Seweryn Krajewski zebrał 50 piosenek na jednym albumie

„Strofki” Seweryna Krajewskiego ukazały się w wersji cyfrowej 26 października 2026 roku. Album obejmuje 50 nagrań, których łączny czas wynosi dwie godziny i 28 minut. Za wydanie odpowiada Fundacja im. Seweryna Krajewskiego.

Lista utworów może początkowo sprawiać wrażenie zupełnie nowego materiału. Nie jest to jednak 50 premierowych kompozycji stworzonych w ostatnich miesiącach. „Strofki” zbierają piosenki pochodzące z wyjątkowego projektu realizowanego przez Krajewskiego wspólnie z Agnieszką Osiecką.

Wśród nagrań znalazły się między innymi „A jeśli”, „Bratni cień”, „Części zamienne”, „Kiedy mnie już nie będzie”, „Mężczyźni umierają młodo”, „Noc świętej Łucji”, „Polskie życie”, „Ta nadzieja”, „Wesele Marii” oraz „Życie nie stawia pytań”.

Całość zamyka „Żyj na wrotkach”. Pięćdziesiąt krótkich form tworzy muzyczny zbiór, którego można słuchać jak albumu, ale także otwierać w dowolnym miejscu niczym tomik opowiadań.

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Historia „Strofek” rozpoczęła się ponad 40 lat temu

Początek projektu sięga pierwszej połowy lat 80. Seweryn Krajewski i Agnieszka Osiecka zostali zaproszeni do współpracy przy programie telewizyjnym „Z pamiętnika szalonej gospodyni”.

Osiecka przygotowywała poetyckie odpowiedzi na listy przysyłane przez widzów, natomiast Krajewski komponował do nich muzykę. Z pozornie zwyczajnych problemów, pytań i obserwacji powstawały niewielkie piosenki – tytułowe „strofki”.

Pierwszy album „Strofki na gitarę” został nagrany w 1981 roku, a na winylu ukazał się kilka lat później. Krajewski śpiewał i grał na gitarze oraz fortepianie. Nie budował wokół utworów rozbudowanych aranżacji, dzięki czemu na pierwszym planie pozostawały teksty Osieckiej.

Później projekt rozwijał się w kolejnych częściach. Do piosenek pochodzących z programu dołączały kompozycje stworzone do innych wierszy poetki. Materiał był porządkowany, uzupełniany i ponownie wydawany, między innymi w formie dwupłytowego albumu w 2018 roku.

Krajewski nie chciał tworzyć wielkich aranżacji

Minimalistyczna forma „Strofek” nie wynikała z braku możliwości ani przypadkowego wyboru. Seweryn Krajewski celowo pozostawił piosenki w oszczędnym kształcie.

Kompozytor chciał, aby utwory mogły inspirować kolejnych wykonawców. Traktował je nie tylko jako nagrania przeznaczone do słuchania, lecz także jako źródło melodii oraz tekstów, po które kiedyś sięgną inni artyści.

Właśnie dlatego w „Strofkach” nie znajdziemy monumentalnych orkiestracji znanych z wielkich estradowych przebojów. Najważniejsze są słowa, melodia i głos. Piosenki często trwają zaledwie dwie lub trzy minuty i przypominają muzyczne szkice, ale każdy z nich tworzy zamkniętą opowieść.

Krajewski miał nadzieję, że w przyszłości ktoś odkryje te kompozycje i zbuduje z nich większe, zupełnie nowe interpretacje. Cyfrowe wydanie znacznie ułatwia takie odkrywanie – nie trzeba już szukać kolejnych części projektu na starych płytach i w archiwach.

Agnieszka Osiecka i Seweryn Krajewski stworzyli niezwykły duet

Ich współpraca trwała aż do śmierci Agnieszki Osieckiej w 1997 roku. Krajewski komponował do jej tekstów zarówno kameralne miniatury, jak i utwory, które weszły do kanonu polskiej muzyki.

Razem stworzyli między innymi piosenki wykonywane przez Marylę Rodowicz. Najsłynniejszym przykładem jest „Niech żyje bal”, ale ich wspólna historia obejmuje znacznie więcej nagrań.

W „Strofkach” słychać inne oblicze tego duetu. Nie ma tutaj potrzeby napisania wielkiego estradowego hitu. Są natomiast obserwacje codzienności, opowieści o miłości, przemijaniu, samotności, rodzinnych nieporozumieniach i próbach poprawiania świata.

Tytuły takie jak „Nie uciekaj do mamy”, „Nie lubię niedziel”, „Na działkach” czy „Domowy sposób” pokazują charakterystyczną dla Osieckiej umiejętność odnajdywania poezji w pozornie zwyczajnych sytuacjach. Krajewski dopowiada do nich melodie, które nie próbują dominować nad słowami.

„Strofki” są czymś więcej niż składanką przebojów

Album nie jest klasycznym zestawem największych hitów Seweryna Krajewskiego. Słuchacz, który oczekuje „Remedium”, „Nie spoczniemy” albo „Uciekaj moje serce”, znajdzie tutaj zupełnie inną stronę kompozytora.

To materiał spokojniejszy, surowszy i bardziej literacki. Jego siła nie polega na natychmiast rozpoznawalnych refrenach, lecz na możliwości wejścia w twórczy świat dwojga autorów.

Cyfrowe wydanie liczące 50 utworów pozwala zobaczyć skalę projektu, który rozwijał się przez dziesięciolecia. Dla wiernych fanów jest okazją do uporządkowania znanych nagrań. Dla młodszych słuchaczy może stać się pierwszym spotkaniem z mniej oczywistą częścią dorobku Krajewskiego i Osieckiej.