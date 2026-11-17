Anna Seniuk komentuje emerytury gwiazd i swoją pracę po osiemdziesiątce

Kariera Anny Seniuk trwa już ponad sześćdziesiąt lat, co czyni ją jedną z najbardziej uznanych polskich aktorek filmowych i teatralnych. Artystka ukończyła krakowską Państwową Wyższą Szkołę Teatralną w 1964 roku i dokładnie wtedy zaliczyła swój sceniczny debiut w tamtejszym Starym Teatrze.

Od momentu wejścia do zawodu gwiazda z powodzeniem występowała zarówno w teatrze, jak i w produkcjach telewizyjnych oraz kinowych. Widzowie pokochali ją przede wszystkim za kreację Magdy Karwowskiej w słynnym serialu „Czterdziestolatek”. Oprócz zdobycia licznych i prestiżowych nagród, Anna Seniuk spełnia się również jako ceniona pedagożka z tytułem profesorki na warszawskiej Akademii Teatralnej.

Mimo że 17 listopada aktorka obchodziła 84. urodziny, nie zamierza rezygnować z dalszej aktywności zawodowej. W wywiadzie udzielonym serwisowi Plejada przyznała, że wciąż dopisują jej siły do występów, choć nie każdy przedstawiciel jej branży ma tyle szczęścia. Przy tej okazji poruszyła temat świadczeń emerytalnych wypłacanych artystom.

Uważam, że tym trzeba się zająć, ale nie mogę nic z tym zrobić. Wiem, że wielcy artyści i mali, nieważne, którzy spędzili wiele lat w tym zawodzie, powinni mieć godną starość tak, jak każdy z emerytów - nie tylko artyści. To jest ogólnopolski problem. Ja [...] mogę jeszcze pracować, jeszcze trochę pamiętam. Co dziwne, po osiemdziesiątce zrobiłam pierwszy monodram, potem drugi monodram i szykuję trzeci – mówiła Anna Seniuk kilka miesięcy temu w rozmowie z Plejadą.

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Sonda Czy gwiazdy powinny otrzymywać większe emerytury? Tak Nie Nie wiem

Maryla Rodowicz i Beata Tyszkiewicz o niskich emeryturach artystów

Przedstawiciele polskiej estrady zazwyczaj milczą na temat swoich aktualnych zarobków, ale znacznie chętniej dyskutują o przysługujących im emeryturach. Do internetu regularnie trafiają doniesienia o skrajnie niskich lub bardzo wysokich kwotach wpływających na konta gwiazd.

Specyfika branży rozrywkowej sprawia, że twórcy najczęściej pracują w oparciu o kontrakty lub tak zwane umowy śmieciowe, od których składki są minimalne bądź nie odprowadza się ich wcale. W jednym z wywiadów Maryla Rodowicz zauważyła, że w latach 70. i 80. artyści nie zaprzątali sobie głowy przyszłą emeryturą i nie gromadzili składek. „Kiedyś nikt nam nie mówił o żadnych składkach, ubezpieczeniach” – wyjaśniła z kolei Beata Tyszkiewicz na łamach „Super Expressu”.

Trzeba jednak podkreślić, że choć wyliczone świadczenia bywają niewielkie, to największe gwiazdy miały przez lata mnóstwo okazji do zgromadzenia pokaźnych oszczędności. Ponadto wielu znanych artystów w wieku emerytalnym wciąż otrzymuje liczne propozycje zawodowe, co stawia ich w zupełnie innej sytuacji niż większość seniorów w Polsce.

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