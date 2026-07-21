Grób Stanisławy Celińskiej 2 miesiące po pogrzebie. Z mogiły zniknęły wszystkie wieńce i niezwykłe dekoracje

Pogrzeb Stanisławy Celińskiej. Uroczystość na Powązkach z fotelem i lampką

12 maja 2026 roku, w wieku 79 lat, zmarła Stanisława Celińska. Informacja o śmierci wybitnej artystki błyskawicznie wywołała lawinę wzruszających pożegnań i wspomnień. Sama ceremonia pogrzebowa udowodniła, jakim ogromnym szacunkiem gwiazda cieszyła się w polskim środowisku artystycznym. Dla rzesz fanów zawsze pozostanie wybitną ikoną teatru i filmu, a wykreowane przez nią role niezaprzeczalnie będą stanowić wzór dla kolejnych pokoleń młodych aktorów.

Stasia była nieprawdopodobnie wymagająca (...) Ona była bardzo ciepła, rozumiała, co dzieje się w duszy człowieka - mówił Jacek Poniedziałek w programie "Dzień dobry TVN".

Warszawskie uroczystości pogrzebowe zaplanowano na 21 maja. Na miejscu stawiła się najbliższa rodzina, grono przyjaciół oraz mnóstwo fanów doceniających muzyczny i aktorski dorobek Stanisławy Celińskiej. Wszyscy zgromadzeni chcieli w godny sposób oddać hołd artystce, która przez kilkadziesiąt lat zachwycała ich swoim wokalem i kunsztem scenicznym.

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Ostatnie pożegnanie zainaugurowano mszą świętą w warszawskim Kościele Środowisk Twórczych przy Placu Teatralnym. Następnie uczestnicy przenieśli się na Cmentarz Wojskowy na Powązkach, gdzie aktorka spoczęła w prestiżowej Alei Zasłużonych. Sąsiadami Stanisławy Celińskiej zostali Edward Linde-Lubaszenko oraz Bożena Dykiel, którzy również niedawno odeszli. Aktor zmarł 8 lutego i doczekał się pochówku 24 lutego, natomiast aktorka pożegnała się ze światem 12 lutego, a jej ceremonia żałobna odbyła się 25 lutego.

Zgromadzeni na cmentarzu żałobnicy tuż przed opuszczeniem drewnianej trumny do grobu mogli zdziwić się wystrojem wokół miejsca ostatniego spoczynku gwiazdy. Wokół mogiły przygotowano niezwykłą scenografię, składającą się z szarego fotela typu uszak, małego stolika oraz stylowej lampki. Kompozycję wzbogacono świeżymi paprotkami oraz połyskującym materiałem w kolorze intensywnej purpury. Ten niecodzienny widok miał uzasadnienie, ponieważ dokładnie taką samą oprawę wizualną Stanisława Celińska preferowała podczas swoich występów na żywo. Uroczystość na Powązkach potraktowano więc jako jej ostateczny, symboliczny występ dla bliskich i fanów.

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Grób Stanisławy Celińskiej 2 miesiące po śmierci. Mogiła wygląda bardzo skromnie

Jak wygląda mogiła Stanisławy Celińskiej dokładnie dwa miesiące po jej wzruszającym pogrzebie? Z terenu cmentarza zniknęły już wszystkie nietypowe rekwizyty, takie jak fotel czy stolik, a także portret zmarłej artystki. Uprzątnięto również wieńce i świeże kwiaty, przez co miejsce spoczynku prezentuje się obecnie niezwykle ascetycznie. Taki stan rzeczy jest całkowicie naturalny, ponieważ grunt musi odpowiednio osiąść przed montażem docelowego pomnika. Zwykle na trwały, kamienny nagrobek czeka się około roku, dlatego tymczasowe, skromne zabezpieczenie grobu stanowi standardową procedurę na polskich cmentarzach.

Tymczasową mogiłę Stanisławy Celińskiej osłonięto warstwą zielonej, sztucznej trawy. O niesłabnącej pamięci fanów i rodziny świadczy pozostawiony tam niewielki koszyk z różowymi kwiatami oraz kilka zniczy. Tyle w zupełności wystarczy, by udowodnić, że miejsce spoczynku legendarnej gwiazdy jest regularnie odwiedzane. Dodatkowo przy grobie wciąż stoi drewniany krzyż, na którego ramionach zawieszono różaniec. TUTAJ znajdziecie zdjęcia.

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