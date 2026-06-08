Beata Ścibakówna błyszczy na ślubie brata. 58-letnia gwiazda pokazała zdjęcia!

Beata Ścibakówna świętuje ślub brata

Beata Ścibakówna regularnie komunikuje się z obserwatorami za pośrednictwem mediów społecznościowych. Niedawno na jej profilu zagościły fotografie, na których 58-letnia aktorka prezentuje się w bardzo szykownych stylizacjach. Wśród ujęć znalazło się takie, gdzie artystka ma na sobie długą do ziemi, białą suknię z plisami, odsłaniającą szczupłe ramiona. W tej skromnej, ale niezwykle eleganckiej i letniej kreacji Ścibakówna prezentowała się znakomicie, uśmiechając się promiennie na tle ogromnego napisu "LOVE" stworzonego z drewnianych palet.

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Poza tym, że ożeniłam brata, to w Wiedniu spędziłam wspaniały weekend z córką - napisała na swoim instagramowym profilu.

Kolejne kadry ukazują gwiazdę w odważniejszej, koronkowej sukience, a także w towarzystwie córki, Heleny Englert. Widać, że 25-latka i jej znana mama doskonale czuły się we własnym towarzystwie podczas wyjazdu.

Aktorka nie ujawniła niestety tożsamości panny młodej ani innych detali uroczystości. O samym panu młodym, Tomaszu, wiadomo tylko tyle, że jest o sześć lat młodszy od znanej siostry. Mężczyzna unika blasku fleszy, skupiając się na karierze przedsiębiorcy, dlatego rzadko gości na profilu Ścibakówny. W przeszłości gwiazda z humorem pytała fanów o ich fizyczne podobieństwo, publikowała też zdjęcia z okazji jego urodzin.

Fani komplementują Beatę Ścibakównę i Helenę Englert

Wspólna wyprawa do Wiednia wyraźnie służyła obu paniom, a opublikowane materiały dowodzą ich bardzo bliskich relacji.

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"Zjawiskowa... Piękne obie kobiety", "Mama i Córka. Piękne i zdolne", "Beatko piękne jesteście w środku i na zewnątrz. Pozdrawiam serdecznie", "Cudna relacja między mamą i córką", Piękne kobiety".

Takie pełne zachwytu słowa zostawili pod postem internauci, doceniając urodę i więź łączącą Beatę Ścibakównę i Helenę Englert.

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SE ROZRYWKA_Beata Ścibakówna ubrała się jak własna córka!