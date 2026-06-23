Grażyna Wolszczak zdradza tajemnicę swojej sylwetki. Tego rygorystycznie przestrzega każdego dnia

Grażyna Wolszczak od wielu lat przyciąga uwagę nie tylko swoimi rolami, ale również wyjątkową witalnością i doskonałą prezencją. Aktorka, występująca w popularnych polskich serialach, utrzymuje świetną formę pomimo upływu czasu oraz napiętego harmonogramu zawodowego. W niedawnej rozmowie z Marzeną Rogalską uchyliła rąbka tajemnicy na temat swoich nawyków żywieniowych i dbałości o odpoczynek.

Jak Grażyna Wolszczak dba o sen? Gwiazda ma swoje zasady

Ulubienica widzów, kojarzona z takimi produkcjami jak „Na Wspólnej”, „Pierwsza miłość” czy film „Ja wam pokażę!”, pojawiła się niedawno w audycji prowadzonej przez Marzenę Rogalską. W trakcie wywiadu Grażyna Wolszczak podkreśliła ogromne znaczenie regularnego snu. Zwróciła także uwagę na konieczność zachowania odpowiedniej przerwy między ostatnim posiłkiem a nocnym wypoczynkiem.

"Nauczyłam się, żeby o 22:30 być w łóżku" - przyznała aktorka, dodając, że nie je w ogóle między godziną 18:00 a 8:00 kolejnego dnia.

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Dieta Grażyny Wolszczak to eliminacja węglowodanów

Jeśli chodzi o codzienne menu, Grażyna Wolszczak musi opierać się słodkim pokusom, pozwalając sobie na nie tylko od święta. Jej główną zasadą żywieniową jest ograniczenie spożycia węglowodanów do minimum. Z jadłospisu całkowicie wyeliminowała potrawy typu fast food oraz napoje wyskokowe, wybierając w zamian m.in. chude rodzaje mięs oraz ryby.

"Kocham słodycze, walczę... Ze słodyczy - gorzka czekolada i suszone owoce. [...] Jak idę na przyjęcie, to zjem tort, bo to są urodziny. [...] Ja głęboko wierzę w to, że sami sobie pracujemy na to, jak się później nasze ciało zachowuje" - zdradziła.

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