Daria Ładocha w nowej roli. Poprowadzi autorski program w Radiu ESKA2

Daria Ładocha rusza z nowym programem. Sprawdzi się w roli radiowca

Daria Ładocha, którą widzowie doskonale znają z telewizji, staje przed zupełnie nowym zawodowym wyzwaniem. Dziennikarka kulinarna i prezenterka już wkrótce zadebiutuje z autorską audycją radiową. Jej program "Ładocha na pożarcie" wystartuje już w najbliższą sobotę, 26 września.

Nowego formatu z udziałem gwiazdy będzie można słuchać na antenie Radia ESKA2. Program będzie nadawany w każdą sobotę w godzinach 11-13. Każdy odcinek zostanie poświęcony innemu produktowi spożywczemu, który jest charakterystyczny dla tradycyjnej polskiej kuchni.

Prezenterka znana z telewizji i autorka książek

Daria Ładocha to postać świetnie znana fanom programów kulinarnych i rozrywkowych. Widzowie mogli ją oglądać w takich produkcjach jak "Doradca Smaku", "Azja Express" czy "Patenciary". Prowadzi również popularny segment kulinarny w "Dzień dobry TVN", gdzie pokazuje, jak przygotować szybkie, smaczne i zdrowe posiłki.

To jednak nie wszystko. Ładocha jest również coachem zdrowia i autorką kilku książek, w tym bestsellerowej pozycji "Nowoczesna kuchnia polska". Słuchacze Radia ESKA mogli ją poznać bliżej podczas tegorocznej akcji "ESKA Odwołuje Zimę", w której była jedną z gwiazd.

Słuchacze wybiorą najlepszy obiad, a finał odbędzie się na PGE Narodowym

Nowy program Darii Ładochy to nie tylko radiowa audycja. Równocześnie ze startem audycji rusza wielki plebiscyt "Najbardziej Polski Obiad". Słuchacze będą mogli głosować na swoje ulubione zupy oraz drugie dania, tworząc idealny zestaw obiadowy.

Na zakończenie akcji zaplanowano spektakularny finał. Odbędzie się on w formie specjalnego eventu na PGE Narodowym w Warszawie. Zaproszeni na miejsce słuchacze będą mieli okazję spróbować zwycięskich potraw, które zostaną przygotowane przez najlepszych szefów kuchni. To będzie prawdziwa uczta dla fanów polskiej kuchni.

Gdzie i kiedy słuchać Darii Ładochy?

Autorski program "Ładocha na pożarcie" będzie emitowany w soboty od 11:00 do 13:00 na antenie Radia ESKA2, które gra wyłącznie polską muzykę. To jednak niejedyna okazja, by usłyszeć nową prowadzącą. Daria Ładocha będzie również regularnym gościem w piątkowym porannym programie, który prowadzą Dawid Wajda i Artur Jarząbek.