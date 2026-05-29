Aktorzy z serialu "Ranczo" na planie 11. sezonu. Do obsady dołączają nowe gwiazdy

11. sezon serialu "Ranczo" stał się faktem. TVP wznawia produkcję

Produkcja Telewizji Polskiej osiągnęła w przeszłości status absolutnego fenomenu. Losy mieszkańców Wilkowyj regularnie przyciągały przed telewizory wielomilionową widownię, a wyniki poszczególnych serii wahały się na poziomie od 4,5 do ponad 8 milionów osób. Prawdziwy rekord padł w trakcie emisji trzeciego odcinka czwartego sezonu, który śledziło zawrotne 10 milionów Polaków. Od zakończenia pierwotnej emisji minęła już okrągła dekada.

Spekulacje o ewentualnym wznowieniu prac nad formatem pojawiały się w przestrzeni publicznej niezwykle często. Wcześniej twórcy rozwijali to uniwersum poprzez poboczny projekt pod tytułem „Ławeczka”, pełnometrażowy film „Ranczo Wilkowyje” oraz dwie sztuki teatralne. Kilka lat temu głośno dyskutowano o przygotowaniach do kinowego sequela. Niestety nagła śmierć aktora Pawła Królikowskiego w lutym 2020 roku rzuciła cień na te plany i powszechnie uznano, że ostatecznie przekreśliła szanse na powrót na plan.

Miłośnicy formatu nigdy nie stracili jednak wiary w reaktywację projektu i ich cierpliwość została ostatecznie wynagrodzona. Pod koniec 2025 roku oficjalnie ogłoszono wielki powrót tego telewizyjnego hitu. Jedenasta odsłona „Rancza” będzie liczyć dokładnie sześć epizodów, których głównym celem ma być definitywne domknięcie wszystkich dotychczasowych wątków.

Zobacz również: Gwiazda z serialu "Ranczo" zmarła nagle osiem lat temu. Ciało aktora przetransportowano do Kanady

Katarzyna Żak, Jacek Kawalec i nowe gwiazdy. Kto wystąpi w nowych odcinkach "Rancza"?

Machina produkcyjna właśnie ruszyła z pełną mocą. Wybrani członkowie obsady opublikowali w sieci pamiątkowe fotografie z pierwszego wspólnego czytania scenariusza. Krótkie relacje z inauguracji prac zaprezentowali między innymi Cezary Żak, Katarzyna Żak, Jacek Kawalec oraz Bartłomiej Kasprzykowski. Na udostępnionych obrazkach można bez problemu rozpoznać także innych artystów doskonale znanych z poprzednich lat emisji.

Wiadomo już oficjalnie, że przed kamerami ponownie pojawią się Artur Barciś, Ilona Ostrowska, Violetta Arlak, Piotr Ligienza oraz Magdalena Kuta. Ekipa powiększyła się jednocześnie o zupełnie nowe postaci. Karolina Ludwiniak odegra rolę dorastającej córki Lucy i Kusego. Ponadto kontrakt podpisał Maciej Marcin Tomaszewski, jednak jego rola pozostaje na razie pilnie strzeżoną tajemnicą.

Wstępne plany zakładają premierę nowych odcinków na przełomie 2026 i 2027 roku, chociaż twórcy uczulają, że harmonogram może jeszcze ulec drobnym zmianom. Na tym etapie stacja woli nie ujawniać bardziej szczegółowych informacji o powrocie serialu. Warto dodać, że wznowienie produkcji wywołało także pewne emocje w środowisku, o czym głośno powiedział Grzegorz Wons, nie kryjąc ogromnego żalu względem zaistniałej sytuacji.

Zobacz również: Gdzie znajduje się dworek z serialu "Ranczo"? Posiadłość Lucy skrywa niezwykłą historię

40

Dopasuj bohatera do serialu - "Ranczo", "M jak miłość", "Przyjaciółki", "Na Wspólnej" Pytanie 1 z 15 Z jakiego serialu pochodzi Lucy Wilska? "Ranczo" "M jak miłość" "Przyjaciółki" "Na Wspólnej" Następne pytanie