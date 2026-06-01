Michał Koterski i Marcela Leszczak czekają na rozwód. Ich syn ocenił nową partnerkę aktora

Michał Koterski i Marcela Leszczak zmierzają do rozwodu. Aktor ma już nową partnerkę

Michał Koterski i Marcela Leszczak przez lata stanowili wyjątkowo barwną parę w rodzimym show-biznesie. Drogi 46-letniego aktora i 33-letniej modelki skrzyżowały się na początku 2016 roku, a ich znajomość nabrała niezwykle szybkiego tempa. Zaledwie kilka tygodni po pierwszym spotkaniu ogłosili zaręczyny, by niedługo potem pochwalić się radosną nowiną o ciąży. Owocem tego związku jest urodzony w 2017 roku syn Fryderyk.

Związek celebrytów bywał bardzo burzliwy, a po jednym z rozstań para ostatecznie wzięła potajemny ślub na początku 2024 roku. Małżeńska sielanka zakończyła się jednak zaledwie po kilkunastu miesiącach, ponieważ już jesienią małżonkowie oficjalnie potwierdzili rozstanie. Obecnie trwają przygotowania do rozprawy rozwodowej, a oboje próbują ułożyć sobie sprawy sercowe od nowa. Marcela Leszczak spotykała się przez chwilę z biznesmenem z Trójmiasta, jednak to uczucie szybko zgasło.

Odtwórca wielu ról filmowych i telewizyjnych cieszy się obecnie urokami świeżej relacji. Michał Koterski regularnie widywany jest w towarzystwie smukłej brunetki, choć konsekwentnie milczy na temat szczegółów tego związku. W mediach społecznościowych aktora sporadycznie pojawiają się jedynie tajemnicze kadry, na których całuje on dłoń swojej nowej ukochanej. Sympatycy gwiazdora wiedzą dotychczas tylko tyle, że jego wybranka to wysoka i szczupła kobieta.

Maja Kladja u boku Michała Koterskiego

Kulisy nowej relacji aktora delikatnie odsłoniła jego wciąż obecna żona podczas rozmowy z dziennikiem „Fakt”. Marcela Leszczak przytoczyła wypowiedź małego Fryderyka, który z rozbrajającą szczerością porównał obie kobiety. Chłopiec bez ogródek stwierdził, że nowa sympatia ojca przewyższa urodą jego własną mamę, ponieważ może pochwalić się oficjalnym tytułem miss.

On mi powiedział, że taty dziewczyna jest ładniejsza, bo jest Miss! Zapytałam, czemu tak mówi, a on odpowiedział, że dlatego, bo ja mam okrągłą głowę! Mój Fryderyk nie należy do komplemenciarzy, ale na koniec powiedział mi, że to mnie kocha. I właśnie to jest dla mnie najważniejsze, jak na koniec dnia mój syn mówi, że mnie kocha - powiedziała z uśmiechem Leszczak.

Ciekawym zbiegiem okoliczności okazała się obecność aktora na finałowym odcinku osiemnastej edycji programu „Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami”. Michał Koterski zasiadł na widowni w towarzystwie 23-letniej Mai Klajdy, która w 2024 roku zdobyła koronę Miss Polonia. Wspólne wyjście natychmiast wywołało lawinę internetowych spekulacji o rzekomym romansie tej dwójki.

Sama zainteresowana szybko ucięła mnożące się domysły i plotki. W wywiadzie udzielonym portalowi Plejada piękna modelka zapewniła, że łączą ich wyłącznie relacje koleżeńskie. Internetowi śledczy wzięli pod lupę opublikowane w sieci materiały i zauważyli pewien istotny szczegół. W momencie publikowania przez aktora zdjęć kobiecej dłoni, utytułowana miss nosiła zupełnie inny manicure, co zdaje się ostatecznie ucinać temat rzekomego związku.

