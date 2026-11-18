Sarsa wróciła do nostalgicznego popu
Sarsa zaprezentowała nowy singiel zatytułowany „Serce z wosku”. Piosenka miała premierę 11 listopada 2026 roku i jest drugim rozdziałem projektu, który artystka nazywa Erą Nostalgii.
Nowy etap w karierze wokalistki rozpoczął utwór „Czy będziemy się pamiętać?”. Piosenka znalazła się w pierwszej dziesiątce polskiego zestawienia AirPlay, pokazując, że publiczność nadal chętnie słucha Sarsy w bardziej melodyjnym i emocjonalnym wydaniu.
„Serce z wosku” rozwija ten kierunek. W nagraniu można usłyszeć nawiązania do wczesnych piosenek artystki, szczególnie „Motyli i ciem”. Nie jest to jednak próba dokładnego odtworzenia stylu sprzed dekady. Sarsa powraca do niego jako wokalistka mająca za sobą 11 lat doświadczeń, kilka albumów oraz liczne muzyczne eksperymenty.
„Serce z wosku” opowiada o czekaniu na miłość
Nowa piosenka nie jest klasyczną opowieścią o rozstaniu ani o tęsknocie za utraconą relacją. Jej bohaterka czeka na kogoś, kogo jeszcze nie spotkała. Nie wie, jak ta osoba wygląda ani kiedy pojawi się w jej życiu, ale pozostawia dla niej symbolicznie uchylone drzwi.
Tytułowe serce z wosku może zmienić kształt pod wpływem bliskości i uczucia. W piosence tęsknota łączy się więc z nadzieją oraz gotowością na to, co dopiero może się wydarzyć.
Autorką tekstu jest Sarsa. Muzykę stworzyła razem z Kubą Galińskim, który odpowiada również za produkcję nagrania. Miksem i masteringiem zajął się Marcin Szwajcer. Utwór trwa nieco ponad dwie i pół minuty.
Ogromny zeszyt skrywa teksty Sarsy
Ważnym elementem Ery Nostalgii jest jej oprawa wizualna. W teledysku do „Serca z wosku” Sarsa pojawia się w białej, rzeźbiarskiej stylizacji, której forma przypomina zwinięte nici kodu genetycznego.
Artystka stoi na ogromnym, otwartym zeszycie zapisanym tekstami i nutami. Obraz nawiązuje do tradycyjnego sposobu komponowania piosenek i ma przypominać, że każdy sam tworzy własną historię.
Sarsa podkreśla, że właśnie od zeszytu i odręcznych zapisków często rozpoczyna się jej praca. Powrót do „muzycznego DNA” nie oznacza więc wyłącznie wykorzystania brzmień znanych z dawnych przebojów. To również ponowne skupienie się na osobistym pisaniu i emocjach, które od początku napędzały jej twórczość.
Era Nostalgii trafi na scenę
„Serce z wosku” nie zamyka nowego projektu Sarsy. Kolejnym jego elementem będzie koncert zaplanowany na 27 stycznia 2027 roku w warszawskim klubie Niebo.
Występ ma być koncertową odsłoną Ery Nostalgii. Można więc spodziewać się połączenia najnowszych singli z utworami pochodzącymi z wcześniejszych etapów kariery wokalistki. Szczegóły programu nie zostały jednak jeszcze ujawnione.
Sarsa ma dziś sześć solowych albumów. Po przebojowym debiucie nie zatrzymała się przy jednej estetyce – eksperymentowała z elektroniką, alternatywnym popem i bardziej osobistym materiałem. Era Nostalgii nie wygląda zatem na cofnięcie kariery o dekadę, ale na próbę połączenia dawnej wrażliwości z doświadczeniem zdobytym przez kolejne lata.