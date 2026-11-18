Sarsa wróciła do nostalgicznego popu

Sarsa zaprezentowała nowy singiel zatytułowany „Serce z wosku”. Piosenka miała premierę 11 listopada 2026 roku i jest drugim rozdziałem projektu, który artystka nazywa Erą Nostalgii.

Nowy etap w karierze wokalistki rozpoczął utwór „Czy będziemy się pamiętać?”. Piosenka znalazła się w pierwszej dziesiątce polskiego zestawienia AirPlay, pokazując, że publiczność nadal chętnie słucha Sarsy w bardziej melodyjnym i emocjonalnym wydaniu.

„Serce z wosku” rozwija ten kierunek. W nagraniu można usłyszeć nawiązania do wczesnych piosenek artystki, szczególnie „Motyli i ciem”. Nie jest to jednak próba dokładnego odtworzenia stylu sprzed dekady. Sarsa powraca do niego jako wokalistka mająca za sobą 11 lat doświadczeń, kilka albumów oraz liczne muzyczne eksperymenty.

Piosenki, które Sarsa napisała dla innych artystów

„Serce z wosku” opowiada o czekaniu na miłość

Nowa piosenka nie jest klasyczną opowieścią o rozstaniu ani o tęsknocie za utraconą relacją. Jej bohaterka czeka na kogoś, kogo jeszcze nie spotkała. Nie wie, jak ta osoba wygląda ani kiedy pojawi się w jej życiu, ale pozostawia dla niej symbolicznie uchylone drzwi.

Tytułowe serce z wosku może zmienić kształt pod wpływem bliskości i uczucia. W piosence tęsknota łączy się więc z nadzieją oraz gotowością na to, co dopiero może się wydarzyć.

Autorką tekstu jest Sarsa. Muzykę stworzyła razem z Kubą Galińskim, który odpowiada również za produkcję nagrania. Miksem i masteringiem zajął się Marcin Szwajcer. Utwór trwa nieco ponad dwie i pół minuty.

Ogromny zeszyt skrywa teksty Sarsy

Ważnym elementem Ery Nostalgii jest jej oprawa wizualna. W teledysku do „Serca z wosku” Sarsa pojawia się w białej, rzeźbiarskiej stylizacji, której forma przypomina zwinięte nici kodu genetycznego.

Artystka stoi na ogromnym, otwartym zeszycie zapisanym tekstami i nutami. Obraz nawiązuje do tradycyjnego sposobu komponowania piosenek i ma przypominać, że każdy sam tworzy własną historię.

Sarsa podkreśla, że właśnie od zeszytu i odręcznych zapisków często rozpoczyna się jej praca. Powrót do „muzycznego DNA” nie oznacza więc wyłącznie wykorzystania brzmień znanych z dawnych przebojów. To również ponowne skupienie się na osobistym pisaniu i emocjach, które od początku napędzały jej twórczość.

Era Nostalgii trafi na scenę

„Serce z wosku” nie zamyka nowego projektu Sarsy. Kolejnym jego elementem będzie koncert zaplanowany na 27 stycznia 2027 roku w warszawskim klubie Niebo.

Występ ma być koncertową odsłoną Ery Nostalgii. Można więc spodziewać się połączenia najnowszych singli z utworami pochodzącymi z wcześniejszych etapów kariery wokalistki. Szczegóły programu nie zostały jednak jeszcze ujawnione.

Sarsa ma dziś sześć solowych albumów. Po przebojowym debiucie nie zatrzymała się przy jednej estetyce – eksperymentowała z elektroniką, alternatywnym popem i bardziej osobistym materiałem. Era Nostalgii nie wygląda zatem na cofnięcie kariery o dekadę, ale na próbę połączenia dawnej wrażliwości z doświadczeniem zdobytym przez kolejne lata.