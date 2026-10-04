Zaskakujący finał rodzinnego odcinka w "Tańcu z Gwiazdami"? Tak zagłosowali jurorzy i widzowie

Kamil Polewski
Kamil Polewski
2026-10-04 22:47

Piąty odcinek programu "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" dostarczył widzom wyjątkowych emocji. Uczestnicy wystąpili na parkiecie w towarzystwie swoich najbliższych, co wywołało falę wzruszeń. Mimo podsumowania punktów od jury i głosów publiczności, ostateczny wynik przyniósł sporą niespodziankę w wyścigu po Kryształową Kulę!

Emocjonujący odcinek rodzinny w "Tańcu z Gwiazdami"

To już stały element formatu – gwiazdy zaprosiły do tańca członków swoich rodzin. W piątym odcinku widowiska "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" zabrakło klasycznych duetów, a zamiast tego oglądaliśmy popisy taneczne w trzyosobowych zespołach. Oprócz zawodowych tancerzy, uczestnicy gościli u boku wyjątkowo ważne dla siebie osoby.

Lista występujących w odcinku specjalnym:

  • Krzysztof Kwiatkowski z narzeczoną Zofią Nowakowską oraz u boku Sary Janickiej,
  • Marta "Mandaryna" Wiśniewska u boku syna Xaviera Wiśniewskiego, a także Krystiana Rzymkiewicza,
  • Piotr "Guma" Gumulec razem z bratem Bartoszem w towarzystwie Julii Suryś-Stromeckiej,
  • Helena Englert z tatą Janem Englertem i Romanem Osadchiy,
  • Jasper Sołtysiewicz razem ze swoją siostrą Kaliną i Darią Sytą-Grobelną,
  • Dominik Rupiński u boku babci Aldony oraz z Estelle François,
  • Joanna Jędrzejczyk razem z jej szwagrem Krzysztofem u boku Kamila Kuroczko,
  • Dominik Smaruj u boku żony Urszuli oraz Magdy Tarnowskiej,
  • Izabela Kuna w towarzystwie córki Nadii i z Michałem Bartkiewiczem.

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Wieczór obfitował w mnóstwo śmiechu i radosnych chwil, ale nie zabrakło też łez wzruszenia. Pojawiła się nawet zaskakująca sytuacja ze śpiewającą Iwoną Pavlović. Kiedy wszystkie gwiazdy zeszły już z parkietu, produkcja podsumowała ostateczny układ tabeli, łącząc werdykt ekspertów z głosami od telewidzów. Kto w piątek, 4 października, zakończył rywalizację i pożegnał się z Kryształową Kulą?

Decyzja telewizji Polsat była jednoznaczna: tego wieczoru nikt nie odpadł z dalszych zmagań. Zgodnie ze zwyczajem, uzbierane punkty i głosy przechodzą do kolejnego odcinka i zsumują się z przyszłotygodniowymi ocenami.

Jury zagłosowało dziś następująco:

  • Mandaryna z synem i Krystian Rzymkiewicz - 40 pkt
  • Krzysztof Kwiatkowski z narzeczoną i Sara Janicka - 38 pkt
  • Helena Englert z tatą i Roman Osadchiy - 38 pkt
  • Piotr "Guma" Gumulec i Julia Suryś-Stromecka - 37 pkt
  • Jasper Sołtysiewicz z siostrą i Daria Syta-Grobelna - 35 pkt
  • Dominik Smaruj z żoną i Magdalena Tarnowska - 35 pkt
  • Izabela Kuna z córką i Michał Bartkiewicz - 35 pkt
  • Dominik Rupiński z babcią i Estelle François - 34 pkt
  • Joanna Jędrzejczyk ze szwagrem i Kamil Kuroczko - 33 pkt.
Iwona Pavlović śpiewa do mikrofonu. Na miniaturach Julia Wieniawa oraz Michał Danilczuk i Jacek Jelonek. O Eska pisze o show.
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Kto wygra Kryształową Kulę?

W nadchodzącym odcinku "Tańca z Gwiazdami: zaprezentują się następujące pary:

  • Krzysztof Kwiatkowski z Sarą Janicką,
  • Marta "Mandaryna" Wiśniewska i Krystian Rzymkiewicz,
  • Piotr "Guma" Gumulec oraz Julia Suryś-Stromecka,
  • Helena Englert i Roman Osadchiy,
  • Jasper Sołtysiewicz z Darią Sytą-Grobelną,
  • Dominik Rupiński u boku Estelle François,
  • Joanna Jędrzejczyk i Kamil Kuroczko,
  • Dominik Smaruj z Magdą Tarnowską,
  • Izabela Kuna z Michałem Bartkiewiczem.

Z wyścigiem o wygraną w poprzednich tygodniach pożegnali się:

  • Karolina "Kaeyra" Baran u boku Kacpra Rutki, zajmując 10. miejsce,
  • Matteo Brunetti z Izabelą Skierską, kończąc na 11. miejscu,
  • Monika Borzym u boku Michała Kassina, zajmując 12. pozycję.

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