Dominika Serowska pod kroplówką. Ukochana Marcina Hakiela wyjaśnia powody medycznej interwencji

Ukochana znanego tancerza niedawno podzieliła się z internautami radosną informacją. Dominika Serowska za pośrednictwem mediów społecznościowych ogłosiła drugą ciążę. Kobieta wychowuje już małego synka wspólnie z Marcinem Hakielem i chociaż stan błogosławiony dostarcza jej mnóstwo radości, to wymaga on także zachowania szczególnej ostrożności. Ostatnie nagranie przyszłej mamy z przypiętą kroplówką mogły wywołać spory niepokój wśród jej obserwatorów, ale celebrytka wytłumaczyła całą sytuację.

Drugie dziecko Dominiki Serowskiej i Marcina Hakiela w drodze

Popularny tancerz zaczął układać sobie życie u boku nowej kobiety niedługo po bardzo głośnym rozstaniu z Katarzyną Cichopek. Gwiazdor oświadczył się Dominice Serowskiej w 2024 roku, a kilka miesięcy później na świat przyszedł ich pierwszy potomek o oryginalnym imieniu Romeo. Zakochani od początku dopuszczali myśl o powiększeniu rodziny, jednak w niedawnym wywiadzie dla dziennika "Fakt" ciężarna kobieta wprost przyznała, że nie spodziewali się tak szybkiego obrotu spraw. 26 czerwca oficjalnie poinformowała o kolejnym potomku. Rodzice znają już płeć nienarodzonego jeszcze malucha, ale na ten moment wolą zachować tę informację wyłącznie dla siebie z powodu braku ostatecznej pewności.

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Narzeczona Hakiela pod kroplówką. Dominika Serowska wyjaśnia powody

Przyszła mama zazwyczaj tryska niespożytą energią, ale jej również przydarzają się typowe dla stanu błogosławionego dolegliwości. 4 lipca Dominika Serowska wrzuciła na swój profil na Instagramie krótką relację dokumentującą wizytę prywatnej opieki medycznej. Zaniepokojeni fani narzeczonej Marcina Hakiela mogli poczuć strach na sam ten widok. Bohaterka nagrania wyjaśniła jednak powody wezwania specjalistów i opowiedziała o niedawno przebytej infekcji oraz spadku odporności. Kobieta zdecydowała się na przyjęcie wzmacniających wlewów tuż przed zaplanowanym urlopem, co oznacza, że nie dzieje się u niej nic niepokojącego.

"Cześć, kochani. W ciąży mam delikatniejszą odporność i ostatnio trochę chorowałam. Dlatego postanowiłam wesprzeć się przed moimi wakacjami. Zawitała do mnie pomoc medyczna w domowym zaciszu. Pani Jola była u mnie już 40 minut po telefonie, w moim przypadku były to kroplówki nawadniające z elektrolitami i solą fizjologiczną. [...] Jestem zregenerowana i gotowa na wakacje!" - powiedziała ciężarna Dominika Serowska.

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