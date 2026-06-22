Nie żyje Krzysztof Dowgiałło. Twórca słynnej "Ballady o Janku Wiśniewskim" zmarł kilka dni przed swoimi 88. urodzinami

Nie żyje Krzysztof Dowgiałło. Twórca "Ballady o Janku Wiśniewskim"

Twórczość Dowgiałły jest nierozerwalnie złączona ze słynną "Balladą o Janku Wiśniewskim". Piosenka została napisana po krwawych zajściach z grudnia 1970 roku, kiedy w Gdyni od kul wojska i milicji zginęło 18 stoczniowców. Przez wiele lat utwór rozbrzmiewał na obchodach ku czci ofiar reżimu komunistycznego, urastając do rangi symbolu oporu oraz walki o historyczną prawdę. Sam twórca oficjalnie potwierdził swoje autorstwo dopiero u progu wolnej Polski, w 1989 roku.

Wiadomość o odejściu Krzysztofa Dowgiałły podali trójmiejscy politycy. Osoby wspominające zmarłego zwracają szczególną uwagę na jego determinację, niezłomną postawę oraz ogromne zasługi dla kształtowania się demokracji. W świadomości społecznej przetrwa on jednak głównie jako człowiek, który za pomocą słów upamiętnił tragiczne losy ofiar Grudnia ’70, czyniąc je elementem narodowej historii.

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Z głębokim smutkiem żegnamy Krzysztofa Dowgiałłę, świadka najtragiczniejszych wydarzeń w historii naszego miasta oraz człowieka, który swoimi słowami na trwałe zapisał masakrę Grudnia ’70 w pamięci pokoleń mieszkańców Gdyni. Od tamtego czasu "Ballada o Janku Wiśniewskim" stała się głosem tych, którzy nie bali się walczyć o godność, wolność i prawdę. Rodzinie i bliskim w imieniu mieszkańców Gdyni i samorządu składam wyrazy współczucia - napisała na swoim facebookowym profilu prezydent Gdyni Aleksandra Kosiorek.

Krzysztof Dowgiałło to znany architekt i działacz Solidarności

Z wykształcenia Krzysztof Dowgiałło był architektem, absolwentem Politechniki Gdańskiej. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał również poza granicami kraju, pracując między innymi we Francji, w Algierii oraz w Wielkiej Brytanii. Mimo to jego droga życiowa silnie splotła się z działalnością antykomunistyczną. W przełomowym sierpniu 1980 roku brał czynny udział w strajkach torujących drogę do powstania Solidarności. Następnie zasiadał we władzach związku w regionie pomorskim, nieustępliwie dążąc do zmian ustrojowych.

Jego zaangażowanie w sprawy kraju spotkało się z surowymi konsekwencjami. Po ogłoszeniu stanu wojennego Dowgiałło trafił do aresztu i usłyszał wyrok pozbawienia wolności. Kary nie złamały jednak jego opozycyjnego ducha i chęci dalszego działania. Kiedy upadł system komunistyczny, zdobył mandat posła, by później ponownie zająć się architekturą. Za swoje zaangażowanie na rzecz niepodległości wielokrotnie otrzymywał państwowe odznaczenia.

Zmarł 21 czerwca - zaledwie 9. dni przed swoimi 88. urodzinami.

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