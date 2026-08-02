Borys Szyc lżejszy o 15 kg. Odrzucił trzy produkty, by osiągnąć formę

Jak Borys Szyc zmienił swoją dietę?

Borys Szyc od dłuższego czasu postanowił całkowicie zmodyfikować swój styl życia. Znany m.in. z ról w "Vinci" czy "Kac Wawa" gwiazdor wprowadził nowe nawyki, co błyskawicznie przyniosło efekty w postaci spadku wagi. Aktor przyznał, że sukces zawdzięcza eliminacji z jadłospisu soli, białej mąki oraz wszelkiego rodzaju słodyczy. Jak sam zaznaczył, to właśnie rezygnacja z cukru była dla niego największym wyzwaniem, ponieważ wcześniej nie wyobrażał sobie dnia bez ulubionych przysmaków.

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Zwłaszcza lody. Było lato. W ogóle od cukru całego. Cukier jest niestety mocnym narkotykiem. Ja lubiłem słodycze w przeróżnej postaci i zupełnie z nich zrezygnowałem. W moje urodziny pierwszy raz zjadłem kawałek tortu

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Nowa pasja Borysa Szyca do aktywności fizycznej

Poza modyfikacjami w diecie, Borys Szyc postawił również na rygorystyczny plan treningowy, dzięki któremu jego ciało zyskało doskonałe proporcje. Obecnie jego forma budzi podziw u wielu dużo młodszych osób. Aktor regularnie wykonuje poranne ćwiczenia przed pierwszym posiłkiem, co zajmuje mu około 40 minut. Dodatkowo kilka razy w tygodniu odwiedza siłownię i niemal każdego dnia gra w tenisa ziemnego, co stało się jego nową sportową obsesją. Ta wyjątkowa dyscyplina spotkała się z ogromnym uznaniem jego życiowej partnerki.

Rano ćwiczyłem na czczo po 40 minut. Do tego kilka razy w tygodniu siłownia. A do tego gram fanatycznie w tenisa, prawie codziennie

Żona Borysa Szyca, Justyna Nagłowska komentuje jego przemianę

Dla Justyny Nagłowskiej, żony aktora, jego metamorfoza jest powodem do ogromnej dumy. Kobieta podkreśliła, że głównym bodźcem do zmian dla jej męża była chęć poprawy stanu zdrowia i zadbania o swój organizm. Jak zaznaczyła w wywiadzie dla serwisu "Jastrząb Post", to, co udało mu się osiągnąć w zaledwie cztery miesiące, jest dla niej niezwykle inspirujące. Nagłowska dodała z uśmiechem, że przy tak aktywnym mężu sama nie ma wyjścia i również musi dbać o regularny ruch.

Jego motywacją jest przede wszystkim zdrowie. Teraz wykonał coś nieludzkiego, w cztery miesiące doszedł do takiej formy. Jest dla mnie dużą inspiracją. Jeśli chodzi o ruch, to nie mam lekko, bo muszę się ruszać, jak mam takiego męża