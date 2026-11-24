Film „Violetta Villas” wchodzi do kin. Kulisy powstawania głośnej produkcji i obsada

Już pod koniec bieżącego tygodnia na ekrany polskich kin wejdzie „Violetta Villas”, będąca jedną z najbardziej wyczekiwanych rodzimych produkcji tego roku. Realizacja tego projektu zajęła twórcom dobrych kilka lat, a pierwsze wzmianki o planach nakręcenia obrazu pojawiły się jeszcze w 2016 roku. Choć początkowo wszystko zmierzało we właściwym kierunku, prace nad filmem zostały niespodziewanie wstrzymane.

Do pomysłu realizacji zdjęć powrócono po czteroletniej przerwie, natomiast w 2022 roku oficjalnie ogłoszono, że w postać legendarnej piosenkarki wcieli się Sandra Drzymalska. Reżyserka produkcji, Karolina Bielawska, przyznała, że decyzję o obsadzeniu głównej roli podejmowała wspólnie z bliskimi artystki. Od samego początku powszechnie wiadomo bowiem, że syn zmarłej diwy bardzo aktywnie uczestniczył w procesie tworzenia tego dzieła.

Na ekranie u boku odtwórczyni głównej roli, Sandry Drzymalskiej, widzowie zobaczą również szereg innych znanych aktorów. W obsadzie produkcji znaleźli się Jowita Budnik, Mateusz Banasiuk, Borys Szyc, Dorota Kuduk, Christo Szopov, a także Antoni Rembelski, Antoni Tyszkiewicz i Kazik Radziejewski.

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Sandra Drzymalska i Izabella Miko na premierze filmu „Violetta Villas”. Stylizacje gwiazd

Ogłoszenie nazwiska odtwórczyni głównej roli cztery lata temu wywołało w mediach niemałe poruszenie. W tamtym okresie Sandra Drzymalska dopiero rozwijała skrzydła w branży, podczas gdy obecnie 33-latka cieszy się statusem jednej z najpopularniejszych polskich aktorek. Tegoroczna premiera filmu „Violetta Villas” to kolejne wielkie wydarzenie w jej zawodowym kalendarzu, ponieważ wcześniej, bo we wrześniu, na platformie Netflix zadebiutowała „Lalka” z udziałem artystki.

Podczas wtorkowego pokazu odtwórczyni tytułowej roli wyglądała jak prawdziwa gwiazda, decydując się na stylizację w całości utrzymaną w odcieniach złota. Aktorka wybrała na ten wieczór lśniący, dwuczęściowy zestaw złożony z dopasowanej spódnicy oraz taliowanego żakietu z długimi, delikatnie bufiastymi rękawami. Bogata faktura tkaniny i jej metaliczny blask natychmiast przykuwały uwagę fotoreporterów, a wyrazisty strój łagodziły długie, swobodnie rozpuszczone blond włosy oraz subtelny makijaż.

Swoim strojem Sandra Drzymalska mocno kontrastowała z pozostałymi gośćmi wydarzenia, którzy w zdecydowanej większości postawili na stonowane kreacje w kolorze klasycznej czerni. W niezwykle eleganckich odsłonach na ściance zapozowały między innymi Grażyna Torbicka, Maja Klajda oraz Weronika Rosati. Z kolei obecna na pokazie Izabella Miko zdecydowała się na odważniejszy krok, eksponując przed obiektywami głęboki dekolt i wyjątkowo zgrabne nogi.

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