Jurorzy zobaczyli w jej tangu „mini spektakl”. Chwilę później pożegnała się z programem

Anna Szubińska
Anna Szubińska
2026-10-12 13:01

Joanna Jędrzejczyk zatańczyła pełne emocji tango, otrzymała 33 punkty i usłyszała od jurorów, że zrobiła ogromny postęp. Mimo pochwał była mistrzyni UFC nie awansowała do kolejnego odcinka „Tańca z Gwiazdami”. O jej losie zdecydowały nie tylko oceny za ostatni występ, ale również wyniki przeniesione z rodzinnego wieczoru oraz głosy publiczności.

Joanna Jędrzejczyk odpadła z „Tańca z Gwiazdami”

Szósty odcinek 19. edycji „Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami” został poświęcony latynoskim rytmom. Uczestnicy wykonywali między innymi sambę, salsę, rumbę i tango. Wieczór zakończył się odpadnięciem Joanny Jędrzejczyk oraz Kamila Kuroczki. Para zajęła dziewiąte miejsce i straciła szansę na zdobycie Kryształowej Kuli. Wynik był tym bardziej bolesny, że zawodniczka właśnie podczas tego odcinka pokazała jedną z najbardziej dojrzałych choreografii w swojej krótkiej tanecznej karierze.

Tango Joanny Jędrzejczyk zdobyło 33 punkty

Joanna Jędrzejczyk i Kamil Kuroczko zaprezentowali tango do jednego z przebojów Shakiry. Choreografia była mocna, pełna dramaturgii i wyraźnie dopasowana do sportowego charakteru uczestniczki. Jurorzy zauważyli postęp, jaki Jędrzejczyk zrobiła od pierwszego odcinka. Tomasz Wygoda chwalił jej siłę i charakter, a Rafał Maserak określił występ mianem „mini spektaklu”. Para otrzymała 33 punkty. Nie był to najgorszy rezultat wieczoru. Niższe noty zdobyło kilka duetów, ale w „Tańcu z Gwiazdami” sama punktacja jurorów nie gwarantuje dalszego udziału.

Polecany artykuł:

Dlaczego Joanna Jędrzejczyk odpadła mimo dobrych ocen?

Tydzień wcześniej odbył się odcinek rodzinny, podczas którego produkcja zrezygnowała z eliminacji. Punkty jurorów i głosy widzów nie zostały jednak anulowane. Przeniesiono je na kolejny tydzień i dopiero po występach w Latino Night zsumowano wyniki obu wieczorów.Oznaczało to, że jeden dobry taniec nie musiał zapewnić bezpieczeństwa. O wyniku zdecydowało połączenie ocen jurorów oraz poparcia telewidzów zebranego podczas dwóch odcinków.

Najwyższe noty wieczoru – po 40 punktów – otrzymali Krzysztof Kwiatkowski z Sarą Janicką oraz Izabela Kuna z Michałem Bartkiewiczem. Helena Englert i Roman Osadchiy zdobyli za swoją salsę 38 punktów. Joanna Jędrzejczyk i Kamil Kuroczko zakończyli występ z wynikiem 33 punktów.Po podliczeniu wszystkich głosów prowadzący ogłosili, że to właśnie oni opuszczają program.

Joanna Jędrzejczyk zamieniła oktagon na parkiet

Udział w „Tańcu z Gwiazdami” był dla Joanny Jędrzejczyk zupełnie nowym doświadczeniem. Jako zawodniczka MMA przywykła do kontroli, dyscypliny i bezpośredniej rywalizacji. Na parkiecie musiała nauczyć się nie tylko kroków, ale również pracy z muzyką, bliskości z partnerem oraz opowiadania historii za pomocą ruchu. Pierwsze występy pokazały, że sportowa sprawność nie oznacza automatycznego sukcesu w tańcu. Za debiutanckiego walca wiedeńskiego oraz późniejszą cha-chę zawodniczka otrzymała po 22 punkty.

Przełom przyniósł foxtrot, który jurorzy ocenili na 37 punktów. Później Jędrzejczyk zatańczyła emocjonalną salsę, nawiązującą do trudnego momentu w swojej sportowej karierze. W odcinku rodzinnym towarzyszył jej szwagier Krzysztof. Wspólny jive przyniósł całej trójce 33 punkty.

Polecany artykuł:

Sportowa ambicja nie wystarczyła do finału

Joanna Jędrzejczyk od początku podchodziła do programu jak do kolejnego sportowego wyzwania. Z czasem przyznawała jednak, że taniec wymaga od niej czegoś więcej niż sprawności i zapamiętania choreografii. Musiała pokazywać emocje oraz pozwolić widzom zobaczyć się z zupełnie innej strony.Właśnie ta przemiana stała się największą wartością jej udziału w programie. Zawodniczka, która przez lata kojarzyła się z bezkompromisową walką w oktagonie, na parkiecie pokazała wrażliwość, elegancję i dystans do samej siebie.Jej ostatnie tango udowodniło, że zrobiła duży postęp. Nie wystarczyło to jednak do awansu. Po sześciu odcinkach Joanna Jędrzejczyk i Kamil Kuroczko zakończyli swoją walkę o Kryształową Kulę.

Kto pozostał w „Tańcu z Gwiazdami”?

Po odpadnięciu Joanny Jędrzejczyk w programie pozostało osiem par:

  • Krzysztof Kwiatkowski i Sara Janicka
  • Mandaryna i Krystian Rzymkiewicz
  • Piotr „Guma” Gumulec i Julia Suryś-Stromecka
  • Helena Englert i Roman Osadchiy
  • Jasper Sołtysiewicz i Daria Syta-Grobelna
  • Dominik Rupiński i Estelle François
  • Dominik Smaruj i Magdalena Tarnowska
  • Izabela Kuna i Michał Bartkiewicz

Wcześniej z programem pożegnali się Monika Borzym, Matteo Brunetti oraz Karolina „Kaeyra” Baran.

Joanna Jędrzejczyk tańczy tango z Kamilem Kuroczką w masce. Obok wstawka z twarzą sportsmenki. Czytaj na Eska2.
Galeria zdjęć 15
Joanna Jędrzejczyk mówi o odpadnięciu z TzG