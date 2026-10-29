Grób Joanny Rawik na Powązkach Wojskowych. Nie ma na nim krzyża

Świecki pogrzeb Joanny Rawik. Kto pożegnał artystkę na Powązkach Wojskowych?

Śmierć Joanny Rawik nastąpiła 15 sierpnia 2026 roku, gdy artystka miała 92 lata. Jeszcze przed odejściem gwiazda osobiście dopilnowała, aby ceremonia pogrzebowa w pełni odpowiadała jej przekonaniom. Odrzuciła tradycyjny obrządek kościelny na rzecz uroczystości o charakterze świeckim, wypełnionej muzyką, anegdotami oraz wspomnieniami. Ostatnie pożegnanie zorganizowano 8 września 2026 roku na terenie Powązek Wojskowych w Warszawie. Zgodnie z wolą zmarłej na miejscu nie pojawił się ksiądz, a zamiast klasycznej trumny na środku sali pożegnań stanęła jasnoróżowa urna z prochami, otoczona świecami, książkami i fotografią Rawik.

W uroczystości wzięło udział wielu znanych przedstawicieli świata kultury i mediów, w tym Olgierd Łukaszewicz, Emilia Krakowska, Maria Szabłowska, Alicja Węgorzewska oraz Krzysztof Skowroński. Żałobnicy wspominali bogaty dorobek artystyczny zmarłej, a Tomasz Borkowski przeczytał fragment książki „Mały Książę” w przekładzie samej Joanny Rawik. Podczas przemówień przywołano również jej lewicowe przekonania oraz życiowe doświadczenia, przez pryzmat których sama określała się mianem „produktu Polski Ludowej”.

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Jak wygląda grób Joanny Rawik? Zamiast krzyża pojawił się inny symbol

Po zakończeniu oficjalnej części w sali, kondukt żałobny w asyście Kompanii Honorowej Wojska Polskiego przeszedł do Alei Zasłużonych, gdzie złożono prochy gwiazdy. Na mogile nie ustawiono jednak tradycyjnego drewnianego krzyża z tabliczką informacyjną. Zamiast tego miejsce spoczynku Joanny Rawik wyróżnia specjalny słupek z wyrzeźbionym liściem. Jak prezentuje się ten grób na krótko przed 1 listopada 2026 roku?

Mogiła artystki zachowuje bardzo skromny charakter. Próżno szukać w tym miejscu ciężkich płyt z marmuru czy okazałego grobowca wykonanego z polerowanego granitu. Obecnie grób tworzy starannie uformowany kopiec z ziemi i piasku, na którym odwiedzający pozostawili zapalone znicze, czerwone róże oraz nietypową pamiątkę w postaci wielkiego pluszowego psa.

Kim była Joanna Rawik? Kariera piosenkarki, aktorki i dziennikarki

Zmarła gwiazda spełniała się zawodowo jako aktorka, dziennikarka oraz piosenkarka, która ogromną rozpoznawalność zawdzięczała swojemu charakterystycznemu, niskiemu głosowi. Jej aktywność sceniczna rozpoczęła się w połowie lat 50. W kolejnych dekadach Joanna Rawik reprezentowała Polskę na festiwalu w Sopocie w 1966 i 1967 roku, a także koncertowała poza granicami kraju, w tym w słynnej paryskiej Olympii. Oprócz nagrywania płyt oraz występów w radiu i telewizji, pojawiała się również w produkcjach filmowych i serialowych, takich jak „Strachy” czy „Żelazna obroża”.

W 1970 roku artystka nawiązała stałą współpracę z Polskim Radiem, na antenie którego prowadziła własne programy. Przez dekady z powodzeniem łączyła karierę muzyczną i aktorską z pracą dziennikarską. Swoje teksty publikowała na łamach takich tytułów prasowych jak „Twój Styl”, „Trybuna” oraz „Dziś”.