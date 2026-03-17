Magdalena Boczarska w „Tańcu z Gwiazdami”. Dlaczego zdecydowała się na udział?

Obecność Magdaleny Boczarskiej w „Tańcu z Gwiazdami” zaskoczyła widzów

Pojawienie się Magdaleny Boczarskiej na parkiecie „Tańca z Gwiazdami” wywołało w mediach i wśród fanów niemałe zdumienie. Artystka, kojarzona głównie z wymagającymi, ambitnymi kreacjami aktorskimi, zdecydowała się na występ w popularnym rozrywkowym formacie. Boczarska sama zauważa, że rzadko aktywnie poszukuje nowych wyzwań – przeważnie to one same do niej trafiają.

Boczarska o swoich rolach: Taniec stał się dla niej naturalnym krokiem

W rozmowie zarejestrowanej po jednym z występów w „Tańcu z Gwiazdami”, aktorka odniosła się do pytań o jej umiejętności kaskaderskie. Widzowie mogli zobaczyć próbkę jej możliwości w specjalnym klipie, który wyemitowano przed choreografią w programie telewizji Polsat. Jej odpowiedź na temat podejmowania ryzyka była bardzo bezpośrednia.

„Takie role mnie wybierają” - powiedziała bez wahania "Super Expressowi".

Zaznaczyła, że dokładnie na tej samej zasadzie dołączyła do obsady tanecznego show.

„Tak jak teraz wybrał mnie taniec” - dodała, sugerując, że udział w programie to dla niej naturalna kolej rzeczy, a nie zaplanowany ruch pod publikę.

Choć aktorka może uchodzić za osobę niezwykle odważną, sama otwarcie przyznaje, że odczuwa lęk w obliczu nowych doświadczeń.

Gwiazda podkreśliła, że podejmowanie kolejnych wyzwań absolutnie nie jest równoznaczne z brakiem strachu. W jej ocenie lęk jest zupełnie naturalnym, a wręcz pożądanym stanem emocjonalnym, pełniącym rolę istotnego ostrzeżenia. Brak strachu w trudnych sytuacjach uznałaby raczej za powód do niepokoju.

Boczarska podzieliła się również swoim osobistym sposobem na opanowanie stresu. Zamiast toczyć wewnętrzną walkę, preferuje zupełnie inne podejście. Radzi, by „strach przytulić”, co w jej słowniku oznacza pełną akceptację własnych emocji i próbę oswojenia się z nimi.

