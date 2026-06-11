Gwiazdy brylują na wystawie Zaborowskiego. Ścibakówna w skarpetkach, odważna Sieklucka i Gessler w jeansach

Przed obiektywami fotoreporterów zaprezentowały się między innymi Anna Kalczyńska, Kamila Urzędowska, Beata Ścibakówna oraz Anna Maria Sieklucka. Przyjrzeliśmy się z bliska zaproszonym gościom oraz ich starannie dobranym kreacjom na to wyjątkowe wydarzenie.

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Anna Kalczyńska w czerwieni i młodzieżowy luz Beaty Ścibakówny

Ogromnym zainteresowaniem fotoreporterów cieszyła się Anna Kalczyńska. Dziennikarka początkowo pozowała w klasycznym, beżowym trenczu, jednak po chwili zdjęła okrycie i zaprezentowała krwistoczerwony komplet, składający się z luźnej marynarki oraz spódnicy z odważnym rozcięciem.

Zdecydowanie bardziej stonowaną stylizację wybrała Kamila Urzędowska, aktorka kojarzona z postacią Izabeli Łęckiej w ekranizacji „Lalki”. Gwiazda założyła na tę okazję niezwykle obszerny, szary garnitur, który połączyła z klasyczną, czarną koszulą.

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Zaskakującym wyborem wykazała się Beata Ścibakówna, która do czarnej, satynowej sukienki dobrała sportowe obuwie oraz wysokie skarpetki. Życiowa partnerka Jana Englerta tym samym udowodniła, że doskonale czuje się w stylizacjach przełamanych wyraźną nutą młodzieżowego luzu.

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Anna Maria Sieklucka odsłania nogi. Katarzyna Figura w oryginalnym kapeluszu

Anna Maria Sieklucka zdecydowała się na mroczną czerń urozmaiconą wyrazistymi dodatkami. Aktorka ubrała przeskalowaną marynarkę, krótkie szorty, cienkie rajstopy oraz klasyczne szpilki, a całość uzupełniła czerwoną, lakierowaną torebką, połyskującymi kolczykami i wysoko upiętym kokiem.

Trudno było przejść obojętnie obok Katarzyny Figury, która przyciągała spojrzenia czarno-białą narzutą w geometryczne wzory oraz kapeluszem z niezwykle szerokim rondem. W tłumie gości na środowym wernisażu można było dostrzec także aktorkę Katarzynę Herman.

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Lara Gessler stawia na jeansy. Kto jeszcze przyszedł na wernisaż?

W opozycji do eleganckich sukien i formalnych garniturów stanęła Lara Gessler, prezentując niezwykle swobodny ubiór. Połączyła jasne jeansy z białą koszulą, narzuciła na ramiona czarną marynarkę, a na nogi wsunęła kowbojki ze srebrnymi noskami, dopełniając całość czerwoną szminką oraz drobną, złotą biżuterią.

Wśród znanych twarzy na wystawie pojawili się również tacy goście jak dziennikarka Monika Olejnik, modelka Kamila Szczawińska oraz aktorka Barbara Kurdej-Szatan, której podczas wydarzenia towarzyszył mąż Rafał Szatan.

Zastanawiacie się, kto zaprezentował się najkorzystniej, a kto popełnił modowy błąd na ściance? Zachęcamy do obejrzenia wszystkich zdjęć w naszej galerii.