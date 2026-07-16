Sandra Drzymalska zachwyca jako Violetta Villas. Już są nowe kadry z filmu!

Sandra Drzymalska na najnowszych zdjęciach z filmu o Violetcie Villas

Właśnie udostępniono kolejne ujęcia pochodzące z filmu "Violetta Villas", którego oficjalna premiera kinowa ma nastąpić za kilka miesięcy. Fotografie pokazują, że znakomicie zapowiadająca się aktorka Sandra Drzymalska przeszła gigantyczną metamorfozę i przypomina niemalże jeden do jednego słynną wokalistkę. Precyzyjnie skomponowane kreacje w stylu lat 60., charakterystyczny makijaż, okulary oraz kultowa burza włosów sprawiają, że gwiazda znana z czerwonego dywanu całkowicie znika, a na ekranie króluje Villas.

Fabuła koncentruje się na losach polskiej gwiazdy, która dzięki ogromnemu talentowi i niespotykanej aurze z powodzeniem koncertowała przed publicznością w Paryżu, Las Vegas oraz w ojczyźnie. Twórcy zdecydowali się na odważny krok i postanowili opowiedzieć o losach diwy z perspektywy jej własnego syna, który był naocznym świadkiem pasma triumfów, a ostatecznie bolesnego upadku matki. Obraz stanowi podsumowanie trudów życia na świeczniku i pokazuje, jak wielką cenę trzeba zapłacić za bycie ikoną.

Zobacz także: Nowe ujęcia z "Lalki" Netfliksa. Na bogato. Co za stroje! Wiadomo, kto dołączył do obsady

QUIZ PRL. Wszystko o Violetcie Villas. Jesteś ekspertem czy tylko fanem? Rozwiąż quiz! Pytanie 1 z 10 Kto odkrył talent młodej Czesławy (później znanej jako Violetta Villas) w szkole muzycznej? Pankracy Zdziętowiecki Profesor Imiełowa Eugenia Kłopek-Falkowska Edward Czerny Następne pytanie

Twórcy i obsada ekranizacji biografii Violetty Villas

Reżyserią produkcji zajęła się Karolina Bielawska, która zdobyła szerokie uznanie w branży dzięki dokumentowi "Mów mi Marianna" docenianemu na imprezach filmowych w Krakowie, Lizbonie, Sankt Petersburgu i Locarno. Artystka nie tylko stała za kamerą, ale przygotowała też scenariusz, nad którym pracowała wspólnie z Małgorzatą Gospodarek.

Wiarygodny wizerunek ekranowej Violetty to zasługa wybitnych charakteryzatorów, Anne Cathrine Sauerberg i Thomasa Foldberga, którzy w tym roku walczyli o statuetkę Oscara za osiągnięcia przy tytule "Brzydka siostra". W produkcji wystąpi plejada polskich aktorów, a wśród nich Borys Szyc, Mateusz Banasiuk, Jowita Budnik czy Cezary Łukaszewicz, których na ekranie uzupełnią Dorota Kuduk, Christo Szopov, Antoni Rembelski, Antoni Tyszkiewicz oraz Kazik Radziejewski. Projekt wyprodukowało studio Lava Films, a funkcję głównego dystrybutora przejęło KINO ŚWIAT razem z Krzysztofem Gospodarkiem piastującym stanowisko koproducenta.

Zobacz także: Violettę Villas zagra aktorka, o którą walczyli syn i synowa. "Zaliczyliśmy takie nią zauroczenie"

Tak wygląda dom Violetty Villas. Czy ludzie zapomną o słynnej artystce?

Zobacz więcej zdjęć. Irena Santor zadała szyku w Międzyzdrojach. Prawdziwa z niej dama! Ma 91 lat