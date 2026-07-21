Córka Jerzego Stuhra walczyła z nowotworem. Jej matka wraca do bolesnych wspomnień

Ród Stuhrów od wielu lat należy do grona najbardziej znaczących rodzin w polskiej kulturze. Śmierć znanego aktora Jerzego Stuhra w lipcu 2024 roku była ogromnym ciosem dla jego najbliższych. Po dwóch latach od tego trudnego momentu jego żona, Barbara, udzieliła wywiadu, w którym poruszyła temat życia z ukochanym, a także jego walki o zdrowie i ostatecznego odejścia. Wróciła pamięcią również do momentu, w którym ponad dwadzieścia lat temu u ich córki Marianny zdiagnozowano guz umiejscowiony w szyjnej części kręgosłupa.

Rodzina Jerzego Stuhra: żona aktora szczerze o bliskich i chorobie Marianny

Skrzypaczka Barbara Kóska wyszła za mąż za Jerzego Stuhra na początku lat siedemdziesiątych. Para doczekała się syna Macieja, realizującego się w aktorstwie, oraz córki Marianny, która jest od niego o siedem lat młodsza i zajmuje się sztukami wizualnymi. Barbara Stuhr w rozmowie, którą przeprowadziła z nią Monika Richardson w podcaście „Faktu”, wspominała wspólne lata spędzone z mężem, dzielenie zainteresowań, walkę z problemami zdrowotnymi i życie po utracie partnera. Opowiedziała także o dramatycznych chwilach, kiedy dowiedziała się, że jej 22-letnia wówczas córka choruje na nowotwór.

Szokująca diagnoza u 22-latki

Ponad dwadzieścia lat temu u Marianny wykryto guz zlokalizowany w szyjnym odcinku kręgosłupa, między aortą a rdzeniem kręgowym. Mająca zaledwie 22 lata kobieta otrzymała diagnozę, która wstrząsnęła całą rodziną, lecz w tych trudnych chwilach bliscy stanowili dla niej ogromne oparcie. Barbara Stuhr przyznała otwarcie, że ona i jej mąż czuli ogromny lęk, jednak ostatecznie wszystko potoczyło się pomyślnie. Operacja przyniosła pożądane rezultaty, a choroba już nie wróciła.

"Chyba najtrudniejszym dla mnie momentem była ta sytuacja z Marianną. Masz ukochane dziecko i nie wiesz, co będzie. [...] Pamiętam, jak mówiliśmy sobie z Jurkiem, że strasznie się boimy, że to jest ściana, że nie wiadomo, co będzie dalej. To jest nie do opisania" - powiedziała.

25

Marianna Stuhr dzisiaj: czym zajmuje się artystka?

Po zakończeniu nauki w liceum w swoim rodzinnym Krakowie, córka artystycznej pary rozpoczęła studia na tamtejszej Akademii Sztuk Pięknych. Następnie uzyskała stopień doktora, studiując na ASP w Warszawie. Obecnie Marianna Stuhr ma 43 lata, żyje na stałe w Niemczech i zajmuje się profesjonalnie sztukami wizualnymi. Jej twórczość malarska, jak sama podkreśla, opiera się na łączeniu klasycznych form z nowatorskimi rozwiązaniami. W następstwie śmierci ojca, zaangażowała się jako jedna z organizatorek w festiwal Stuhralia.

Sonda Maciej Stuhr w roli Osła w "Shreku" to dobry pomysł? Tak Nie Nie wiem