Anna Korcz królową plaży! Pokazała jedno zdjęcie i wyznała: "Można tak wyglądać w wieku niemalże 60 lat"

Anna Korcz w letniej sukience na plaży

Anna Korcz świetnie czuje się we własnym ciele i to widać. Ostatnio gwiazda, która w tym roku skończy 58 lat, zapozowała na tle morza w długiej, czarnej sukience na ramiączkach, eksponując opalone ciało. Aktorka nie ukrywa, że z dumą prezentuje swoją sylwetkę, udowadniając, że w każdym wieku można wyglądać fantastycznie.

Na swoim profilu na Instagramie, a konkretnie w relacji InstaStory, zamieściła stanowczy wpis skierowany do potencjalnych krytyków.

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Quiz. Znasz polskie gwiazdy? W tym teście trudno uzyskać 10/10 Pytanie 1 z 10 Doda ma brązowy medal: po występie na Mistrzostwach Polski Juniorów w lekkiej atletyce w biegach na 800 metrów z Letnich Igrzysk Olimpijskich – skoku w dal Następne pytanie

Tak!!! Można tak wyglądać w wieku niemalże 60 lat!!! Wszystkim, którzy mówią lub chcą cokolwiek skomentować..., uprzedzam, mam to... - napisała Korcz.

Aktorka prezentuje świetną formę. Promienieje i widać, że pewność siebie jej nie opuszcza, co niewątpliwie stanowi inspirację dla wielu kobiet.

Anna Korcz wiedzie szczęśliwe życie. Niedawno wzięła ślub

Wiek dla Anny Korcz wydaje się nie mieć znaczenia. Aktorka znana m.in. z serialu "Na Wspólnej" oraz ról teatralnych czuje się doskonale. Nie ukrywa, że satysfakcja w jej życiu obejmuje nie tylko sferę zawodową, ale i prywatną.

Aktorka nieustannie bierze udział w nowych przedsięwzięciach i prowadzi także swój biznes. Tryska energią, a w życiu prywatnym również świetnie się układa. W zeszłym roku, po wielu latach związku, zdecydowała się na ślub. Aktorka z dumą mówi, że wychowała trójkę dzieci i doskonale sprawdza się jako babcia. Rodzina daje jej największą siłę i oparcie.

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