrumentalnego motywu z „Trędowatej”, a później zmienił charakter za sprawą „Rock Around the Clock”. Jan Englert postawił na sceniczną charyzmę, poczucie humoru i relację z córką. Występ zakończył się owacjami na stojąco.

Jestem dumny z tego, że przełamałem własny wstyd

– powiedział aktor przed wejściem na parkiet. Podziękował też córce za to, że "załatwiła mu" występ w tym programie. Żart bez wątpienia nawiązywał do afery, w której krytycy zarzucali reżyserowi obsadzenie Heleny w ostatnim przygotowywanym przez niego spektaklu w Teatrze Narodowym. Helena Englert, Jan Englert i Roman Osadchiy zdobyli 38 punktów.

Krzysztof Kwiatkowski zatańczył z narzeczoną

Krzysztof Kwiatkowski zaprosił do występu swoją narzeczoną Zofię Nowakowską. Razem z Sarą Janicką przygotowali salsę do piosenki „Bailando”. Aktor zabrał wcześniej swoją taneczną partnerkę do rodzinnego Krakowa. Opowiedział o bliskich, korzeniach oraz zmarłej siostrze Ewie. Wspólny taniec z narzeczoną okazał się jednym z najlepiej ocenionych występów wieczoru. Tercet otrzymał 38 punktów. Jurorzy zwrócili uwagę na swobodę Zofii, która na przygotowanie się do udziału w programie miała zaledwie kilka dni.

Piotr Gumulec wystąpił ze starszym bratem

Piotrowi „Gumie” Gumulcowi i Julii Suryś-Stromeckiej towarzyszył Bartosz Gumulec. Bracia zatańczyli tango do przeboju Budki Suflera „Takie tango”.W materiale poprzedzającym występ Piotr opowiedział o szczególnej roli starszego brata. Po śmierci ich ojca Bartosz stał się dla niego nie tylko przyjacielem, lecz także osobą, której zdanie ma ogromne znaczenie. Rodzinne tango otrzymało od jurorów 37 punktów.

Babcia Dominika Rupińskiego wzruszyła jurorów

Dominik Rupiński zaprosił do programu babcię Aldonę, która w dużej mierze uczestniczyła w jego wychowaniu. Razem z Estelle François przygotowali walca wiedeńskiego do piosenki Anny Jantar „Tylko mnie poproś do tańca”. Uczestnik potraktował występ jako okazję, by publicznie podziękować babci za jej obecność i wsparcie. Jurorzy zwrócili uwagę przede wszystkim na czułość oraz wielopokoleniową więź widoczną na parkiecie. Tercet zdobył 34 punkty.

Izabela Kuna zatańczyła z córką

Izabeli Kunie i Michałowi Bartkiewiczowi towarzyszyła córka aktorki, Nadia. Wspólnie zatańczyli salsę do utworu Cesárii Évory „Carnaval de São Vicente”.Kuna mówiła przed występem o macierzyństwie bez lukru. Przyznała, że uważa się za dobrą matkę, choć ma świadomość popełnionych błędów. Możliwość zatańczenia z własnym dzieckiem nazwała wielkim przywilejem. Energetyczny występ otrzymał 35 punktów.

Kto jeszcze wystąpił z bliskimi?

W rodzinnym odcinku pojawiły się również następujące tercety:

Jasper Sołtysiewicz, jego siostra Kalina i Daria Syta-Grobelna – 35 punktów;

Joanna Jędrzejczyk, jej szwagier Krzysztof i Kamil Kuroczko – 33 punkty;

Dominik Smaruj, jego żona Urszula i Magdalena Tarnowska – 35 punktów.

Do występu Joanny Jędrzejczyk dołączył również jej mały siostrzeniec. Z kolei Dominik Smaruj usłyszał od żony, że pokazał jej, czym naprawdę jest szczęście.

Kto odpadł z „Tańca z Gwiazdami”?

Najwięcej punktów w rodzinnym odcinku otrzymali Mandaryna i Krystian Rzymkiewicz, którym towarzyszył Xavier Wiśniewski. Ostatnie miejsce w tabeli jurorów zajęli Joanna Jędrzejczyk i Kamil Kuroczko. Żadna para nie musiała jednak opuszczać programu. Prowadzący ogłosili, że wszyscy uczestnicy wystąpią w kolejnym odcinku.