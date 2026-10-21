Zbliża się 21 października, a to oznacza, że czas przygotować coś wyjątkowego dla naszej ulubionej solenizantki. Zamiast standardowych i przewidywalnych formułek, postaw na szczery uśmiech oraz słowa, które na długo zapadną w jej pamięć. Zobacz nasze zestawienie i wybierz tekst idealnie dopasowany do charakteru uroczej Uli.

Kiedy Urszula ma imieniny? Sprawdź daty w kalendarzu

Urszula najhuczniej świętuje swoje święto 21 października i to właśnie ta jesienna data jest najbardziej popularna. Warto jednak wiedzieć, że w kalendarzu znajdziemy również drugi termin przypisany do tego wyjątkowego imienia, a mianowicie 29 maja. Niezależnie od tego, kiedy solenizantka organizuje przyjęcie, warto już wcześniej przygotować dla niej coś specjalnego i od serca.

Śmieszne i darmowe życzenia imieninowe na imieniny Urszuli

Urszulo, obyś zawsze miała tyle energii, jak po mocnej kawie, i tyle cierpliwości do ludzi, co kot do wełnianego kłębka. Niech kalorie z imieninowego tortu idą wyłącznie w dobry humor!

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Kochana Ulo, z okazji Twojego święta życzę Ci, żebyś nigdy nie musiała szukać drugiego końca taśmy klejącej ani wolnego miejsca na parkingu pod centrum handlowym. Bądź zawsze tak radosna, jak w piątek po południu tuż po wyjściu z pracy!

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Droga Urszulo, niech Twoje życie przypomina luksusowe wakacje all inclusive, na których jedynym Twoim zmartwieniem będzie wybór koloru parasolki w tropikalnym drinku. Uśmiechaj się szeroko, bo Twój szczery śmiech to jedyna terapia, która błyskawicznie poprawia nastrój wszystkim dookoła!

Krótkie życzenia dla Urszuli. Idealne na SMS lub mały bilecik

Ulo, miej zawsze wiatr w żaglach, słońce na twarzy i odwagę, by spełniać swoje najskrytsze marzenia bez ani jednej chwili zawahania!

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Dla wspaniałej Urszuli przesyłam garść szczerych uśmiechów, górę nieskończonej radości i morze błogiego spokoju na każdy nadchodzący dzień.

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Urszulo, niech codzienność nieustannie rozpieszcza Cię drobnymi cudami, a los stawia na Twojej drodze wyłącznie inspirujących i życzliwych ludzi.

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Ciesz się każdą ulotną chwilą, chwytaj dobre dni z pełnym optymizmem i nigdy nie trać swojego wspaniałego, wewnętrznego blasku, kochana Ulo!

Oryginalne życzenia imieninowe dla Urszuli gotowe do wysłania w wiadomości

Urszulo, wysyłam Ci potężny wirtualny bukiet pozytywnych myśli i wspaniałej energii! Niech dzisiejszy dzień przyniesie Ci same genialne niespodzianki, a spokojny wieczór pozwoli na totalny relaks w Twoim ulubionym, doborowym towarzystwie.

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Moja droga Ulo, niech Twój osobisty wszechświat układa się zawsze idealnie po Twojej myśli. Życzę Ci fantastycznych podróży w nieznane, ludzi z doskonałą aurą dookoła i sukcesów, o których kiedyś będzie głośno na całym mieście!

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Z okazji Twojego święta życzę Ci, Urszulo, żebyś zawsze potrafiła odnaleźć ukrytą magię w zwykłych wtorkach i nudnych czwartkach. Podbijaj świat na absolutnie własnych zasadach, kolekcjonuj niepowtarzalne wspomnienia i baw się przy tym po prostu wybornie.

Wierszowane i rymowane życzenia dla Urszuli

Kiedy Ula święto ma, cały świat jej uśmiech da. Niech omijają Cię troski i cienie, a w okamgnieniu spełnia się każde marzenie!

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Nasza Urszula to skarb prawdziwy, niech jej los zawsze będzie szczęśliwy. Dużo zdrowia, słońca, radości i w domowym zaciszu samej pomyślności!

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Droga Urszulo, życzę Ci szczerze, byś lekko pędziła na życiowym rowerze. Bez żadnej wywrotki, z wiatrem we włosach, by codzienne szczęście nosiło Cię prosto w niebiosach!

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Ulo kochana, bądź szczerze roześmiana od samego rana. Niech każdy nowy dzień będzie jak słodka malina, a z twarzy Twojej nigdy nie znika wesoła mina!