Córka Głogowskiej i Gąsowskiego ma już 19 lat. W sieci pojawiły się archiwalne zdjęcia

Anna Głogowska i Piotr Gąsowski poznali się w programie "Taniec z Gwiazdami"

Relacja Anny Głogowskiej i Piotra Gąsowskiego rozpoczęła się przeszło dwadzieścia lat temu, podczas pracy przy "Tańcu z Gwiazdami". Tancerka oraz znany prezenter byli parą w latach 2005-2014. Pomimo że ich drogi ostatecznie się rozeszły, owocem tego związku jest Julia, urodzona 3 czerwca 2007 roku. Byli partnerzy wciąż utrzymują bardzo dobre stosunki. Często udowadniają to w internecie, zwłaszcza gdy celebrują ważne, rodzinne momenty.

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Anna Głogowska celebruje 19. urodziny Julii Gąsowskiej

Świętując 19. urodziny córki, Anna Głogowska zajrzała do prywatnych pamiątek. Tancerka zamieściła na Instagramie serię fotografii i krótkich filmów, które pokazują proces dorastania Julii. Wzruszający wpis był hołdem dla młodej kobiety.

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Dziś jest ważne i radosne oraz od 19 lat cyklicznie obchodzone święto! 3 czerwca 2007 r. o godzinie 3.27 zaświeciło na świecie to cudo. Dumni i skromni rodzice czekają na zasłużone oklaski

- podkreśliła w poście tancerka, oznaczając na nim ojca dziewczyny, Piotra Gąsowskiego.

Pod wpisem błyskawicznie pojawiło się mnóstwo życzeń, płynących zarówno od sympatyków, jak i osób z show-biznesu.

Wielka, wspaniała Julcia!

- napisała Agata Młynarska.

Julcik❤️❤️❤️wszystkiego Najpiękniejszego🍀Spełnienia Marzeń

- dołączyła się Hanna Śleszyńska, dawna partnerka Piotra Gąsowskiego.

Użytkownicy sieci nie szczędzili miłych słów. Doceniali urodę nastolatki, zauważali uderzające podobieństwo do ojca, a także dostrzegali w niej wyraźną "artystyczną duszę".

Córka Piotra Gąsowskiego zdała maturę. Czym zajmuje się Julia?

Dla rodziny Gąsowskich minione tygodnie oznaczały ogromny wysiłek i sporo emocji. Julia zakończyła edukację w liceum, przystępując w maju do egzaminu dojrzałości. Z relacji dumnej matki wynika, że 19-latka świetnie poradziła sobie z częścią ustną. Do lipca musi jednak cierpliwie czekać na rozstrzygnięcia z egzaminów pisemnych.

100 % z ustnego języka polskiego i 100 % z języka angielskiego??? Tak strrrasznie i nieprzyzwoicie się cieszymy i chwalimy , że chyba będziemy na językach …🤫🤭🫣 Ps. Pisemne - to co innego … 🙄😬🫨i może to i lepiej , że jeszcze do 8 lipca będziemy sobie Wszyscy żyć w błogiej i radosnej nieświadomości … 🤗

- chwaliła się w mediach społecznościowych Anna Głogowska.

Mimo dorastania w blasku fleszy, 19-latka stawia własne kroki w świecie show-biznesu. Użycza swojego głosu jako aktorka dubbingowa - można ją było usłyszeć w takich filmach animowanych jak "To nie wypanda" czy "Między nami żywiołami". Wiele wskazuje na to, że odziedziczyła talent po ojcu aktorze i matce tancerce.