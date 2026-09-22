Zanim poprosisz o podwyżkę, stań przed lustrem. Te wiadomości dodadzą odwagi

Rozmowa o pieniądzach potrafi wywołać większy stres niż niejedno publiczne wystąpienie. W głowie mamy przygotowane argumenty, ale gdy przychodzi do spotkania z przełożonym, pewność siebie nagle znika. Pomóc może proste ćwiczenie: wypowiedzenie swojej prośby na głos przed lustrem. 22 września jest do tego szczególna okazja. W internetowych kalendarzach tego dnia znajdziemy Dzień Ćwiczenia Przed Lustrem Prośby o Podwyżkę. Nietypowe święto można potraktować z przymrużeniem oka, ale kryje się za nim całkiem rozsądna podpowiedź. Zanim spróbujemy przekonać szefa, dobrze jest najpierw oswoić własne emocje.

Kiedy obchodzimy Dzień Ćwiczenia Przed Lustrem Prośby o Podwyżkę?

Dzień Ćwiczenia Przed Lustrem Prośby o Podwyżkę przypada co roku 22 września. Nie jest to oficjalne święto zawodowe, lecz jedna z nietypowych okazji obecnych w internetowych kalendarzach. Zasada zabawy jest prosta. Należy stanąć przed lustrem, wyprostować się i powiedzieć na głos to, co chcielibyśmy przekazać przełożonemu. Można w ten sposób sprawdzić brzmienie przygotowanych argumentów, ton głosu, mimikę oraz mowę ciała. Lustro nie przyzna nam oczywiście wyższego wynagrodzenia, ale może pomóc zauważyć, że mówimy zbyt cicho, przepraszamy za własną prośbę albo niepotrzebnie umniejszamy swoim osiągnięciom.

Śmieszne i zabawne życzenia na Dzień Ćwiczenia Przed Lustrem Prośby o Podwyżkę. Rozładuj stres

Humor może pomóc rozładować napięcie. Poniższe wiadomości można wysłać znajomym z pracy, którzy przygotowują się do rozmowy o wynagrodzeniu.

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Z okazji dzisiejszego święta życzę Ci, aby Twoje odbicie ani razu nie parsknęło śmiechem, gdy podasz wymarzoną kwotę. Obyś w gabinecie dyrektora miał tyle samo pewności siebie, co podczas śpiewania pod prysznicem!

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W ten dzień mam dla Ciebie jedno szczere życzenie: niech tafla szkła przytaknie z takim entuzjazmem, że z wrażenia spadnie ze ściany, a szef po prostu od razu wyciągnie z biurka kalkulator do naliczania premii!

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Życzenia dla programisty, księgowej i innych specjalistów

Wiadomość można również dopasować do zawodu osoby, której chcemy dodać odwagi.

Dla programisty:

Niech szef zaktualizuje Twoją wypłatę szybciej niż firmowy system, a w negocjacjach nie pojawi się ani jeden błąd krytyczny.

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Dla księgowej:

Skoro potrafisz odnaleźć każdy brakujący grosz, bez problemu wykażesz również, ile powinna wynosić Twoja pensja.

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Dla nauczyciela:

Życzę Ci samych celujących argumentów i przełożonego, który tym razem odrobił pracę domową z doceniania pracowników.

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Dla handlowca:

Skoro każdego dnia przekonujesz klientów, dzisiejsza prezentacja własnych osiągnięć powinna być formalnością. Powodzenia!

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Dla pracownika biurowego:

Niech wszystkie tabelki, zestawienia i zakończone projekty przemówią dziś na Twoją korzyść. Ty musisz tylko podać właściwą kwotę.

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Zabawne wiadomości dla współpracowników

Dzień Ćwiczenia Przed Lustrem Prośby o Podwyżkę może stać się również pretekstem do niewinnego żartu na biurowym komunikatorze.

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Dziś ćwiczymy przed lustrem prośbę o podwyżkę. Kto pierwszy przekona własne odbicie, jutro idzie negocjować w imieniu całego zespołu.

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Przypominam, że dzisiejszy trening przed lustrem odbywa się indywidualnie. Grupowe negocjacje przy umywalce mogłyby zaniepokoić dział HR.

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Jeżeli lustro powie, że „firma przechodzi obecnie trudniejszy okres”, zmień lustro. Z takim nastawieniem daleko nie zajdziecie.

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Dzisiejsze zadanie: spojrzeć sobie prosto w oczy i bez śmiechu podać oczekiwaną kwotę. Poziom zaawansowany: powtórzyć ją szefowi.

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Powiedz swojemu odbiciu, ile chcesz zarabiać. Jeśli nie ucieknie z łazienki, jesteś gotowa lub gotowy na prawdziwą rozmowę.

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Krótkie wiadomości, które dodadzą odwagi

Nie każda wiadomość musi przypominać oficjalne życzenia. Czasem wystarczy jedno zdanie wysłane przed ważnym spotkaniem.

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Twoja praca ma wartość. Dziś pora powiedzieć o niej głośno.

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Odbicie jest przekonane. Teraz kolej na szefa!

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Trzymam kciuki. Mów konkretnie i nie zaniżaj własnej wartości.

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Próba generalna za Tobą. Czas na podwyżkę!

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Nie przepraszaj za to, że znasz wartość swojej pracy.

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Niech Twoje argumenty będą mocniejsze niż stres.

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Wchodzisz, podajesz konkrety i wychodzisz z podwyżką. Taki jest plan!

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Kartki na Dzień Ćwiczenia Przed Lustrem Prośby o Podwyżkę

Nie każdy znajomy potrzebuje długiej przemowy. Czasami wystarczy zabawna kartka, która rozładuje napięcie przed ważnym spotkaniem. W naszej galerii znajdziesz kolorowe grafiki oraz animowane kartki z krótkimi hasłami. Możesz je pobrać, przesłać współpracownikom albo zachować na dzień własnej rozmowy o wynagrodzeniu. Nawet jeśli lustro nie odpowie, odrobina humoru z pewnością nie zaszkodzi.