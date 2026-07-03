Filip Chajzer wybrał restaurację na ślub z młodą Bianką. Ujawniono ceny za weselny talerzyk

Filip Chajzer przygotowuje się do ślubu z Bianką

Gdy w przestrzeni medialnej pojawiła się wiadomość o związku Filipa Chajzera z kobietą młodszą o ponad dwie dekady, mało kto wierzył w trwałość tej relacji. Tymczasem prezenter zamierza udowodnić sceptykom, jak bardzo poważnie podchodzi do swojego uczucia do Bianki.

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Jest to najlepsza decyzja, jaką w życiu podjąłem

— wyznał celebryta podczas wywiadu udzielonego portalowi Jastrząb Post.

Para postanowiła wziąć ślub pomimo faktu, że ich znajomość trwa dopiero od czterech miesięcy. Organizacja wrześniowego wydarzenia nabrała tempa, a narzeczeni mogą odhaczyć z listy spraw do załatwienia kluczowy punkt, jakim było znalezienie odpowiedniej sali weselnej na planowane uroczystości.

Żeberka przekonały Filipa Chajzera do wyboru lokalu

Z wypowiedzi Chajzera dla wspomnianego serwisu wynika, że o wyborze miejsca zadecydowała potrawa, którą zaserwowano im podczas wizyty w krakowskiej knajpie jego znajomego. To właśnie tam otrzymali wyborne żeberka, które tak bardzo przypadły im do gustu, że od razu postanowili wyprawić w lokalu swoje weselne przyjęcie.

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Jakie są koszty wesela Filipa Chajzera w Krakowie?

Z analizy oferty krakowskiego lokalu wynika, że stawki za organizację wesela nie odstraszają. Ceny za tak zwany talerzyk zaczynają się od 299 złotych za gościa w najtańszej opcji. Nieco wyższy standard to wydatek rzędu 349 złotych, a pakiet dla VIP-ów wyceniono na 449 złotych od osoby.

W przypadku wyboru tańszych rozwiązań, młoda para musi uwzględnić dodatkowe opłaty za stół wiejski, gorące dania w formie bufetu i słodkości. Pakiet takich dodatków na 50 gości to koszt w granicach siedmiu tysięcy złotych, a każda kolejna osoba jest liczona dodatkowo. Lokal liczy sobie również 20 złotych od głowy tytułem korkowego, jeśli organizatorzy zechcą wnieść własne trunki.

Zestawiając te kwoty na przykład z ofertą komunijną słynnej Magdy Gessler i lokalu "u Fukiera", gdzie stawki startują od 399 złotych od osoby, wydatki weselne dziennikarza wydają się wręcz bardzo przystępne dla kieszeni.

Goście na hucznym weselu Filipa Chajzera

Dziennikarz otwarcie zapowiada, że szykuje wystawną imprezę z rozmachem. Wśród wielu zaproszonych gości znalazły się osoby z telewizyjnego świata, na przykład jego wieloletnia telewizyjna partnerka Małgorzata Ohme. Wiele wskazuje na to, że wrześniowe wydarzenie odbije się szerokim echem jako jedno z bardziej dyskutowanych przyjęć tego roku.

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