Zaskakujący finał rodzinnego odcinka w "Tańcu z Gwiazdami"? Tak zagłosowali jurorzy i widzowie

Emocjonujący odcinek rodzinny w "Tańcu z Gwiazdami"

To już stały element formatu – gwiazdy zaprosiły do tańca członków swoich rodzin. W piątym odcinku widowiska "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" zabrakło klasycznych duetów, a zamiast tego oglądaliśmy popisy taneczne w trzyosobowych zespołach. Oprócz zawodowych tancerzy, uczestnicy gościli u boku wyjątkowo ważne dla siebie osoby.

Lista występujących w odcinku specjalnym:

Krzysztof Kwiatkowski z narzeczoną Zofią Nowakowską oraz u boku Sary Janickiej,

Marta "Mandaryna" Wiśniewska u boku syna Xaviera Wiśniewskiego, a także Krystiana Rzymkiewicza,

Piotr "Guma" Gumulec razem z bratem Bartoszem w towarzystwie Julii Suryś-Stromeckiej,

Helena Englert z tatą Janem Englertem i Romanem Osadchiy,

Jasper Sołtysiewicz razem ze swoją siostrą Kaliną i Darią Sytą-Grobelną,

Dominik Rupiński u boku babci Aldony oraz z Estelle François,

Joanna Jędrzejczyk razem z jej szwagrem Krzysztofem u boku Kamila Kuroczko,

Dominik Smaruj u boku żony Urszuli oraz Magdy Tarnowskiej,

Izabela Kuna w towarzystwie córki Nadii i z Michałem Bartkiewiczem.

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Wieczór obfitował w mnóstwo śmiechu i radosnych chwil, ale nie zabrakło też łez wzruszenia. Pojawiła się nawet zaskakująca sytuacja ze śpiewającą Iwoną Pavlović. Kiedy wszystkie gwiazdy zeszły już z parkietu, produkcja podsumowała ostateczny układ tabeli, łącząc werdykt ekspertów z głosami od telewidzów. Kto w piątek, 4 października, zakończył rywalizację i pożegnał się z Kryształową Kulą?

Decyzja telewizji Polsat była jednoznaczna: tego wieczoru nikt nie odpadł z dalszych zmagań. Zgodnie ze zwyczajem, uzbierane punkty i głosy przechodzą do kolejnego odcinka i zsumują się z przyszłotygodniowymi ocenami.

Jury zagłosowało dziś następująco:

Mandaryna z synem i Krystian Rzymkiewicz - 40 pkt

Krzysztof Kwiatkowski z narzeczoną i Sara Janicka - 38 pkt

Helena Englert z tatą i Roman Osadchiy - 38 pkt

Piotr "Guma" Gumulec i Julia Suryś-Stromecka - 37 pkt

Jasper Sołtysiewicz z siostrą i Daria Syta-Grobelna - 35 pkt

Dominik Smaruj z żoną i Magdalena Tarnowska - 35 pkt

Izabela Kuna z córką i Michał Bartkiewicz - 35 pkt

Dominik Rupiński z babcią i Estelle François - 34 pkt

Joanna Jędrzejczyk ze szwagrem i Kamil Kuroczko - 33 pkt.

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Kto wygra Kryształową Kulę?

W nadchodzącym odcinku "Tańca z Gwiazdami: zaprezentują się następujące pary:

Krzysztof Kwiatkowski z Sarą Janicką,

Marta "Mandaryna" Wiśniewska i Krystian Rzymkiewicz,

Piotr "Guma" Gumulec oraz Julia Suryś-Stromecka,

Helena Englert i Roman Osadchiy,

Jasper Sołtysiewicz z Darią Sytą-Grobelną,

Dominik Rupiński u boku Estelle François,

Joanna Jędrzejczyk i Kamil Kuroczko,

Dominik Smaruj z Magdą Tarnowską,

Izabela Kuna z Michałem Bartkiewiczem.

Z wyścigiem o wygraną w poprzednich tygodniach pożegnali się:

Karolina "Kaeyra" Baran u boku Kacpra Rutki, zajmując 10. miejsce,

Matteo Brunetti z Izabelą Skierską, kończąc na 11. miejscu,

Monika Borzym u boku Michała Kassina, zajmując 12. pozycję.

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