Ewa Minge chwali się boskim ciałem w skąpym bikini. Pokazała opalone nogi, a wszyscy zerkają wyżej!

Ewa Minge w bikini. 59-latka chwali się formą na Sycylii

Mimo 59 lat w metryce Ewa Minge nie zamierza chować swojego ciała pod warstwami ubrań. Znana projektantka od dłuższego czasu pokazuje, że wiek to tylko liczba, która w żaden sposób nie ogranicza jej pewności siebie. Gwiazda często chwali się w sieci zdjęciami w strojach kąpielowych, co spotyka się z ogromnym entuzjazmem ze strony jej obserwatorów. W komentarzach często przewija się opinia, że figury mogłaby jej pozazdrościć niejedna młodsza kobieta. Tym razem powodem do publikacji odważniejszych kadrów był wyjazd na słoneczną Sycylię, gdzie projektantka łączy obowiązki zawodowe z relaksem.

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Kocham moją pracę. Kocham "tworzyć świat według mojej wyobraźni" (cytat z mojej autobiografii "Życie to bajka"). Najbardziej jednak kocham te momenty, kiedy realnie mogę otulić się własnymi projektami. Na moją ukochaną Sycylię zabrałam oczywiście wszystkie stroje z mojej kolekcji - napisała gwiazda.

W tym samym poście w mediach społecznościowych Minge dodała również przemyślenia dotyczące swojej pracy na włoskiej wyspie.

Zasłużony odpoczynek? Oj nie do końca… intensywnie pracuję tu nad kolejnymi projektami. Proces wymaga ciągłości, ale w takich okolicznościach przyrody… to czysta przyjemność. Życzę Wam Kochani dobrej energii i twórczej odwagi do realizacji najskrytszych marzeń. Odwaga to krok pierwszy. Reszta to konsekwentna praca i wstawanie z kolan, nawet kiedy bardzo boli. Sukces to wyboista droga pod górę albo do przodu. Nic, co ważne, nie przychodzi lekko. Niech moc będzie z Wami.

Jak Ewa Minge dba o sylwetkę? Proste sposoby gwiazdy

Sama Ewa Minge jasno komunikuje, że jej nienaganna figura to nie tylko kwestia uwarunkowań genetycznych. Projektantka często podkreśla rolę codziennej, sumiennej aktywności fizycznej, wymieniając chociażby boks, a także zwraca uwagę na odpowiednie żywienie i suplementację. Zaznacza wyraźnie, że odrzuca wiarę w magiczne rozwiązania, a zamiast inwestować w kosztowne sprzęty, preferuje systematyczne i nieskomplikowane ćwiczenia.

Istotnym elementem dbania o siebie jest dla niej również czas na regenerację. Minge w swoich wpisach w sieci i w wywiadach zwraca uwagę na korzyści płynące z zabiegów pielęgnacyjnych, takich jak odpowiednie nawilżanie ciała, kąpiele oczyszczające czy masaże. Kluczem do sukcesu nie jest po prostu waga, ale ogólna witalność i harmonia. Oczywiście przy jej napiętym grafiku zdarzają się momenty zaniedbań treningowych, jednak gwiazda zawsze stara się dbać o zdrowie najlepiej, jak to możliwe w danym czasie.

Rezultaty tego podejścia są widoczne gołym okiem.

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"Wow", "Pięknie", "Piękna jak zawsze, kobieta o wielkim serduszku", "Pięknie Pani wygląda. Piękna na zewnątrz i wewnątrz. Pozdrawiam, dobrej energii i dobrych myśli", " Ogień, cudownie wyglądasz" - komentują fani.

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