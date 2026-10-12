Jurorzy zobaczyli w jej tangu „mini spektakl”. Chwilę później pożegnała się z programem

Joanna Jędrzejczyk odpadła z „Tańca z Gwiazdami”

Szósty odcinek 19. edycji „Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami” został poświęcony latynoskim rytmom. Uczestnicy wykonywali między innymi sambę, salsę, rumbę i tango. Wieczór zakończył się odpadnięciem Joanny Jędrzejczyk oraz Kamila Kuroczki. Para zajęła dziewiąte miejsce i straciła szansę na zdobycie Kryształowej Kuli. Wynik był tym bardziej bolesny, że zawodniczka właśnie podczas tego odcinka pokazała jedną z najbardziej dojrzałych choreografii w swojej krótkiej tanecznej karierze.

Tango Joanny Jędrzejczyk zdobyło 33 punkty

Joanna Jędrzejczyk i Kamil Kuroczko zaprezentowali tango do jednego z przebojów Shakiry. Choreografia była mocna, pełna dramaturgii i wyraźnie dopasowana do sportowego charakteru uczestniczki. Jurorzy zauważyli postęp, jaki Jędrzejczyk zrobiła od pierwszego odcinka. Tomasz Wygoda chwalił jej siłę i charakter, a Rafał Maserak określił występ mianem „mini spektaklu”. Para otrzymała 33 punkty. Nie był to najgorszy rezultat wieczoru. Niższe noty zdobyło kilka duetów, ale w „Tańcu z Gwiazdami” sama punktacja jurorów nie gwarantuje dalszego udziału.

Dlaczego Joanna Jędrzejczyk odpadła mimo dobrych ocen?

Tydzień wcześniej odbył się odcinek rodzinny, podczas którego produkcja zrezygnowała z eliminacji. Punkty jurorów i głosy widzów nie zostały jednak anulowane. Przeniesiono je na kolejny tydzień i dopiero po występach w Latino Night zsumowano wyniki obu wieczorów.Oznaczało to, że jeden dobry taniec nie musiał zapewnić bezpieczeństwa. O wyniku zdecydowało połączenie ocen jurorów oraz poparcia telewidzów zebranego podczas dwóch odcinków.

Najwyższe noty wieczoru – po 40 punktów – otrzymali Krzysztof Kwiatkowski z Sarą Janicką oraz Izabela Kuna z Michałem Bartkiewiczem. Helena Englert i Roman Osadchiy zdobyli za swoją salsę 38 punktów. Joanna Jędrzejczyk i Kamil Kuroczko zakończyli występ z wynikiem 33 punktów.Po podliczeniu wszystkich głosów prowadzący ogłosili, że to właśnie oni opuszczają program.

Joanna Jędrzejczyk zamieniła oktagon na parkiet

Udział w „Tańcu z Gwiazdami” był dla Joanny Jędrzejczyk zupełnie nowym doświadczeniem. Jako zawodniczka MMA przywykła do kontroli, dyscypliny i bezpośredniej rywalizacji. Na parkiecie musiała nauczyć się nie tylko kroków, ale również pracy z muzyką, bliskości z partnerem oraz opowiadania historii za pomocą ruchu. Pierwsze występy pokazały, że sportowa sprawność nie oznacza automatycznego sukcesu w tańcu. Za debiutanckiego walca wiedeńskiego oraz późniejszą cha-chę zawodniczka otrzymała po 22 punkty.

Przełom przyniósł foxtrot, który jurorzy ocenili na 37 punktów. Później Jędrzejczyk zatańczyła emocjonalną salsę, nawiązującą do trudnego momentu w swojej sportowej karierze. W odcinku rodzinnym towarzyszył jej szwagier Krzysztof. Wspólny jive przyniósł całej trójce 33 punkty.

Sportowa ambicja nie wystarczyła do finału

Joanna Jędrzejczyk od początku podchodziła do programu jak do kolejnego sportowego wyzwania. Z czasem przyznawała jednak, że taniec wymaga od niej czegoś więcej niż sprawności i zapamiętania choreografii. Musiała pokazywać emocje oraz pozwolić widzom zobaczyć się z zupełnie innej strony.Właśnie ta przemiana stała się największą wartością jej udziału w programie. Zawodniczka, która przez lata kojarzyła się z bezkompromisową walką w oktagonie, na parkiecie pokazała wrażliwość, elegancję i dystans do samej siebie.Jej ostatnie tango udowodniło, że zrobiła duży postęp. Nie wystarczyło to jednak do awansu. Po sześciu odcinkach Joanna Jędrzejczyk i Kamil Kuroczko zakończyli swoją walkę o Kryształową Kulę.

Kto pozostał w „Tańcu z Gwiazdami”?

Po odpadnięciu Joanny Jędrzejczyk w programie pozostało osiem par:

Krzysztof Kwiatkowski i Sara Janicka

Mandaryna i Krystian Rzymkiewicz

Piotr „Guma” Gumulec i Julia Suryś-Stromecka

Helena Englert i Roman Osadchiy

Jasper Sołtysiewicz i Daria Syta-Grobelna

Dominik Rupiński i Estelle François

Dominik Smaruj i Magdalena Tarnowska

Izabela Kuna i Michał Bartkiewicz

Wcześniej z programem pożegnali się Monika Borzym, Matteo Brunetti oraz Karolina „Kaeyra” Baran.

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