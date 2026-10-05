Zaczynał u boku brata i ojca. Piotr Cugowski kończy 47 lat i wraca do rockowych korzeni

Piotr Cugowski kończy 47 lat

Piotr Cugowski urodził się 5 października 1979 roku w Lublinie. Dorastał w rodzinie, w której muzyka była nie tylko obecna, ale stanowiła ważną część codziennego życia. Jego ojciec, Krzysztof Cugowski, był już jednym z najbardziej rozpoznawalnych głosów polskiego rocka. Takie nazwisko może otwierać drzwi, ale potrafi też ciążyć. Każdy występ Piotra i jego brata Wojciecha był niemal automatycznie porównywany z dokonaniami ojca oraz repertuarem Budki Suflera. Bracia nie wybrali jednak łatwej drogi polegającej na wykonywaniu cudzych przebojów. Postanowili zbudować własny zespół.

Zespół Bracia miał być ich własnym światem

Historia zespołu Bracia rozpoczęła się w 1997 roku. Początkowo Piotr i Wojciech Cugowscy występowali razem akustycznie, a następnie stworzyli pełny skład. Grupa przez kolejne lata wypracowała własne brzmienie, łącząc rockowe gitary z charakterystycznym, mocnym wokalem Piotra. Wśród jej najbardziej znanych utworów znalazły się między innymi „Nad przepaścią”, „Wierzę w lepszy świat”, „Za szkłem” i „Jeszcze raz”. Piotr przez blisko dwie dekady pozostawał głosem zespołu. Z Braciami zagrał setki koncertów w Polsce i za granicą.Zespół nie unikał także bardziej ryzykownych przedsięwzięć. W 2003 roku z utworem „Missing Every Moment” wziął udział w krajowych eliminacjach do Konkursu Piosenki Eurowizji.

Po latach intensywnej współpracy Piotr i Wojciech uznali, że każdy z nich chce rozwijać się samodzielnie. Nie chodziło o głośny konflikt, lecz o potrzebę znalezienia osobnej artystycznej przestrzeni. Wikipedia, wolna encyklopedia

Na 40. urodziny Piotr Cugowski zrobił sobie niezwykły prezent

Przełom nastąpił w 2019 roku. Dzień przed 40. urodzinami wokalisty ukazał się jego pierwszy solowy album, zatytułowany po prostu „40”. Data premiery i tytuł nie były przypadkowe. Płyta symbolicznie otwierała nowy etap kariery artysty. Cugowski nie tylko stanął na scenie pod własnym imieniem i nazwiskiem. Po raz pierwszy na większą skalę zaangażował się także w pisanie tekstów. Przy albumie współpracowali z nim między innymi Tomasz Organek i Jan Borysewicz.

To z „40” pochodzą utwory „Kto nie kochał”, „Zostań ze mną”, „Daj mi żyć” oraz „Takich jak my nie znał świat”. Album uzyskał status złotej płyty, a singiel „Kto nie kochał” pokrył się platyną. Solowy debiut miał więc znaczenie większe niż kolejna pozycja w dyskografii. Pokazał, że Piotr Cugowski potrafi funkcjonować poza zespołem Bracia i rodzinnymi projektami.

Cugowscy połączyli siły na jednej płycie

Zanim Piotr rozpoczął działalność solową, nagrał także album razem z ojcem i bratem. Płyta „Zaklęty krąg” ukazała się w 2016 roku pod szyldem Cugowscy. Projekt pozwolił trzem wokalistom spotkać się na równych prawach. Nie był próbą reaktywowania Budki Suflera ani powrotem zespołu Bracia pod zmienioną nazwą. Każdy z Cugowskich wniósł do materiału własną osobowość i doświadczenie. „Zaklęty krąg” uzyskał status złotej płyty. Rodzinny zespół koncertował przez trzy lata, występując nie tylko w Polsce, ale również w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Wielkiej Brytanii.

Telewidzowie poznali go jako wymagającego trenera

Piotr Cugowski dał się poznać szerokiej publiczności także jako trener uczestników programów „The Voice of Poland” i „The Voice Senior”. W telewizji nie próbował budować wizerunku najbardziej widowiskowego jurora. Skupiał się przede wszystkim na technice, interpretacji i świadomym posługiwaniu się głosem. Pomagało mu w tym wykształcenie muzyczne oraz doświadczenie zdobyte podczas tysięcy godzin spędzonych na scenie. Dla części widzów jego obecność w programach była również okazją, by przekonać się, że za charakterystycznym, rockowym głosem stoi spokojny i konkretny muzyk.

Piotr Cugowski wraca do rockowych korzeni

Siedem lat po premierze „40” artysta przygotowuje drugi solowy album. W ostatnich miesiącach prezentował piosenki pokazujące różne strony swojej twórczości. Wśród nich znalazły się „Latarnik”, „Cisza przed burzą” oraz ballada „Niedorośli”. Najnowszy singiel „Syzyf” oznacza wyraźny zwrot w stronę klasycznego rocka. Utwór został oparty na dialogu gitar i instrumentów klawiszowych, a tekst nawiązuje do postaci mitologicznego bohatera, który nieustannie podejmuje ten sam wysiłek.

Cugowski wykorzystuje tę historię do opowiedzenia o pracy, ambicji i momentach, w których włożony wysiłek nie przynosi oczekiwanego efektu. Mimo chwil zwątpienia nie zamierza jednak rezygnować z dalszego działania. „Syzyf” jest kolejną zapowiedzią drugiej solowej płyty artysty. strefamusicart.pl

Przed nim 30-lecie pracy artystycznej

W 2027 roku Piotr Cugowski będzie świętował 30-lecie pracy zawodowej. Choć na koncie ma dziesiątki nagrań z zespołem Bracia, rodzinny projekt Cugowscy i złoty solowy debiut, jego indywidualna dyskografia wciąż pozostaje stosunkowo niewielka. Druga solowa płyta może więc stać się dla niego kolejnym nowym początkiem. Artysta nie ukrywa, że w karierze zdarzały mu się momenty zwątpienia, ale nigdy poważnie nie rozważał porzucenia muzyki.

47. urodziny przypadają zatem w ciekawym momencie. Piotr Cugowski ma za sobą etap udowadniania, że potrafi wyjść z cienia ojca, brata i własnego zespołu. Teraz może po prostu wrócić do tego, od czego zaczynał – rockowej muzyki i mocnego głosu, którego trudno pomylić z jakimkolwiek innym.

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